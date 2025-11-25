31 neue EMBA Business Manager:innen feierlich ausgezeichnet

Klagenfurt/Wien. Im Rahmen einer feierlichen akademischen Zeremonie an der Universität Klagenfurt krönten 31 Absolventinnen und Absolventen des Universitätslehrgangs „Business Manager:in“ ihre berufsbegleitende Weiterbildung mit dem akademischen Grad „Executive Master of Business Administration“.

Assoc. Prof. in Mag. a Dr.in Tanja Maria Schuschnig beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen in ihrer Funktion als Vizestudienrektorin für Weiterbildung: „Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen, die mit großem Einsatz akademische Weiterbildung erfolgreich mit herausfordernder beruflicher Tätigkeit in Einklang gebracht haben. Alles Gute weiterhin!“



„Wir feiern nicht nur den erfolgreichen Abschluss eines Masterlehrgangs, sondern auch eine über 20-jährige, wirkungsvolle Partnerschaft zwischen der M/O/T® School of Management und dem WIFI. Als Führungskräfte von morgen werden sie entscheidende Impulse setzen und die Arbeitswelt positiv und nachhaltig prägen. Resilienz ist dabei eine Schlüsselkompetenz: Sie befähigt unsere Absolventinnen und Absolventen, Herausforderungen souverän zu meistern und auch in Zeiten des Wandels aktiv und handlungsfähig zu bleiben“, freut sich Mag.a Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich und gratuliert ganz herzlich.



Langjährige Kooperation und Erfolgsgeschicht

Der Masterlehrgang wird seit über 20 Jahren von den WIFIs österreichweit in Kooperation mit der M/O/T® School of Management, Organizational Development and Technology der Universität Klagenfurt durchgeführt. Insgesamt gibt es bereits mehr als 2.000 Absolventinnen und Absolventen im Rahmen dieser hochschulischen Kooperationen des WIFI-Verbunds.



„Mit dem Abschluss des Studiums und den damit erworbenen Kompetenzen sind unsere Absolventinnen und Absolventen bestens dafür gerüstet, als Führungskräfte in ihren Organisationen wirksam zu werden“, gratuliert Univ.-Prof.in MMag.a Dr.in Rita Faullant, Direktorin der M/O/T® Management School, herzlich und wünscht alles Gute.



„Es war uns eine Freude, unsere Absolventinnen und Absolventen in diesem akademischen Lern- und Entwicklungsprogramm zu begleiten. Der erfolgsreiche Abschluss ist mit Sicherheit ein wesentlicher Meilenstein in ihrer Karriere“, ergänzt ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gernot Mödritscher, Wissenschaftlicher Leiter der M/O/T® Management School.



Die Feier endete traditionell mit dem „Gaudeamus igitur“ – ein würdiger Abschluss für einen bedeutenden Meilenstein in der Karriere der Absolventinnen und Absolventen und deren Familien.



Neues Kapitel mit MBA Business Manager:in

Im Herbst wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der MBA Business Manager:in – das innovative Nachfolgeprogramm des bisherigen EMBA – hebt die akademische Weiterbildung auf ein neues Niveau. Im ersten Durchgang sind 70 Teilnehmende österreichweit gestartet.

BILD (© Fotostudio Horst): 31 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Masterlehrgangs Business Manager:in mit den Vertreter:innen der Kooperationspartner WIFI und M/O/T®