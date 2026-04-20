Pensionskassen geben Ergebnis für das erste Quartal 2026 bekannt

Das erste Quartal 2026 war bei den heimischen Pensionskassen geprägt von außergewöhnlicher Volatilität. Nach einem zunächst sehr positiven Jahresbeginn kam es im weiteren Quartalsverlauf zu spürbaren Marktkorrekturen aufgrund der geopolitischen Verwerfungen. Der Eskalation im Nahen Osten konnten sich auch die österreichischen Pensionskassen trotz sehr professionellem Asset-Management nicht gänzlich entziehen. Der damit verbundene deutliche Anstieg der Energiepreise sowie die veränderten Zinserwartungen führten zu erhöhter Volatilität über nahezu alle Anlageklassen hinweg.

Aktuell liegen wir zum 15. April 2026 mit 1,32 Prozent klar im positiven Bereich“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Während die Stichtagsbetrachtung zum Ende des ersten Quartals aufgrund der teils deutlichen Turbulenzen an den Kapitalmärkten ein moderates Minus von 0,99 Prozent ergeben hat. Mit drei verbleibenden Quartalen besteht gutes Potenzial für eine durchwegs positive Jahresperformance“.

Langfristige Performance bleibt entscheidend

„Für die Entwicklung der Zusatzpensionen sind kurzfristige Schwankungen, wie wir sie aktuell durch die Nahost-Krise sehen, von untergeordneter Bedeutung. Entscheidend ist die langfristige Performance. Die österreichischen Pensionskassen verfügen über einen klaren Vorteil: Sie investieren über Jahrzehnte hinweg und können dadurch temporäre Marktschwankungen ausgleichen. Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit zeigt sich die Stärke unseres Systems“, erklärt Andreas Zakostelsky.

Mit einer langfristigen Performance von rund 5 Prozent liegen die Ergebnisse der österreichischen Pensionskassen weiterhin deutlich über vielen vergleichbaren Anlegeformen. Ziel bleibt es, auch im weiteren Jahresverlauf eine stabile und nachhaltige Entwicklung für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sicherzustellen.

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt der Verband über 5 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte und veranlagen die Pensions- und Vorsorgekassen über 50 Milliarden Euro - sie sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.

