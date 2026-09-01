WorldSkills 2026: Das ist Österreichs Nationalteam der Berufe für Shanghai
Berufs-WM der Superlative 22.-27.9.: 48 Österreicher:innen unter 22 Jahren treten gegen 1.400 Fachkräfte an – Rot-weiß-rote Medaillenhoffnungen im Überblick
Lesedauer: 9 Minuten
In wenigen Wochen geht es los: Von 22. bis 27. September messen sich bei WorldSkills 2026 in Shanghai die 1.400 besten jungen Fachkräfte aus aller Welt. Es werden Berufsweltmeisterschaften der Superlative: Auf dem 1,47 Millionen Quadratmeter großen Areal des National Exhibition and Convention Center (NECC) Shanghai werden während der Wettbewerbe 1,2 Millionen Besucher:innen erwartet.
Mittendrin sind 48 Fachkräfte aus Österreich aus allen neun Bundesländern, die in 42 Wettbewerbsberufen gegen die Weltbesten antreten: von Floristik oder Mechatronik über Grafikdesign bis hin zur Konditorei. Es handelt sich dabei um fertig ausgebildete Fachkräfte, die eine Lehre abgeschlossen, teilweise sogar schon Meisterprüfungen abgelegt oder berufsbildende Schulen absolvieren oder absolviert haben. Die Teilnehmer:innen sind bei WorldSkills maximal 22 Jahre alt (nur in einigen Disziplinen beträgt das Alterslimit 25 Jahre).
Wer sind die 48 WM-Starter:innen von Team Austria? Was motiviert sie zu Spitzenleistungen? Was erwarten Sie sich von WorldSkills?
Audio- und Video-Statements von Teilnehmer:innen
(mp3 + mp4-Download, frei zur redaktionellen Verwendung)
- Jonas Leitner (Text-Porträt), Stuckateur und Trockenbauer aus Hönigsberg in der Steiermark (beschäftigt bei Strabag/Wien), MP3, VIDEO
- Valentina Otzelberger (Text-Porträt), Konditorin aus Leopoldsdorf in NÖ (beschäftigt bei Kurkonditorei Oberlaa in Wien), MP3, VIDEO
- Luca Reitböck (Text-Porträt), Zimmerer aus Taufkirchen an der Pram in OÖ (beschäftigt bei Hauer Zimmerei in Enzenkirchen), MP3, VIDEO
- Julia Kaufmann (Text-Porträt), tritt in Mode-Technologie an, kommt aus Hart bei Graz in der Steiermark (besucht die Modeschule Graz), MP3, VIDEO
- Simon Weiß (aus Sandl in OÖ, beschäftigt bei Lagerhaus Freistadt) und Marcel Ortner (aus Lasberg in OÖ, beschäftigt bei Hablesreiter Gartengestaltung), Text-Porträts des Gartengestalter-Duos, MP3, VIDEO
Alle WorldSkills-Teilnehmer:innen nach Bundesländern
© SkillsAustria/Wieser mit Fotos + Text (Pressetexte + Steckbriefe)
Burgenland
- Elias Stephan (21) - Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn (List General Contractor GmbH/Bad Erlach, NÖ) - WorldSkills 2026: Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn greift nach historischer WM-Medaille, Foto, Steckbrief
Kärnten
- Noah Trettenbrein (19) – Hochbauer aus St. Paul (BM-Haus GmbH, St. Georgen im Lavanttal) - Berufs-WM 2026: Kärntner nimmt wichtigstes Bauprojekt seiner Karriere in Shanghai in Angriff, Foto, Steckbrief
- David Seidl* (18) aus Mariahof und Paul Wohlesser* (21) aus Neumarkt (Steiermark) – Teambewerb Mechatronik (Flextronics International GmbH, Althofen/Kärnten) - Berufs-WM 2026: Duo ist für die Steiermark und für Kärnten auf Medaillenjagd in Shanghai, Foto (P. Wohlesser/l., D.Seidl/r.), Steckbrief
Niederösterreich
- Julian Gintner (19) und Michael Pomassl (21), Betonbauer (Teambewerb) aus Vitis, beschäftigt bei Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H./Gmünd - WorldSkills 2026: Niederösterreichische Betonbauer bauen auf ein goldenes Fundament, Foto (J.Gintner/l., M.Pomassl/r.), Steckbrief
- Christian Hiesberger (20) - KFZ-Techniker aus Kilb (Porsche Inter Auto St. Pölten) - WorldSkills 2026 in China: Kilb schickt die nächste Medaillenhoffnung zur Berufs-WM, Foto, Steckbrief
- Paul Meisterhofer (19) – Bautischler aus Lanzenkirchen (F/List GmbH, Thomasberg) - WorldSkills: Lanzenkirchener „Allrounder“ startet bei den Berufsweltmeisterschaften, Foto, Steckbrief
- Benedikt Pritz (20) – Schienenfahrzeugtechniker aus Raxendorf (ÖBB-Technische Services-GmbH, St. Pölten) - WorldSkills 2026 in Shanghai: Raxendorfer stellt Weichen für Medaille im Premierenberuf, Foto, Steckbrief
- Marcel Riener (21) - Sanitär- und Heizungstechniker aus Reingers (Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis) - WorldSkills 2026 in China: Installateur aus dem Waldviertel setzt auf Coolness unter Druck, Foto, Steckbrief
- Christoph Schöndorfer (19) – Elektroniker aus Mödling (HTL Mödling) - WorldSkills 2026 in China: Mödlinger steht für Österreich bei der Berufs-WM unter Strom, Foto, Steckbrief
- Raphael Beutel (20) aus Unterrohrbach und Oliver Pape * (23) aus Wien, Digitale Produktionstechnik (ÖBB Infrastruktur AG, Wien) - WorldSkills 2026: Duo aus Niederösterreich und Wien will in Zukunftsfeld Industrie 4.0 glänzen, Foto (O.Pape/l., R.Beutel r.), Steckbrief
- Valentina Otzelberger (21), Konditorin aus Leopoldsdorf (Süßwarenproduktion OBERLAA GmbH, Wien) - WorldSkills 2026 in China: Konditorin aus Leopoldsdorf reist mit dem Erfolgsrezept an, Foto, Steckbrief, MP3, VIDEO
- Jonas Baltuska * (18) - Optoelectronic Technology aus Wien (HTL Mödling/NÖ) - HTL Mödling steht bei WorldSkills erneut im Rampenlicht: Wiener will Erfolgskurs fortsetzen, Foto, Steckbrief
- Elias Stephan * (21) - Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn (Burgenland), beschäftigt bei List General Contractor GmbH in Bad Erlach (NÖ) - WorldSkills 2026: Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn greift nach historischer WM-Medaille, Foto, Steckbrief
Oberösterreich
- Jonas Danninger (22), Kälte- und Klimatechniker aus Herzogsdorf (Hauser Kältetechnik GmbH, Linz) - WorldSkills 2026: Herzogsdorfer Europameister greift in Shanghai nach dem nächsten Titel, Foto, Steckbrief
- Andreas Landl (20), Fliesenleger aus Wartberg an der Krems (Alfred Schnellnberger GmbH, Wartberg an der Krems) – WorldSkills 2026: Fliesenleger aus Wartberg will Österreichs Erfolgsbilanz weiter aufpolieren, Foto, Steckbrief
- Simon Weiß (19) aus Sandl (Lagerhaus Freistadt) und Marcel Ortner (23) aus Lasberg (Hablesreiter Gartengestaltung, Waldburg), Gartengestalter (Teambewerb) - Oberösterreichisches Duo greift nach Edelmetall: Gartengestalter kämpfen bei Berufs-WM um Gold, Foto (S. Weiß/l., M. Ortner/r.), Steckbrief, MP3, VIDEO
- Luca Reitböck (19), Zimmerer aus Taufkirchen an der Pram (Hauer Zimmerei GmbH, Enzenkirchen), WorldSkills 2026: Zimmerer will Holzland Österreich endlich wieder jubeln lassen, Foto, Steckbrief, MP3, VIDEO
- Sarah Schöftner (20) aus Vorderweißenbach, Restaurant-Service (Hotel Guglwald, Vorderweißenbach) - WorldSkills 2026: Restaurant-Fachkraft aus Vorderweißenbach will Edelmetall abräumen, Foto, Steckbrief
- Hannes Sortsch (21), Koch aus Oberneukirchen (Restaurant Lukas Kapeller, Steyr) - WorldSkills 2026: Oberneukirchner will sich in Shanghai Traum von WM-Medaille erfüllen, Foto, Steckbrief
- Fabian Spitzer (21) aus Altheim, CNC-Drehen (Faschang Werkzeugbaum, Weng im Innkreis) - WorldSkills: Für Altheimer CNC-Fachkraft dreht sich in Shanghai alles um die Medaillen-Premiere, Foto, Steckbrief
Salzburg
- Julia Gschwandtner (22) aus Bergheim, Floristik (Das Blumenatelier, Obertrum am See) - WorldSkills 2026: Flachgauerin will internationale Erfolgsserie fortsetzen, Foto, Steckbrief
- Bernhard Moser (21) aus Eben im Pongau, Land- und Baumaschinentechnik (Liebherr Österreich Vertriebs- und Service GmbH, Puch bei Hallein) - Berufs-WM 2026: Pongauer will sich bei den größten WorldSkills aller Zeiten den Titel holen, Foto, Steckbrief
Steiermark
- Kristijan Hrdzic (23) aus Graz (MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik, Graz) und Gabriel Aldrian (21) aus Eibiswald (KNAPP AG, Hart bei Graz), Robot Systems Integration - WorldSkills: Wenn Knapp und Magna in Shanghai gemeinsame Sache machen, Foto (K.Hrdzic/l., G.Aldrian/r.), Steckbrief
- Paul Bürki (18) aus Fürstenfeld, Grafik Design (HTBLVA Graz Ortweinschule) – Kampf um Gold: Fürstenfelder Grafiker will bei Berufs-WM in Shanghai Akzente setzen, Foto, Steckbrief
- Konstantin Hauser (17) aus Graz und Marwin Kremser (20) aus Seiersberg-Pirka, Autonomous Mobile Robotics (beide KNAPP AG, Hart bei Graz) - Berufs-WM 2026: Die Roboter von morgen programmieren zwei junge Steirer, Foto (M.Kremser/l., K. Hauser/r.), Steckbrief
- Jennifer Lueger (21), Bäckerin aus St. Jakob im Walde (Bäckerei Bernhard Arbesleitner GesmbH, Miesenbach bei Birkfeld) – Premiere in Shanghai: Birkfelder Bäckerin schreibt noch vor Start steirische WM-Geschichte, Foto, Steckbrief
- Julia Kaufmann (18) aus Hart bei Graz, Mode Technologie (Modeschule Graz), Berufs-WM 2026: Gold ist im Sommer in Hart bei Graz in Mode, Foto, Steckbrief, MP3, VIDEO
- Anna Tritscher (20) aus Schladming, Retail Sales (Sport Tritscher GmbH, Schladming) – Berufs-WM 2026: Schladmingerin will sich auf der größten Bühne in Shanghai teuer verkaufen, Foto, Steckbrief
- Paul Zadravec (21) aus Leitring, Speditionslogistik (Kühne + Nagel GmbH, Wundschuh) - WorldSkills 2026 in Shanghai: Leitringer plant den Weg an die Weltspitze, Foto, Steckbrief
- David Seidl (18) aus Mariahof und Paul Wohlesser (21) aus Neumarkt (Steiermark) – Teambewerb Mechatronik (Flextronics International GmbH, Althofen/Kärnten*) - Berufs-WM 2026: Duo ist für die Steiermark und für Kärnten auf Medaillenjagd in Shanghai, Foto (P. Wohlesser/l., D.Seidl/r.), Steckbrief
- Jonas Leitner (18), Stuckateur und Trockenausbauer aus Hönigsberg (STRABAG AG, Wien*) - Berufs-WM 2026: Hönigsberger Stuckateur kämpft in Shanghai um historischen Gold-Coup, Foto, Steckbrief, MP3, VIDEO
Tirol
- Angelina Rainer (19) aus Dölsach, Friseurin (Friseursalon Manuela, Lienz) - WorldSkills 2026: Osttiroler Friseurin will in Shanghai ihren Stil auf die Weltbühne bringen, Foto, Steckbrief
- Vincent Track (21) aus Breitenbach am Inn, Verfahrens- und Prozesstechnik (Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH, Langkampfen) - WorldSkills 2026: Tiroler Verfahrenstechniker steht bei der Premiere im Rampenlicht, Foto, Steckbrief
Vorarlberg
- René Bitschnau (20) aus Frastanz, Chemielabortechnik (Absolvent HTL Dornbirn) - Berufs-WM 2026: Frastanzer setzt auf bewährtes Erfolgsrezept für die WorldSkills in Shanghai, Foto, Steckbrief
- Sandro Flatz (21) aus Fussach, Maschinenbau CAD (Julius Blum GmbH, Höchst) - Berufs-WM 2026: Nach Rang vier bei der Euro will Fussacher nun bei der WM in Shanghai glänzen, Foto, Steckbrief
- Keanu Frick (21) aus Lauterach, Maschinenbautechnik (Julius Blum GmbH, Höchst) - Berufs-WM 2026: Lauteracher will bei den WorldSkills in Shanghai an die Grenzen gehen, Foto, Steckbrief
- Janick Gehrer (18) aus Hard, Anlagenelektrik (Julius Blum GmbH, Höchst) - Berufs-WM 2026: Der jüngste Vorarlberger im Team steht vor Shanghai nicht unter Vollstrom, Foto, Steckbrief
- Luca Ladler (20) aus Fußach, Maler (Hannes Hagen Präzision Farbe e.U., Lustenau) - Berufs-WM 2026: Fussacher Maler will Österreichs Erfolgsserie in Shanghai fortsetzen, Foto, Steckbrief
- Elena Mathis (20) aus Hohenems, Hotel-Rezeption (GAMS zu zweit, Bezau) - WorldSkills: Europameisterin will in Shanghai die beste Hotel-Rezeptionistin der Welt werden, Foto, Steckbrief
- Deniz Mutun (19) aus Lustenau, CNC-Fräsen (Julius Blum GmbH, Höchst) - Berufs-WM 2026: Lustenauer kehrt in Shanghai mit Goldziel auf die Weltbühne zurück, Foto, Steckbrief
- Simon Österle (21) aus Krumbach, Schweißen (Ludwig Steurer Maschinen und Seilbahnbau GmbH & Co KG, Doren) - Berufs-WM 2026: Krumbacher Fachkraft kämpft in Shanghai um historische Schweiß-Premiere, Foto, Steckbrief
Wien
- Tarik Begeta (21) aus Wien, IT Network and Systems Administration (IXOPAY GmbH, Wien) - WorldSkills 2026 in China: Nach EM-Bronze will Wiener jetzt in Shanghai die Weltspitze angreifen, Foto, Steckbrief
- Abdulkadir Özen (22) aus Wien, Digital Construction (ODE Informationstechnik GesmbH, Wien) - WorldSkills 2026: Wiener kämpft in Shanghai um Medaillen in der digitalen Bauplanung, Foto, Steckbrief
- Felix Wollmann (20) aus Wien, Web Development (Absolvent HTL Rennweg, Wien) - WorldSkills 2026: Wiener Webentwickler kämpft in Shanghai um die Goldmedaille, Foto, Steckbrief
- Jonas Baltuska (18) aus Wien, Optoelectronic Technology, (HTL Mödling/NÖ) - HTL Mödling steht bei WorldSkills erneut im Rampenlicht: Wiener will Erfolgskurs fortsetzen, Foto, Steckbrief
- Oliver Pape (23) aus Wien und Raphael Beutel *(20) aus Unterrohrbach/NÖ, Digitale Produktionstechnik (ÖBB Infrastruktur AG, Wien) - WorldSkills 2026: Duo aus Niederösterreich und Wien will in Zukunftsfeld Industrie 4.0 glänzen, Foto (O.Pape/l., R.Beutel r.), Steckbrief
- Valentina Otzelberger* (21), Konditorin aus Leopoldsdorf (Süßwarenproduktion OBERLAA GmbH, Wien) - WorldSkills 2026 in China: Konditorin aus Leopoldsdorf reist mit dem Erfolgsrezept an, Foto, Steckbrief, MP3, VIDEO
- Jonas Leitner* (18) aus Hönigsberg, Stuckateur und Trockenausbau (STRABAG AG, Wien) - Berufs-WM 2026: Hönigsberger Stuckateur kämpft in Shanghai um historischen Gold-Coup, Foto, Steckbrief, MP3, VIDEO
* „Grenzgänger“ (Wohnort/Berufsstätte) sind bei den Bundesländern doppelt angeführt
Fotos
(honorarfrei, © SkillsAustria)
- Mit 48 Teilnehmenden stellte Österreich Europas größtes Nationalteam in Shanghai (© SkillsAustria/Max Slovencik)
- Alle Fotos von Skills-Bewerben am Flickr-Kanal (hier)
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(PWK408/HSP)