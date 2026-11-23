Wien (OTS) — Die Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen der EU und Indonesien ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der europäischen Handelsbeziehungen mit Südostasien. Die ASEAN-Region zählt zu den wichtigsten Wachstumsmärkten der Welt und Indonesien erwartet heuer ein Wirtschaftswachstum von knapp fünf Prozent.

„Europa muss sein Handelsnetz ausbauen und seinen Unternehmen neue Märkte öffnen. Indonesien ist mit mehr als 280 Millionen Einwohnern und starkem Wirtschaftswachstum ein wichtiger Partner dafür. Jetzt braucht es rasch grünes Licht auf EU-Ebene, damit das Abkommen möglichst bald in Kraft treten kann“, sagt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

Weniger Zölle, sichere Lieferketten

Durch das Abkommen schaffen die EU und Indonesien die Zölle auf mehr als 98 Prozent der Zolllinien ab. 80 Prozent werden bereits mit Inkrafttreten liberalisiert. Nach einem fünfjährigen Zollabbau werden es 96 Prozent des Handels sein. Davon profitieren unter anderem die Maschinen- und Automobilindustrie, die chemische Industrie sowie der Agrar- und Lebensmittelbereich.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zugang zu Rohstoffen. Indonesien verfügt über bedeutende Rohstoffvorkommen, die für Digitalisierung und Energiewende benötigt werden. Das Abkommen soll den Zugang erleichtern und die Lieferketten absichern.

Österreichische Exporte legen deutlich zu

Im Vorjahr exportierten österreichische Unternehmen Waren im Wert von 244 Millionen Euro nach Indonesien. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Warenexporte um mehr als 21 Prozent.

„Weniger Handelsbarrieren verbessern die Wettbewerbsbedingungen für unsere Exporteur:innen ganz konkret. Gerade für österreichische Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Umwelt- oder Energietechnik bietet Indonesien viel Potenzial. Unser AußenwirtschaftsCenter in Jakarta unterstützt sie dabei, diese Chancen vor Ort zu nutzen“, so Schultz.

Zu den wichtigsten österreichischen Exporten nach Indonesien zählen mechanische und elektrische Maschinen und Geräte, optische Geräte einschließlich Mess- und Prüfinstrumente sowie pharmazeutische Erzeugnisse.

Auch das Projektgeschäft spielt eine wichtige Rolle, insbesondere beim Ausbau der indonesischen Verkehrsinfrastruktur sowie im Elektrizitäts- und Umweltsektor. Laut ITC Export Potential Map wird das bis 2031 zusätzlich realisierbare österreichische Exportpotenzial auf rund 342 Millionen Euro geschätzt.







