Tourismus-Staatsmeisterschaften "JuniorSkills 2026": Österreichs beste Lehrlinge haben sich auf höchstem Niveau gemessen

Drei Tage lang wetteiferten 81 der besten heimischen Lehrlinge um die begehrten Staatsmeistertitel in den Disziplinen "Cook", "Restaurant Service" und "Hotel Reception". Bei den diesjährigen "JuniorSkills 2026" stellten die jungen Talente ihr Können, ihre Leidenschaft und ihre Präzision unter Beweis – und zeigten eindrucksvoll die hohe Qualität der touristischen Ausbildung in Österreich.

Vor den Augen einer hochkarätigen Fachjury wurden kreative Gerichte zubereitet, Gäste professionell empfangen und auf höchstem Niveau betreut. Der Wettbewerb gilt als wichtigste Bühne für den touristischen Nachwuchs und als Gradmesser für Exzellenz in Gastronomie und Hotellerie.

Den krönenden Abschluss bildete die feierliche Siegerehrung in Ischgl im Rahmen eines Gala-Abends im Bergrestaurant Pardorama auf 2.616 Metern Seehöhe.

Die Staatsmeister:innen 2026:

Cook (Küche): Paul Wiedemair

Hotel Reception: Sarah Sorger

Restaurant Service: Carolin Rathmann

Bei der Teamwertung setzte sich das Gastgeberbundesland Tirol als erfolgreichstes durch, gefolgt von Kärnten auf Platz 2 und der Steiermark auf Platz 3.

Starke Leistungen, starke Zukunft

"Die JuniorSkills machen sichtbar, was unseren Tourismus auszeichnet: Top-Nachwuchs auf höchstem Niveau. Sie sind die Bühne für die Besten. Junge Talente, die mit Können, Leidenschaft und echter Gastfreundschaft die Zukunft der Branche prägen", so die Obleute der gastgewerblichen Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Georg Imlauer und Alois Rainer.

"Unsere Lehrlinge sind der Schatz von heute und die Zukunft von morgen. Wer hier antritt, übernimmt Verantwortung, zeigt Einsatz und steht für eine neue Generation von Gastgeberinnen und Gastgebern, die Österreichs Tourismus auch in Zukunft prägen wird", so der Obmann des Fachverbandes Hotellerie, Georg Imlauer, denn: "Ohne Ausbildung keine Qualität und ohne Qualität keine Zukunft."

Lehre als Erfolgsmodell

Die JuniorSkills unterstreichen einmal mehr die Bedeutung der dualen Ausbildung im Tourismus. Sie bieten jungen Talenten eine einzigartige Plattform, um ihr Können sichtbar zu machen und sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.

"Diese Leistungen entstehen nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis engagierter Ausbildungsbetriebe, motivierter Ausbilderinnen und Ausbilder sowie eines Systems, das Praxis und Theorie ideal verbindet. Die Lehre ist und bleibt ein zentrales Fundament für die Qualität unseres Tourismusstandorts", so Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie.

Dank an die Unterstützer:innen

Juryvorsitzender und Bundesausbildungsexperte Gerold Royda betont: "Was hier auf der Bühne sichtbar wurde, beginnt lange davor: in den Betrieben, in der Ausbildung und im täglichen Einsatz vieler engagierter Menschen. Sie machen die JuniorSkills zu dem, was sie sind – ein Sprungbrett für die Besten von morgen."

Ein besonderer Dank seitens der Obleute gilt an alle, die den Wettbewerb möglich gemacht haben – von Ausbilder:innen und Betrieben über Jurymitglieder bis hin zu Partnern wie dem Österreichischen Kochverband, den Hauptsponsoren Metro, Coca-Cola und Stay Spiced sowie weiteren Unterstützer:innen.

(PWK209/JHR)

