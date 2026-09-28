WorldSkills 2026: Zehn Medaillen für Team Austria - das sagen die Gewinner

Während Team Austria, Österreichs Nationalmannschaft der Berufe, gerade im Flieger zurück in die Heimat sitzt, darf Österreich feiern: Bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2026 in Shanghai/China wurde Österreich die siebterfolgreichste Nation der Welt sowie drittstärkste Nation aus Europa (nach Schweiz und Frankreich, vor Deutschland).

Die 48 jungen Spitzenfachkräfte, die in 42 Einzel- bzw. Team-Berufen angetreten sind, haben nicht weniger als vier Silbermedaillen, sechs Bronzemedaillen und 20 Medallions for Excellence (für herausragende Leistungen nach den Podestplätzen) im Gepäck. Am Abend wird das Team in der Wirtschaftskammer Österreich mit hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft empfangen.



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Der oberösterreichische Fliesenleger Andreas Landl über seine Silbermedaille: „Ich habe mir gedacht, eine Medaille, wenn sie rauskommt, ist ein Traum. Also ich habe nicht damit gerechnet, ganz ehrlich. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich mir gemacht, weil der letzte Tag bei mir eigentlich der beste war. Da ist alles gelaufen. Und dann ist die Hoffnung wieder ein bisschen größer geworden. Es ist geil.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Ich habe mir gedacht, eine Medaille, wenn sie rauskommt, ist ein Traum. Also ich habe nicht damit gerechnet, ganz ehrlich. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich mir gemacht, weil der letzte Tag bei mir eigentlich der beste war. Da ist alles gelaufen. Und dann ist die Hoffnung wieder ein bisschen größer geworden. Es ist geil.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der Tiroler Verfahrenstechniker Vincent Track über das Erlebnis WorldSkills und den Zusammenhalt im Team Austria: „Es ist ein Erlebnis, das wirst du nie in deinem Leben haben. Und auch die Chance, die wirst du nie wieder in deinem Leben haben. So viele Leute kennenlernen: Wir Competitors sind extrem gut zusammengewachsen und verstehen uns alle extrem gut. Und auch die anderen Teilnehmer aus Österreich – wir sind einfach eine riesige Familie. Und allein dafür bin ich wirklich schon riesig dankbar.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Es ist ein Erlebnis, das wirst du nie in deinem Leben haben. Und auch die Chance, die wirst du nie wieder in deinem Leben haben. So viele Leute kennenlernen: Wir Competitors sind extrem gut zusammengewachsen und verstehen uns alle extrem gut. Und auch die anderen Teilnehmer aus Österreich – wir sind einfach eine riesige Familie. Und allein dafür bin ich wirklich schon riesig dankbar.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der niederösterreichische Sanitär- und Heizungstechniker Marcel Riener über seinen Vizeweltmeistertitel: „Es ist unglaublich. Ich habe es gar nicht erwartet nach den ganzen vier Tagen. Es war vollkommen überraschend. [...] Mit dem zweiten Platz hätte ich nie im Leben gerechnet. [...] Es ist immer der Traum da. Vor allem auch bei den ganzen Bewerben, wo ich jemals mitgemacht habe. Das war immer ein ausgezeichnetes Ergebnis zum Schluss. Also, man hat schon Erwartungen, aber weltweit ist das eine andere Klasse für sich.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Es ist unglaublich. Ich habe es gar nicht erwartet nach den ganzen vier Tagen. Es war vollkommen überraschend. [...] Mit dem zweiten Platz hätte ich nie im Leben gerechnet. [...] Es ist immer der Traum da. Vor allem auch bei den ganzen Bewerben, wo ich jemals mitgemacht habe. Das war immer ein ausgezeichnetes Ergebnis zum Schluss. Also, man hat schon Erwartungen, aber weltweit ist das eine andere Klasse für sich.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der oberösterreichische Zimmerer Luca Reitböck über seine Bronzemedaille und einen erfüllten Traum: „Das kann man nicht glauben, was da passiert. Es ist so unglaublich schön, weil ich jetzt so lange trainiert habe und es einfach aufgegangen ist. Es ist brutal. [...] Nein, ich habe nicht damit gerechnet. Ich wollte immer da hin und ich habe es geschafft. Und ich bin megaglücklich.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Das kann man nicht glauben, was da passiert. Es ist so unglaublich schön, weil ich jetzt so lange trainiert habe und es einfach aufgegangen ist. Es ist brutal. [...] Nein, ich habe nicht damit gerechnet. Ich wollte immer da hin und ich habe es geschafft. Und ich bin megaglücklich.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der Vorarlberger Maler Luca Ladler über den Rückhalt im Team und den Rat seines Trainers Christoph Pessl auf dem Weg zu Silber: „Ich muss sagen, das Training per se war fast schlimmer. Als man dann hier war mit den ganzen Teamkameraden, hat einem das wirklich die Nervosität genommen. Du bist quasi viel leichter in den Wettbewerb reingestartet und es hat auch mehr Spaß gemacht. [...] Er hat mir nur gesagt, ich soll ruhig bleiben und nichts überstürzen.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Ich muss sagen, das Training per se war fast schlimmer. Als man dann hier war mit den ganzen Teamkameraden, hat einem das wirklich die Nervosität genommen. Du bist quasi viel leichter in den Wettbewerb reingestartet und es hat auch mehr Spaß gemacht. [...] Er hat mir nur gesagt, ich soll ruhig bleiben und nichts überstürzen.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der Vorarlberger Maschinenbautechniker Keanu Frick über den Stellenwert seiner Bronzemedaille und das Durchhalten: „Da steckt echt sehr viel Mühe drin, echt Jahre von Arbeit. Und ich glaube, etwas Besseres habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. [...] Es ist ganz einfach: niemals aufgeben und in schwierigen Momenten einfach weitermachen. Und immer denken: Grenzen sind da, um sie zu überwinden.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Da steckt echt sehr viel Mühe drin, echt Jahre von Arbeit. Und ich glaube, etwas Besseres habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. [...] Es ist ganz einfach: niemals aufgeben und in schwierigen Momenten einfach weitermachen. Und immer denken: Grenzen sind da, um sie zu überwinden.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Die niederösterreichischen Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl über den Moment ihres Bronzeerfolgs: „Das kann man nicht beschreiben. Das ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Wir waren da oben und dann gleich am Stockerl. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht richtig verarbeitet. [...] Das war ein langer Weg. Wir freuen uns, dass es jetzt so ausgegangen ist.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Das kann man nicht beschreiben. Das ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Wir waren da oben und dann gleich am Stockerl. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht richtig verarbeitet. [...] Das war ein langer Weg. Wir freuen uns, dass es jetzt so ausgegangen ist.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der Wiener Bronzemedaillengewinner Jonas Baltuska erklärt seinen Wettbewerbsberuf Optoelektronik: „Optoelektronik ist eine Wortzusammensetzung aus Optik und Elektronik. Und da machen wir halt Sachen mit leuchtender Elektronik. Zum Beispiel Lampen zusammenbauen, installieren, LED-Streifen verlegen und Displays installieren.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Optoelektronik ist eine Wortzusammensetzung aus Optik und Elektronik. Und da machen wir halt Sachen mit leuchtender Elektronik. Zum Beispiel Lampen zusammenbauen, installieren, LED-Streifen verlegen und Displays installieren.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der niederösterreichische Schienenfahrzeugtechniker Benedikt Pritz über Bronze bei Österreichs erstem Antritt in diesem Beruf: „Ich habe jetzt monatelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Und ich habe, glaube ich, gefühlt jede Zeit, die ich in den letzten Monaten gehabt habe, in die Sache gesteckt. [...] Ich habe alles gegeben und das hat sich ausgezahlt.“ (Hier zum gesamten O-Ton)

„Ich habe jetzt monatelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Und ich habe, glaube ich, gefühlt jede Zeit, die ich in den letzten Monaten gehabt habe, in die Sache gesteckt. [...] Ich habe alles gegeben und das hat sich ausgezahlt.“ (Hier zum gesamten O-Ton) Der Vorarlberger Chemielabortechniker René Bitschnau über den Rückhalt auf seinem Weg zu Bronze und die Feier zu Hause: „Ohne Familie, Freunde, Trainer wäre das unmöglich gewesen. Absolut. [...] Da wird jetzt nichts mehr analysiert, nur mehr gefeiert, gegrillt mit der Familie. [...] Mit 14 Jahren habe ich mich entschieden, in die Chemie-HTL zu gehen. Jetzt würde ich meinen jüngeren Ich sagen: Mach das, es ist genau das Richtige für dich!“ (Hier zum gesamten O-Ton)

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