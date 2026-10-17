Zukunftsdepot: Wichtiger Impuls für die Vorsorge – rasch mit Branche umsetzen

Positiv bewertet die Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich die von der Bundesregierung vorgestellten Eckpunkte des Zukunftsdepots. Mit dieser Initiative öffnet die Bundesregierung den Kapitalmarkt stärker für die private Vorsorge. Sie setzt gezielte Anreize, damit mehr Menschen vom langfristigen Vermögensaufbau profitieren. Aus Sicht der Bundessparte ist es erfreulich, dass sich dieser Zugang in der Koalition durchgesetzt hat. Andere Länder zeigen seit Jahren, wie der Kapitalmarkt gerade jungen Menschen einen soliden Start ermöglichen kann. Über einen Zeitraum von 18 Jahren kann das Zukunftsdepot einen erheblichen Startvorteil verschaffen. Mehr Teilhabe am Kapitalmarkt stärkt zudem die Vorsorge und leistet einen wichtigen Beitrag zur Finanzbildung.

Klärungsbedarf sieht die Bundessparte noch bei einigen zentralen Punkten. Wichtig ist, dass das Zukunftsdepot dort verwaltet wird, wo die Kundinnen und Kunden sind. Das sind vor allem die Banken und Versicherungen, die auch über die entsprechende Beratungsexpertise verfügen. Äußerst kritisch sieht die Bundessparte daher die Möglichkeit der Veranlagung in einem Bundesschatz-Konto. Der Aufbau alternativer staatlicher Anlagekanäle, die an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen, ist aus Sicht der Bundessparte der falsche Weg. Offene Fragen bestehen zudem bei der KESt- und Spesenbefreiung sowie bei den einzelnen Anlageformen. Hier sollten auch Versicherungs- und Bausparprodukte stärker berücksichtigt werden.

Entscheidend für den Erfolg des Zukunftsdepots wird sein, dass das Angebot in der Praxis tatsächlich genutzt wird. Dafür braucht es Banken und Versicherungen, die Beratung und Abwicklung übernehmen. Die Bundessparte begrüßt daher, dass die Bundesregierung die Expertise des Sektors in die weitere Ausarbeitung einbeziehen will. Nun muss eine rasche, gemeinsame und lösungsorientierte Umsetzung folgen, damit es nicht bei einer bloßen Ankündigung bleibt. Die Bundessparte steht dafür bereit. Mit den richtigen Weichenstellungen kann das Zukunftsdepot zu einem echten Erfolgsmodell für die Vorsorge in Österreich werden.