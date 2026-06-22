10 Jahre IAGF: Praxisnahe und zukunftsweisende Forschung zu Gewerbe und Handwerk in Österreich

Wien. Seit der Gründung im Jahr 2016 sieht sich das Institut für angewandte Gewerbeforschung (IAGF) als Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis. Das Institut begleitet mit wissenschaftlicher Expertise und Fokus auf die Bedürfnisse der Betriebe zentrale Themenstellungen rund um das Gewerbe und Handwerk in Österreich.

Mit Studien, Publikationen, der wissenschaftlichen Begleitung von Qualifikationsstandards oder auch Projekten zur Höheren Beruflichen Bildung trägt das IAGF so dazu bei, das Gewerbe und Handwerk weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen: fundiert, praxisnah, zukunftsorientiert.

Staffelübergabe in eine neue Phase

Als „Gründungsvater“ hat Paulus Stuller das IAGF seit 2016 maßgeblich geprägt. Unter seiner Präsidentschaft wurde das Institut aufgebaut und strategisch weiterentwickelt. Ziel war es von Beginn an, wissenschaftlich sichtbar zu machen, was das Gewerbe und Handwerk für Österreich leistet.

„Unsere Betriebe stehen vor der Herausforderung, sich ständig neu zu erfinden. Es gilt, innovativ zu sein und tradierte Techniken und Kompetenzen an die Anforderungen unserer Zeit anzupassen. Und zwar ohne die traditionell gelebten Werte aus dem Blick zu verlieren, die das Gewerbe und Handwerk ausmachen“, sagt Stuller. „Das IAGF hat den Auftrag, die Betriebe dabei zu unterstützen, indem es ihnen konkrete, einfach verständliche Anleitungen an die Hand gibt.“

Am 18. Juni 2026 übergab Stuller die Präsidentschaft an Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Damit beginnt eine neue Phase für das Institut, die durch Kontinuität, aber auch neue Impulse geprägt sein wird.

„Wir erleben eine Zeitenwende: Unsere Art zu wirtschaften und zu arbeiten verändert sich rascher und umfassender als je zuvor. Da ist es wichtig, eine zuverlässige und kompetente wissenschaftliche Begleitung an der Seite zu wissen. Denn wir brauchen mehr denn je wirtschaftspolitische Entscheidungen, die auf Fakten und Evidenz gründen und nicht auf Mutmaßungen oder Mythen“, sagt der neue IAGF-Präsident Manfred Denk.

„Das IAGF hilft uns dabei, das Gewerbe und Handwerk in Österreich in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten. Denn die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz mögen kräftige Motoren sein, die viele Abläufe beschleunigen. Am Steuer bleibt aber die menschliche Fachkompetenz unverzichtbar“, so Denk.

Wissenschaftliche Expertise für die Praxis

Kontinuität gibt es bei der Institutsleitung, die in den Händen von Heidrun Bichler-Ripfel liegt. Ziel des IAGF ist es, die Bedeutung von Gewerbe und Handwerk sichtbar zu machen - als wirtschaftlicher Faktor, als Träger regionaler Wertschöpfung, als Innovationstreiber und Ort der Aus- und Weiterbildung sowie als lebendiges Kulturerbe.

Das Institut forscht zu aktuellen Herausforderungen, bereitet Wissen praxisnah auf und entwickelt gemeinsam mit Fachorganisationen, Universitäten und Expert:innen konkrete Lösungen für die Betriebe.