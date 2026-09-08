Team Austria bei WorldSkills 2026: Österreichs Pioniere in Shanghai

Shanghai. Am People’s Square, tief unter dem Zentrum Shanghais, läuft bereits der Countdown: Exakt in 14 Tagen werden mit der „Opening Ceremony“ die 48. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2026 eröffnet. 1.400 junge Fachkräfte aus mehr als 70 Ländern und Regionen kämpfen in Shanghai um die Weltmeistertitel der Berufe. Österreich ist mit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 36 Einzel- und sechs Teambewerben vertreten und stellt somit das größte europäische Team.



Niederösterreicher ist nicht aus der Bahn zu bringen

Der Wettbewerbsberuf Schienenfahrzeugtechnik steht in Shanghai erstmals auf dem Programm von WorldSkills. Der Niederösterreicher Benedikt Pritz aus Raxendorf ist damit nicht nur Österreichs erster Teilnehmer in diesem Beruf, sondern gehört zur allerersten WM-Generation seines Skills. Die Aufgaben reichen von Wartung und Instandhaltung bis zur systematischen Fehlersuche an modernen Zügen. Für Pritz ein absolutes Zukunftsfeld: „Die Bedeutung moderner Schienenfahrzeuge wächst kontinuierlich – und mit ihr die Anforderungen an jene Fachkräfte, die für Wartung, Instandhaltung und Sicherheit verantwortlich sind.“



Dass es in seinem Wettbewerb noch keine WorldSkills-Vergleichswerte gibt, macht die Aufgabe besonders reizvoll. Die größte Kulisse aller Zeiten – 1,2 Millionen Fans werden erwartet – bringt ihn nicht aus der Bahn: „Meine Motivation ist es, mein Fachwissen unter Beweis zu stellen und natürlich auch, einen Sieg mit nach Hause zu nehmen.“ Bei aller Konzentration möchte Pritz den historischen Moment bewusst wahrnehmen: „Das will ich auch genießen!“



Tiroler Verfahrenstechniker betritt Neuland

Auch Vincent Track betritt in Shanghai rot-weiß-rotes Neuland: Der Tiroler aus Breitenbach am Inn ist der erste Österreicher im Wettbewerbsberuf Verfahrens- und Prozesstechnik. Im Mittelpunkt stehen industrielle Produktionsprozesse, Anlagensteuerung, Qualitätskontrolle und die Optimierung komplexer Abläufe. Track arbeitet in einem Bereich, dessen Bedeutung weit über Werkshallen hinausreicht. „Mich begeistert, dass ich Prozesse zur Entwicklung und Herstellung lebensrettender Medikamente nicht nur verstehe, sondern aktiv verbessern kann“, sagt er. Shanghai sieht er als Härtetest: „Ich will mich fachlich auf höchstem Niveau weiterentwickeln und im internationalen Vergleich zeigen, was durch Ausbildung, Disziplin und kontinuierliche Weiterentwicklung möglich ist.“



Historische Chance fürs Burgenland

Für das Burgenland hat Elias Stephan aus Bad Sauerbrunn eine Premieren-Chance: Mit Edelmetall könnte der Möbeltischler dem Bundesland die erste WorldSkills-Medaille überhaupt bescheren. Stephan fertigt hochpräzise Bauteile, bei denen kleinste Abweichungen über Erfolg oder Ausschuss entscheiden. „Ich arbeite täglich an Bauteilen, bei denen es auf jedes Detail ankommt. Genau diesen Anspruch nehme ich auch mit zu den WorldSkills“, sagt er. Besonders reizt ihn die Verbindung verschiedener Fähigkeiten: „Die Kombination aus Präzision, Design und Handwerkskunst begeistert mich. Besonders spannend ist die Arbeit im Luxussegment.“ Sein Rezept für den historischen Erfolg klingt denkbar geradlinig: „Wie im Job gilt auch bei WorldSkills: saubere Abläufe, keine Fehler und nicht ablenken lassen. Dann klappt’s vielleicht damit, Geschichte für das Burgenland zu schreiben.“



Steirische Bäckerin als Pionierin

Auch Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde übernimmt in Shanghai eine Pionierrolle: Sie ist die erste Steirerin, die Österreich bei einem internationalen Großwettbewerb im Bäckerhandwerk vertritt. Eine besondere Ehre und ein zusätzlicher Ansporn: „Dass ich als erste steirische Bäckerin bei einem internationalen Berufswettbewerb antreten darf, macht mich unglaublich stolz. Ich möchte in Shanghai zeigen, was in unserem Handwerk und in der steirischen Ausbildung steckt, und vielleicht auch anderen jungen Bäckerinnen und Bäckern Mut machen, diesen Weg zu gehen.“



Die Abreise von Team Austria nach Shanghai zu den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2026 erfolgt am 16. September. Eine Woche später – ab 23. September – kämpfen die 48 jungen Spitzenfachkräfte aus Österreich vier Tage lang in 42 Berufen gegen die Besten der Welt um Edelmetall.

(PWK/HSP)