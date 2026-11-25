Das Erweiterte Präsidium der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat heute die Rahmenrichtlinie für einen mit 10 Millionen Euro dotierten bundesweiten Klagsfonds beschlossen. Ziel ist es, Unternehmen bei der gerichtlichen Klärung von Rechtsfragen zu unterstützen, die über den Einzelfall hinaus für eine Vielzahl von Betrieben von Bedeutung sind. Dazu bündeln die WKÖ und die neun Landeskammern ihre finanziellen Mittel und ihre rechtliche Expertise.

„Unternehmen dürfen nicht aus finanziellen Gründen darauf verzichten müssen, ihr Recht durchzusetzen. Gerade für kleine und mittlere Betriebe sind langwierige Gerichtsverfahren oftmals mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Mit dem bundesweiten Klagsfonds stärken wir unseren Mitgliedern den Rücken und schaffen die Möglichkeit, grundlegende Rechtsfragen im Interesse der gesamten Wirtschaft klären zu lassen“, betont WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

So funktioniert der bundesweite Klagsfonds

Unternehmen können rechtliche Problemstellungen, von denen sie selbst betroffen sind, bei ihrer jeweiligen Landeskammer einbringen. Im Fokus stehen insbesondere unklare Rechtsvorschriften, möglicherweise rechtswidrige Behördenentscheidungen oder andere Rechtsfragen von grundsätzlicher wirtschaftlicher Bedeutung.

Nach entsprechender Prüfung und gemeinsamer Abstimmung der Wirtschaftskammern können dafür gezielte Förderprogramme eingerichtet werden, für die betroffene Unternehmen eine Unterstützung beantragen können. Ein unabhängiger Fachbeirat bringt seine rechtliche und wirtschaftliche Expertise in die Bewertung der Fälle ein.

Die Unterstützung kann von der Übernahme von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten über die Finanzierung von Sachverständigengutachten bis hin zur Bereitstellung eines Rechtsanwalts reichen. Damit können Unternehmen bei der Prozessführung bis zu einer höchstgerichtlichen Entscheidung unterstützt werden.

Causa „Google Fonts“ zeigt Mehrwert von Musterprozessen

Wie wirkungsvoll die Unterstützung einzelner Unternehmen für die gesamte Wirtschaft sein kann, zeigt die Causa „Google Fonts“. Im Jahr 2022 wurden tausende heimische Betriebe wegen der Verwendung von Google-Schriftarten auf ihren Websites mit Abmahnungen und Zahlungsforderungen konfrontiert. Die WKÖ finanzierte daraufhin mit Erfolg einen Musterprozess für einen betroffenen niederösterreichischen Betrieb: Das Gericht stufte die Vorgehensweise als rechtsmissbräuchlich ein und wies die Klage in erster Instanz ab.

Mit dem bundesweiten Klagsfonds wird nun eine dauerhafte Grundlage geschaffen, um Unternehmen in vergleichbaren Fällen gezielt zu unterstützen und Rechtssicherheit über den Einzelfall hinaus zu schaffen.

„Wenn ein Betrieb stellvertretend für viele andere eine grundlegende Rechtsfrage klären lässt, soll er das finanzielle Risiko nicht alleine tragen müssen. Unser Anspruch ist es, nicht nur im politischen Prozess für die Interessen unserer Unternehmen einzutreten, sondern sie auch bei der Durchsetzung ihrer Rechte tatkräftig zu unterstützen. Damit schaffen wir mehr Rechtssicherheit und bessere Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln“, so Schultz abschließend.