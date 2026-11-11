WKÖ-Landrichtinger: (Regulierungs-)Kosten bestimmender Faktor für Banken

Anlässlich der heutigen Präsentation des Financial Stability Reports der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) weist Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung in der WKÖ, auf die Kostenentwicklung im österreichischen Bankensektor hin: „Die Kosten sind mittlerweile ein bestimmender wirtschaftlicher Faktor für Österreichs Banken. Allein der Verwaltungsaufwand ist innerhalb eines Jahres um fast 13 Prozent gestiegen, das sind mehr als eine Milliarde Euro. Das ist keine vorübergehende Entwicklung, sondern eine dauerhafte Belastung, die die Banken Jahr für Jahr tragen müssen.“

Zwar haben die österreichischen Banken im vergangenen Halbjahr höhere Gewinne erzielt, diese sind aber vor allem auf Einmaleffekte und bilanztechnische Bereinigungen zurückzuführen.

„Rund drei Viertel des Anstiegs gehen auf Sondereffekte zurück. Diese wiederholen sich nicht, die Kosten bleiben. Einmaligen Effekten auf der Ertragsseite stehen damit dauerhafte Belastungen auf der Kostenseite gegenüber. Das ist die Debatte, die wir in Österreich führen müssen“, so Landrichtinger.

Trotz der hohen Kosten sieht Landrichtinger den Sektor insgesamt gut aufgestellt: „Österreichs Banken haben im europäischen Vergleich weiterhin starke Kapitalquoten und gehören zu den stabilsten in Europa. Das operative Geschäft läuft, die Eigenmittel steigen und die Bilanzsumme wächst durch strategische Akquisitionen. Wer will, dass Banken die Wirtschaft verlässlich finanzieren, muss ihnen auch den Spielraum lassen, ihr Kapital zu stärken. Jede zusätzliche Belastung schränkt diesen Spielraum ein. Maßnahmen wie die Verlängerung der Bankenabgabe sind daher ein klarer Wettbewerbsnachteil für den Finanzplatz Österreich.“

Abschließend appelliert Landrichtinger an die Politik: „Anstatt ständig über neue Belastungen nachzudenken, sollten wir die Banken stärker als Treiber der Konjunktur sehen. Es braucht spürbare Entlastungen bei Bürokratie und Regulatorik sowie wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.“