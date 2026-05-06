Ehrenmedaille der Pensions- und Vorsorgekassen für Ingrid Reischl

Wien, 6. Mai 2026. Im feierlichen Rahmen der Wiener Börse wurde gestern Abend in Anwesenheit von Sozialministerin Korinna Schumann die frühere ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Prof. Mag.a Ingrid Reischl mit der Ehrenmedaille des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen ausgezeichnet.

Gewürdigt wurde damit ihr langjähriger Einsatz zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge als Ergänzung zur staatlichen Pension.

Langjährige Gestaltungskraft beim Pensions- und Vorsorgekassensystem

Besonders hervorgehoben wurde ihre Rolle in entscheidenden Reformprozessen, etwa bei der Novelle des Pensionskassengesetzes, die 2013 in Kraft trat und bis heute zentrale Rahmenbedingungen prägt. Diese brachte unter anderem mehr Wahlfreiheit (Einführung Lebensphasenmodell), die Ermöglichung variabler Beitragsgestaltung und erhöhte Transparenz (Vertreter:innen der Leistungsberechtigten in Aufsichtsräten der Pensionskassen).

Auch in weiteren Reformprozessen – etwa bei der PKG-Novelle 2018 – habe sich diese Dialogkultur bewährt. Der kontinuierliche Austausch zwischen Sozialpartnern und Pensionskassen hat wesentlich zur Stabilität und Weiterentwicklung des Systems beigetragen.

„Die zweite Säule ist eine Ergänzung – niemals ein Ersatz – das haben wir von Ingrid Reischl oft gehört. Gleichzeitig hat sie wiederholt auf die Berechtigung der zweiten Säule und auf das bestehende Ausbaupotenzial hingewiesen“, erklärte Mag. Andreas Zakostelsly, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„In intensiven und oft herausfordernden Verhandlungen ist Ingrid Reischl stets konstruktiv, fair und lösungsorientiert geblieben. Damit konnten wir mit ihr gemeinsam die betriebliche Altersvorsorge sehr gut weiterentwickeln.“

© FV Pensions- und Vorsorgekassen

Dank und Anerkennung

„Mit klaren Positionen, großer Dialogbereitschaft und Respekt für unterschiedliche Perspektiven hat Ingrid Reischl über viele Jahre hinweg gezeigt, wie Sozialpartnerschaft im besten Sinne funktioniert“, so Andreas Zakostelsly. „Diese von ihr initiierte erstklassige Gesprächskultur lebt bis heute weiter.“

Mit der Verleihung der Ehrenmedaille würdigt der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen daher nicht nur die Verdienste Reischls, sondern auch eine Form der Zusammenarbeit, die gerade in herausfordernden Zeiten von besonderer Bedeutung ist.

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt der Verband über 5 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte und veranlagen die Pensions- und Vorsorgekassen über 50 Milliarden Euro - sie sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.

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