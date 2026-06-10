WKÖ-Höllerer/Landrichtinger: Banken sollten Wirtschaft stimulieren, nicht Budgets sanieren

„Die Bankenabgabe ist weder sachlich gerechtfertigt noch wirtschaftlich sinnvoll, sie ist vielmehr eine wirtschaftliche Handbremse“, sagt Michael Höllerer, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der heutigen Budgetrede des Finanzministers.

„Wir haben diese Entscheidung kritisiert und werden das auch weiterhin tun. Denn die Aufgabe der Banken besteht darin, Investitionen zu finanzieren und damit Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung zu fördern, nicht darin, öffentliche Budgets zu sanieren. Wer dem Bankensystem Liquidität entzieht, schwächt die Finanzierung der Wirtschaft und handelt kurzsichtig und wachstumsfeindlich. Angesichts der hohen Ausgabendynamik und der zögerlichen Reformanstrengungen des Staates darf zudem bezweifelt werden, dass dieser Weg nachhaltig zu stabilen öffentlichen Finanzen führt.“

Und weiter: „Während Aufsichtsbehörden von Banken immer höhere Liquiditäts- und Risikopuffer verlangen, entzieht die Bankenabgabe dem Finanzsystem zusätzliche Mittel. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bremst das Investitionen und Wachstum zugunsten kurzfristiger, nicht nachhaltiger Budgeteffekte.“

Höhere Bankenabgabe hat negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung

Bundesspartengeschäftsführerin Eva Landrichtinger verweist in dem Zusammenhang auf eine aktuelle Studie von Eco Austria im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung, wonach höhere Abgaben für den Sektor negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben.

Demnach reduziert ein Rückgang des Eigenkapitals um 100 Millionen Euro das mögliche Kreditvolumen um rund 1,6 Milliarden Euro – mit direkten Folgen für Investitionen, Beschäftigung und Wachstum. Die Fortführung oder Erhöhung der Abgabe führt zu Investitionsrückgängen von bis zu 700 Millionen Euro kurzfristig und 300 Millionen Euro langfristig sowie sinkender Produktivität. Mittel- bis langfristig können zwischen 800 und 1.400 Arbeitsplätze verloren gehen, was das verfügbare Einkommen privater Haushalte senkt und den Konsum dämpft.

„Wir haben die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung in den vergangenen Wochen immer wieder auf die negativen Effekte der Bankenabgabe hingewiesen, leider wurden unsere Argumente nicht gehört. Österreichs Banken stehen im Wettbewerb mit europäischen und digitalen Finanzinstituten und diese Abgabe ist ein Nachteil für heimische Institute und für den gesamten Standort. Diese sektorbezogene Sondersteuer wurde ursprünglich temporär eingeführt, mit diesem Doppelbudget wird sie 17 Jahre bestehen. Das schwächt das Vertrauen in politische Ansagen und zeigt, wie lange Banken bereits fixer Baustein der Budgetsanierung sind.“

„Nun ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung das Versprechen der angekündigten Lohnnebenkostensenkung tatsächlich einlöst. Die Arbeitskosten sind in Österreich nach wie vor zu hoch, daher braucht es spürbare Entlastungen und mehr Anreize für Investitionen und Wachstum. Gleichzeitig erwarten wir konkrete Schritte beim Bürokratieabbau. Unternehmen sehen sich seit Jahren mit steigender Regulierung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand konfrontiert, häufig über die europäischen Vorgaben hinaus. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch, jetzt müssen Taten folgen. Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Phase sind zusätzliche Belastungen das falsche Signal“, hält Michael Höllerer abschließend fest.