WorldSkills 2026 - Nationalteam der Berufe wächst auf 48 Starter:innen

Wien. Von 22. bis 27. September 2026 findet in Shanghai/China die größte Berufsweltmeisterschaft der Geschichte statt: Bei WorldSkills 2026 werden rund 1.400 Teilnehmer:innen aus aller Welt in 64 Berufswettbewerben – vom Anlagenelektriker bis zum Zimmerer – um Weltmeistertitel kämpfen. Mittendrin das Skills-Team Austria; und nun auch eine junge Osttirolerin.

Osttiroler Friseurin für Rot-Weiß-Rot

Denn: Friseurin Angelina Rainer aus Dölsach wird Österreichs Nationalteam für die Berufs-WM in Shanghai verstärken. Die 18-jährige Fachkraft vom Friseursalon Manuela in Lienz repräsentiert Rot-Weiß-Rot – gemeinsam mit dem oberösterreichischen Erfolgscoach Dieter Kohler aus Eberstalzell – auf der großen Bühne der beruflichen Bildung. Damit wächst das Team Austria auf 48 Teilnehmende, die in 36 Einzel- und sechs Teamberufen antreten werden.

„Unsere jungen Fachkräfte stehen für Leistungsbereitschaft, Präzision und berufliche Leidenschaft. Sie zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in der österreichischen Berufsbildung steckt. WorldSkills sind eine Bühne für Talent und Können – und ein starkes Signal für die Bedeutung der dualen Ausbildung und qualifizierter Fachkräfte für unseren Wirtschaftsstandort“, betont SkillsAustria-Präsident Josef Herk.

Start der internationalen Trainings

Die heiße Vorbereitungsphase wird mit den internationalen Trainings eingeläutet: Mehr als die Hälfte der „Young Professionals“ wird sich in Vergleichswettkämpfen rund um den Globus messen können.

Jürgen Kraft, Geschäftsführer von SkillsAustria: „Bei den internationalen Trainings treffen unsere Teilnehmer erstmals direkt auf internationale Konkurrenz und bekommen ein realistisches Gefühl für das Niveau, das bei WorldSkills erwartet wird. Gleichzeitig sammeln unsere Young Professionals wertvolle Wettkampferfahrung, schärfen ihre fachlichen Kompetenzen und gewinnen wichtige internationale Praxis.“

Niederösterreicher im internationalen Trainingseinsatz

Der Niederösterreicher Jonas Baltuska machte im Beruf Optoelektronik mit einem Training in Shanghai den Auftakt der globalen Vorbereitung. Gemeinsam mit internationalen Spitzenkräften trainiert Konditorin Valentina Otzelberger ab Anfang April in München.

Christian Hiesberger reist als Teilnehmer im Beruf Kfz-Technik zu einem Vergleichswettkampf nach China, während Marcel Riener im Beruf Sanitär- und Heizungstechnik Wettkampfpraxis bei einem Camp in der Schweiz sammelt.

Steirer trainieren rund um den Globus

Die steirische Einzelhandelskauffrau Anna Tritscher sammelte vor wenigen Wochen bereits Wettkampferfahrung in Shanghai. Im Team-Bewerb Robot Systems Integration bereiten sich Kristijan Hrdžić und Gabriel Aldrian in Ungarn vor. Der steirische Grafikdesigner Paul Andreas Bürki sammelt im Mai Erfahrungen in Kanada, während Julia Kaufmann im Beruf Mode Technologie internationale Trainings in Australien absolviert.

Auch das Duo Konstantin Hauser und Marwin Kremser ist international unterwegs und tritt im Team-Bewerb Autonomous Mobile Robotics bei einem Wettbewerb in Kasachstan an.

Wiener Talente sammeln internationale Erfahrung

Der Wiener Felix Wollmann startet im Beruf Web Technologies bei einem internationalen Training in Ungarn. Tarik Begeta, Medaillenhoffnung in IT Netzwerk- und Systemadministration, reist zu einem internationalen Vorbereitungswettkampf nach China.

Darüber hinaus treten die Wiener Raphael Beutel und Oliver Tobias Pape im Bereich Digitale Produktionstechnik (Industrie 4.0) voraussichtlich bei internationalen Wettbewerben in Australien an.

Oberösterreich avanciert zum Gastgeber

Der Oberösterreicher Jonas Danninger trainiert im Beruf Kälte- und Klimatechnik bei einem internationalen Camp in China. Ein Warmlaufen für Shanghai findet auch hierzulande statt: Im Ausbildungszentrum Braunau treffen sich Teilnehmer aus mehreren Ländern im Beruf CNC-Drehen, wobei Oberösterreicher Fabian Spitzer als Lokalmatador auftritt.

Vorarlberger im internationalen Vergleich

Aus Vorarlberg reist Maschinenbautechniker Keanu Frick zu einem internationalen Vergleich nach Taiwan, wo er sich mit Teilnehmern aus anderen Ländern vorbereitet.

Tiroler, Kärntner und Salzburger sammeln Wettkampfpraxis

Der Tiroler Vincent Track tritt im Beruf Verfahrens- und Prozesstechnik bei einem internationalen Vergleich in Deutschland an. Der Kärntner Noah-Samuel Trettenbrein sammelt im Beruf Hochbau internationale Wettkampferfahrung in Australien. „Downunder“ ist auch der Salzburger Land- und Baumaschinentechniker Bernhard Moser im Einsatz.

Ein Platz im Nationalteam der Berufe ist noch vakant: Im für Österreich neuen Skill Schienenfahrzeugtechnik wird der/die Teilnehmende spätestens beim 2. Teamseminar im Sommer dazustoßen - betreut jedenfalls vom Tiroler Experten Gernot Watscher.

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