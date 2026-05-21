WKÖ zeichnet „Born Global Champions 2026“ aus

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat am 19. Mai 2026 im Rahmen des Connect Day die „Born Global Champions 2026“ ausgezeichnet. Zehn österreichische Unternehmen, die von Beginn an international agieren und mit innovativen Geschäftsmodellen überzeugen, erhielten die Auszeichnung.



Mit dem Award würdigt die Export- und Innovationsagentur der österreichischen Wirtschaft bereits zum 12. Mal Unternehmen, die internationale Märkte frühzeitig erschließen und damit wichtige Wachstumstreiber des Standorts sind. Sie stehen exemplarisch für Betriebe, die globale Herausforderungen mit innovativen Lösungen adressieren.



Die Trophäen wurden von WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein überreicht. Sie hob dabei die besonderen Rahmenbedingungen Österreichs für international erfolgreiche Unternehmen hervor: „Österreich bietet mit seiner starken industriellen Basis, exzellenten Forschungseinrichtungen und einer dynamischen Startup-Szene gute Voraussetzungen für innovative Unternehmen. Gerade Startups treiben Veränderung voran, entwickeln Lösungen für globale Herausforderungen und zeigen, wie aus österreichischen Ideen internationale Erfolgsgeschichten werden können.“



Auch Daniel Zawarczynski, Leiter Innovation AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, unterstrich die Bedeutung internationaler Vernetzung: „Die Born Global Champions zeigen eindrucksvoll, wie österreichische Unternehmen von Anfang an global denken und erfolgreich internationale Märkte erschließen. Entscheidend sind dabei nicht nur innovative Ideen, sondern vor allem der Zugang zu internationalen Märkten, starken Netzwerken und gezielter Unterstützung. Genau hier setzt die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA an, um Unternehmen beim globalen Wachstum bestmöglich zu begleiten.“



Der „Born Global Champions Award“ ist Teil der Initiativen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zur Förderung exportorientierter Unternehmen. Ziel ist es, Betriebe frühzeitig bei der Internationalisierung zu unterstützen und Österreichs Innovationskraft weltweit sichtbar zu machen.



Die Born Global Champions 2026 sind:

Beim Born Global Champions Award nutzten die ausgezeichneten Unternehmen darüber hinaus die internationale Bühne am Connect Day, um mit ihren Lösungen für den Exportpreis der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zu pitchen, der am 28. Mai 2026 im Rahmen der Exporters’ Nite in der Wirtschaftskammer Österreich verliehen wird.





(PWK232/ST)

