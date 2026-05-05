WorldSkills 2026: Ein Tiroler Duo kämpft in China um Weltmeistertitel

Innsbruck/Shanghai. Österreich schickt heuer 48 junge Fachkräfte unter 22 Jahren zu den 48. WorldSkills nach China. Austragungsort der Berufs-Weltmeisterschaften ist das National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai, einer der größten Messekomplexe der Welt: 1,47 Quadratkilometer Fläche, verteilt auf 13 Hallen und weitläufige Outdoor-Areale. So groß wie über 200 Fußballfelder – und damit die größten WorldSkills aller Zeiten.

Von 22. bis 27. September werden dort rund 1.400 Teilnehmer aus aller Welt in 64 Disziplinen an vier Wettkampftagen um Weltmeistertitel kämpfen. Aus Tirol sind mit Friseurin Angelina Rainer aus Dölsach und Verfahrens- und Prozesstechniker Vincent Track aus Breitenbach am Inn zwei Vertreter am Start.

Junge Vorbilder

„Wir brauchen junge Vorbilder, die vorleben, was mit Können, Disziplin und einer fundierten Ausbildung erreichbar ist. Sie geben Orientierung – gerade für jene, die vor der Berufswahl stehen. Die WorldSkills bringen diese Spitzenleistungen auf die internationale Bühne und machen deutlich, welches Niveau durch eine starke Ausbildung erreicht werden kann. Für den Wirtschaftsstandort ist das entscheidend – weil sichtbar wird, was Leistung möglich macht und warum es sich lohnt“, sagte Barbara Thaler, Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, bei der Teamvorstellung am Dienstag.

David Narr, Fachkräfte-Koordinator in der Wirtschaftskammer Tirol und Vorstandsmitglied von SkillsAustria, betont: „Die Teilnahme an WorldSkills macht die Leistungsfähigkeit der dualen Ausbildung in Tirol sichtbar. Sie zeigt, dass Lehre und Ausbildung stark an der Praxis ausgerichtet sind und junge Fachkräfte gezielt auf internationale Anforderungen vorbereitet werden. Für Tirol ist das ein klares Signal, dass die enge Verzahnung von Betrieben und Bildungseinrichtungen trägt und die Grundlage für konkurrenzfähige Fachkräfte schafft.“

In China müssen die Tiroler ihr Know-how auf höchstem Level unter Beweis stellen, weiß Jürgen Kraft, Geschäftsführer von SkillsAustria: „Das Niveau bei WorldSkills ist noch einmal eine andere Liga. Es geht um Details, um Perfektion unter Zeitdruck – und um die Fähigkeit, im entscheidenden Moment abzuliefern.“

Kampf um WM-Gold Auf diese Herausforderungen werden die Tirolerin und der Tiroler bereits systematisch vorbereitet: „Geht nicht, gibt’s nicht – man muss dranbleiben und versuchen, das Beste herauszuholen“, erklärt WM-Starterin Angelina Rainer aus Dölsach.

Sie arbeitet im Friseursalon Manuela in Lienz und ist voller Vorfreude auf Shanghai: „Für mich ist es eine riesengroße Ehre, bei WorldSkills für Österreich an den Start zu gehen. Ich habe mich extrem gefreut, als ich von meiner Nominierung erfahren habe – und bin jetzt einfach gespannt, wie weit es für mich gehen kann.“

Gleichzeitig sieht sie den Wettbewerb als Chance, sich weiterzuentwickeln: „Ich möchte neue Dinge lernen, mich fachlich verbessern und möglichst viel für meinen weiteren Weg mitnehmen.“ Für Österreich wäre eine Medaille eine Überraschung: Seit fast 30 Jahren wartet Rot-Weiß-Rot auf WM-Gold bei den Friseur:innen.

Verfahrenstechniker steht bei Premiere im Fokus Mit einer gänzlich anderen Ausgangssituation bekommt es der zweite WM-Starter aus Tirol zu tun zu: Der 21-Jährige Vincent Track aus Breitenbach am Inn tritt in der Verfahrens- und Prozesstechnik an, einer Disziplin, die heuer erstmals bei WorldSkills ausgetragen wird.

Track arbeitet bei der Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH in Langkampfen und beschäftigt sich dort mit Prozessen rund um die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten.

Sein Anspruch: „Ich will mich fachlich auf höchstem Niveau weiterentwickeln und im internationalen Vergleich zeigen, was durch Ausbildung, Disziplin und kontinuierliche Weiterentwicklung möglich ist.“ Gleichzeitig geht es ihm um die Erfahrung selbst: „Ich möchte internationale Perspektiven kennenlernen, neue Eindrücke sammeln und persönlich wie fachlich daran wachsen.“

Aktuelle Fotos

Übersicht über die Tiroler Teilnehmenden

Angelina Rainer aus Dölsach, Friseurin, Friseursalon Manuela (Lienz) – Steckbrief

Vincent Track aus Breitenbach am Inn, Verfahrens- und Prozesstechnik, Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH (Langkampfen) – Steckbrief

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