WIFI Österreich: Maria Neumann folgt Markus Raml an der Spitze des Kuratoriums

Im Rahmen der konstituierenden Kuratoriumssitzung wurde KommR MMst. Mag. (FH) Maria Neumann zur Kuratorin des WIFI Österreich für die Funktionsperiode 2026-2030 gewählt.

„Als Unternehmerin weiß ich, dass lebensbegleitendes Lernen für den Wirtschaftsstandort und jeden Einzelnen einen hohen Stellenwert hat. Das WIFI ist mit 350.000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern pro Jahr die erste Adresse in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Mein Anliegen wird es sein, entsprechende Rahmenbedingungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung weiterzuentwickeln“, beschreibt die neue Kuratorin ihr Vorhaben. Sie folgt dem oberösterreichischen Unternehmens- und Steuerberater Markus Raml nach, der die Funktion von 2015-2025 innehatte.

WIFI als zukunftsfitte Fachkräfteschmiede

Die neue Kuratorin des WIFI Österreich Maria Neumann verfügt über langjährige Erfahrung als Unternehmerin, Ausbilderin und Interessenvertreterin des österreichischen Handwerks. Neumann ist zweifache Meisterin für Damen- und Herrenkleidermacher:innen und als selbständige Schneidermeisterin in Wien tätig. Seit 1995 engagiert sie sich in unterschiedlichen Funktionen in der Interessenvertretung des Bekleidungsgewerbes.

Von 2010 bis 2015 war sie Innungsmeisterin der Landesinnung Wien für Mode und Bekleidungstechnik. Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit leitet sie seit 2004 am WIFI Wien die Meisterprüfungsvorbereitungskurse für Damen- und Herrenkleidermacher:innen. 2010 wurde sie stellvertretende Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien und von 2014 bis 2025 Spartenobfrau. Seit 2018 ist Neumann Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat.

„Ich danke für das Vertrauen und freue mich, die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers Markus Raml fortzuführen“, betont Neumann. „Das WIFI ist seit knapp acht Jahrzehnten DER Aus- und Weiterbildungspartner der österreichischen Wirtschaft. Mein Ziel ist es, die praxisnahe, qualitätsvolle und innovative Aus- und Weiterbildung weiter auszubauen – für zukunftsfitte Fachkräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer gleichermaßen.“

Dank an Markus Raml

In seiner Amtszeit hat Markus Raml das WIFI entscheidend geprägt und mit Weitblick und Engagement auf die Zukunft der beruflichen Erwachsenenbildung in Österreich ausgerichtet. Im Rahmen seiner 10-jährigen Funktionsperiode wurden zentrale Initiativen in den Bereichen Blended-Learning, LLL-Strategie, Höhere Berufliche Bildung und die Weiterentwicklung des WIFI-Lernmodells LENA (LEbendig und NAchhaltig) umgesetzt.

Ein weiterer Meilenstein der Amtszeit von Markus Raml ist die Initiierung des WIFI-Weiterbildungsbarometers, das seit mehreren Jahren wertvolle Einblicke in die Trends der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Österreich liefert. Das WIFI-Weiterbildungsbarometer 2025 zeigt deutlich: Aus- und Weiterbildung bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor für Österreichs Unternehmen – und Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine Schlüsselrolle. Rund jede:r zweite Unternehmer:in hält den Einsatz von KI in der Weiterbildung in den kommenden vier bis fünf Jahren für wichtig. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vermittlung von Grundlagen sowie die praxisnahe Anwendung der KI im eigenen Fachbereich.

Tatjana Baborek, Institutsleiterin des WIFI Österreich, dankt Markus Raml für die hervorragende Zusammenarbeit und die gemeinsam erreichten Erfolge im Dienst der Erwachsenenbildung. Zugleich blickt sie mit Freude auf die künftige Kooperation mit seiner Nachfolgerin: „Ich freue mich besonders, gemeinsam mit der neuen Kuratorin Maria Neumann die berufliche Erwachsenenbildung weiter zu stärken und die Weichen für eine zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte und Unternehmer:innen am Wirtschaftsstandort Österreich zu stellen.“

