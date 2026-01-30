Neue Ausbildung zum „Thermenmanager:innen“ startet am 9. Februar in Tirol

Am 9. Februar startet im WIFI Tirol ein neuer Diplomlehrgang für „Thermenmanagement“. Die Ausbildung richtet sich an Führungskräfte und Nachwuchsmanager:innen im Thermen-, Wellness- und Spa-Bereich und verbindet praxisnahe Präsenzmodule in Innsbruck mit Live-Online-Einheiten. Zum Auftakt beginnen 14 Teilnehmende die neunmonatige Qualifizierung.



„Österreichs Thermen zählen zu den qualitativ hochwertigsten Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen Europas. Um diesen Standard langfristig zu sichern, haben wir gemeinsam mit dem WIFI Tirol einen Lehrgang entwickelt, der gezielt auf die Bedürfnisse der Branche ausgerichtet ist“, betont Patrick Hochhauser, Thermensprecher in der WKÖ.

Der Lehrgang soll die Rolle der Thermen als tragende Säulen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft weiter stärken und gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenwirken.



Breite praxisnahe wie fachspezifische Ausbildung

Der neunmonatige Diplomlehrgang richtet sich an Fachkräfte und Nachwuchstalente aus Thermenbranche, dem Tourismus und technischen Bereichen sowie an Quereinsteiger:innen und verbindet Präsenzmodule am WIFI Tirol in Innsbruck mit Live-Online-Einheiten.

Die Teilnehmenden werden gezielt auf zentrale Aufgaben im Thermenmanagement vorbereitet – von Gästebetreuung und Betriebsführung über Hygiene, Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement bis hin zu Controlling, Recht und Compliance.

Teilnahmevoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Tourismus, Bäderbetriebe, Gesundheitswesen oder Technik bzw. alternativ mindestens ein Jahr Berufspraxis in Thermen, Spa-, Hotel- oder kommunalen Bädern.

Klaus Hofmann, Vereinsobmann der Initiative Therme Plus: „Qualifizierte Fachkräfte mit Management-Kompetenz sind entscheidend, um die Thermen noch näher an den Bedürfnissen unserer Gäste auszurichten und Österreich als Wirtschaftsstandort und Thermennation nachhaltig zu stärken. Als Vertreter von 38 der namhaftesten Thermen und Thermenresorts Österreichs begrüßen wir diese Ausbildungsmöglichkeit.“

„Der neue Lehrgang ist ein klares Bekenntnis zur Qualitätsoffensive der österreichischen Thermenwirtschaft. Qualifizierte Führungskräfte tragen maßgeblich dazu bei, hohe Service- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, Mitarbeitende zu motivieren und innovative Angebote für Gäste zu entwickeln“, so Hochhauser abschließend.



Thermenland Österreich

Österreichs Thermen begrüßen gemeinsam rund 10 Millionen Gäste pro Jahr und sichern mit einer Wertschöpfung von 1,5 Mrd. Euro, rund 17.700 Arbeitsplätze in Österreich.

Als wichtige Infrastruktur für den heimischen und internationalen Tourismus leisten sie außerdem einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsförderung. Mit dem neuen Diplomlehrgang reagieren die Initiator:innen auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Führungskräften im Thermensektor.

BILD (v.l.n.r.): Patrick Hochhauser, stellvertretender Obmann des Fachverbandes der Gesundheitsbetriebe (WKO) und Klaus Hofmann, Vereinsobmann der Initiative Therme Plus und Managing Director der VAMED Vitality World | © Tobi Gast

(PWK042/ES)