WorldSkills 2026: Das ist Österreichs Nationalteam der Berufe für Shanghai

In wenigen Wochen geht es los: Von 22. bis 27. September messen sich bei WorldSkills 2026 in Shanghai die 1.400 besten jungen Fachkräfte aus aller Welt. Es werden Berufsweltmeisterschaften der Superlative: Auf dem 1,47 Millionen Quadratmeter großen Areal des National Exhibition and Convention Center (NECC) Shanghai werden während der Wettbewerbe 1,2 Millionen Besucher:innen erwartet.

Mittendrin sind 48 Fachkräfte aus Österreich aus allen neun Bundesländern, die in 42 Wettbewerbsberufen gegen die Weltbesten antreten: von Floristik oder Mechatronik über Grafikdesign bis hin zur Konditorei. Es handelt sich dabei um fertig ausgebildete Fachkräfte, die eine Lehre abgeschlossen, teilweise sogar schon Meisterprüfungen abgelegt oder berufsbildende Schulen absolvieren oder absolviert haben. Die Teilnehmer:innen sind bei WorldSkills maximal 22 Jahre alt (nur in einigen Disziplinen beträgt das Alterslimit 25 Jahre).

Wer sind die 48 WM-Starter:innen von Team Austria? Was motiviert sie zu Spitzenleistungen? Was erwarten Sie sich von WorldSkills?

Audio- und Video-Statements von Teilnehmer:innen

(mp3 + mp4-Download, frei zur redaktionellen Verwendung)

Jonas Leitner (Text-Porträt), Stuckateur und Trockenbauer aus Hönigsberg in der Steiermark (beschäftigt bei Strabag/Wien), MP3, VIDEO

(Text-Porträt), aus Hönigsberg in der Steiermark (beschäftigt bei Strabag/Wien), MP3, VIDEO Valentina Otzelberger (Text-Porträt), Konditorin aus Leopoldsdorf in NÖ (beschäftigt bei Kurkonditorei Oberlaa in Wien), MP3, VIDEO

(Text-Porträt), aus Leopoldsdorf in NÖ (beschäftigt bei Kurkonditorei Oberlaa in Wien), MP3, VIDEO Luca Reitböck (Text-Porträt), Zimmerer aus Taufkirchen an der Pram in OÖ (beschäftigt bei Hauer Zimmerei in Enzenkirchen), MP3, VIDEO

(Text-Porträt), aus Taufkirchen an der Pram in OÖ (beschäftigt bei Hauer Zimmerei in Enzenkirchen), MP3, VIDEO Julia Kaufmann (Text-Porträt), tritt in Mode-Technologie an, kommt aus Hart bei Graz in der Steiermark (besucht die Modeschule Graz), MP3, VIDEO

(Text-Porträt), tritt in an, kommt aus Hart bei Graz in der Steiermark (besucht die Modeschule Graz), MP3, VIDEO Simon Weiß (aus Sandl in OÖ, beschäftigt bei Lagerhaus Freistadt) und Marcel Ortner (aus Lasberg in OÖ, beschäftigt bei Hablesreiter Gartengestaltung), Text-Porträts des Gartengestalter-Duos, MP3, VIDEO

Alle WorldSkills-Teilnehmer:innen nach Bundesländern

© SkillsAustria/Wieser mit Fotos + Text (Pressetexte + Steckbriefe)

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

* „Grenzgänger“ (Wohnort/Berufsstätte) sind bei den Bundesländern doppelt angeführt

Fotos

(honorarfrei, © SkillsAustria)

Folgen Sie SkillsAustria auf Social Media

Bei der Organisation von Interviews oder Medien-Anfragen ist das Presseteam von SkillsAustria und WKÖ gerne behilflich.

(PWK408/HSP)