Steirisches Talent siegt im Bundeslehrlingswettbewerb Installations- & Gebäudetechnik

Linz. Für Österreichs junge Installateure wurden die Räumlichkeiten der Linz AG von 18. bis 20. März 2026 zum heißesten Wettbewerbsort: Im Rahmen des Bundeslehrlingswettbewerbs lieferten 14 hochmotivierte Talente aus ganz Österreich echtes Handwerks-Können ab.



Am Ende holte der Steirer David Rohrhofer (Friesnig Edwin GmbH, Kapfenberg) mit vorbildlicher Präzision den ersten Platz und somit Gold. Der Oberösterreicher Jens Furtmüller (Leibetseder Gas-Wasser-Heizung GmbH & Co KG, Altenfelden) belegte mit Silber den zweiten Platz und der Niederösterreicher Julian Essmeister (Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen) mit Bronze den dritten Platz - beide lieferten beachtliche Leistungen ab.



Denn der Wettbewerb hatte es in sich: 13 arbeitsintensive Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, um die realistische Aufgabenstellung zu meistern. Sie umfasste in diesem Jahr insbesondere Maßgenauigkeit, Arbeitsausführung und Dichtheit. Dazu kamen typische Arbeitstechniken der Installation wie Weichlöten, Pressen und Kaltbiegen unter Verwendung der notwendigen Einbauteile (z.B. Waschtischgestell oder Kleinspeicher).

Die Juroren begutachteten neben der sauberen Optik und millimetergenauen Zusammensetzung auch den effizienten Materialeinsatz und vor allem die 100-prozentige Dichtheit der Verbindungen. Also genau das, was Kundinnen und Kunden im realen Leben erwarten.



Präzision, Tempo, Fachwissen

Bundesinnungsmeister-Stv. Franz Schnöller zeigte sich von den Leistungen beeindruckt: „Unsere jungen Installateure haben Vollgas gegeben und gezeigt, was wir Installateure draufhaben. Präzision, Tempo und Fachwissen auf Weltklasse-Niveau: Auf unseren Berufsnachwuchs sind wir stolz!“



Schnöller wies darauf hin, dass die Veranstaltung ohne starke Partner nicht möglich wäre und bedankte sich im Namen der Bundesinnung und aller Landesinnungen bei den Sponsoren des Bundeslehrlingswettbewerbs: Würth Handelsges.m.b.H., Fritz Holter Ges.m.b.H., HERZ Energietechnik GmbH, GROHE Gesellschaft m.b.H., Poloplast GmbH & Co KG, KE KELIT GmbH, Vogel&Noot - PG Austria GmbH, WILO SE, Robert Bosch Aktiengesellschaft, Austria Email AG und Linz AG als Hauptsponsor, die großzügig die Räumlichkeiten und Verpflegung zur Verfügung stellte.



Bundeslehrlingswart LIM Gerald Kopsa schloss sich den Dankensworten nahtlos an: „Die Teilnehmer am Bundeslehrlingswettbewerb haben Mut gezeigt und für das Training viel Zeit investiert. Im Grunde verdienten alle 14 Teilnehmer eine hohe Anerkennung. Ihr habt gezeigt, dass unser Handwerk angesagt, technisch anspruchsvoll und voll im Trend ist! Das gilt auch für die Juroren und Betreuer, die mit viel Idealismus entscheidend zum erfolgreichen Gelingen des Bundeslehrlingswettbewerbs beitrugen.“



Die Koordinierung vor Ort hatte heuer die Landesinnung Oberösterreich übernommen – unter federführender Beteiligung von Alt-Landesinnungsmeister Alfred Laban, tatkräftig unterstützt von den anpackenden Kollegen Herbert Gabauer, Thomas Hofer und Thomas Walter Luksch. Klemens Schneider und Markus Eichhorn hatten den Wettbewerbsplan erstellt und maßgeblich die diesjährige Aufgabenstellung definiert.



Wer eine Lehre absolviert, kann beruflich viel erreichen: Das österreichische Erfolgsmodell der Berufsausbildung unterstrich bei der Preisverleihung auch der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Michael Pecherstorfer.



Wer jetzt in die Lehre einsteigt und sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen misst, kann vielleicht schon morgen auf der Weltbühne sein Können zeigen: Die Top Fünf des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerbs qualifizieren sich nämlich zusammen mit den besten Fünf von 2027 für die Österreichische Staatsmeisterschaft AustrianSkills 2027. Deren Sieger bzw. Zweitplatzierte lösen das Ticket, um Österreich WorldSkills 2028 bzw. EuroSkills 2029 zu repräsentieren.



Der Erfolg bei den Berufswettbewerben ist der ideale Weg, um Werbung in eigener Sache zu machen und internationale Aufmerksamkeit zu erlangen. Und er liefert die Bestätigung, wie zukunftssicher und aufregend der Beruf Installations- und Gebäudetechnik ist.



Das Sieger-Bild zum Download (© WKOÖ/Rudolf Laresser)



Bildtext (v.l.n.r.) LIM Mag. Markus Redl, MSc; Bundeslehrlingswart LIM DI (FH) Gerald Kopsa; Julian Essmeister (3. Platz); David Rohrhofer (1. Platz); Jens Furtmüller (2. Platz); Vizepräsident Bundesspartenobmann-Stv. der WKOÖ, Mst. Michael Pecherstorfer; BIM-Stv. Franz Schnöller.

(PWK114/HSP)