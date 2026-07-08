25 Jahre Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen

Golm, 8. Juli. Bei der BÖSB-Sommertagung im Montafon spannen Österreich Werbung, Fachverband der Seilbahnen und die Gastgeber:innen einen Bogen vom Sommerpotenzial über 25 Jahre Gütesiegel bis zu konkreten Angeboten in Vorarlberg.

Der alpine Bergsommer ist heute eine strategische Säule des österreichischen Tourismus: Aktuelle Sommerpotenzialanalysen der Österreich Werbung zeigen eine stabile bis wachsende Nachfrage nach Naturerlebnis, Sommerfrische und gemeinsamer Zeit in den Bergen. Maßgeblich mitverantwortlich für den Bergsommer, wie ihn die Gäste heute kennen und schätzen, sind die „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“.

Zum 25-jährigen Jubiläum des Gütesiegels hat die Qualitätsinitiative 10 Zukunftsthesen für den Bergsommer erarbeitet, die den Berg als hochwertigen, verantwortungsvollen und ganzjährig gedachten Erlebnisraum beschreiben. Am Beispiel des Montafon und des Golm wird deutlich, wie Regionen und Bergbahnen diese Zukunft bereits heute konkret mitgestalten.



Astrid Steharnig-Staudinger: Bergsommer begeistert Gäste von heute und morgen

Der Bergurlaub zählt weiterhin zu den gefragtesten Urlaubsformen in Europa. Die aktuelle Sommerpotenzialstudie der Österreich Werbung zeigt, dass rund 41,2 Millionen Europäer:innen im Sommer 2026 einen Berg-, Wander- oder Mountainbike-Urlaub planen.

Österreich zählt dabei zu den beliebtesten Bergdestinationen Europas: 31 Prozent der Bergurlaubsplanenden haben Österreich bereits fix oder ziemlich sicher als Reiseziel eingeplant. Besonders gefragt sind Naturerlebnisse, Wandern, aktive Erholung und gemeinsame Zeit in den Bergen. Auch die Generation Z zeigt eine überdurchschnittliche Affinität zum Bergurlaub.



„Der Bergsommer ist heute ein zentraler Baustein für Österreichs Positionierung als Ganzjahresdestination. Gerade die Generation Z zeigt, dass Berge längst kein klassisches Saisonprodukt mehr sind: Sie sucht authentische Erlebnisse, Bewegung und Natur statt bloßer Postkartenmotive. Unsere Seilbahnen schaffen dafür die Voraussetzung: Sie eröffnen den Zugang zu den Bergen und entwickeln gemeinsam mit den Regionen hochwertige Angebote, die Gäste über das ganze Jahr hinweg begeistern. Genau diese Verbindung aus Qualität, Innovation und gelebter Gastfreundschaft macht Österreich als Bergdestination international so erfolgreich“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.



Kornel Grundner: 25 Jahre Gütesiegel und Blick nach vorne

Seit 25 Jahren stehen die „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ für Kooperation, Weiterentwicklung, Verantwortungsbewusstsein und geprüfte Erlebnisqualität. Die 10 Zukunftsthesen (s. Anhang) verdichten das gemeinsame Verständnis der Sommerberg-Expert:innen, was eine Seilbahnregion braucht, um sich zukunftsfähig aufzustellen.

Im Kern geht es um drei Säulen: resiliente Betriebe, Erlebnisse mit Identität und Verantwortung. Das Fundament bildet die gemeinsame Kraft der Kooperation.



„Vor 25 Jahren galt der Bergsommer vielerorts als Nebensaison, heute ist er ein bewusst entwickeltes Standbein für Betriebe und Regionen“, sagt Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen.

„Unser Gütesiegel ist kein Aufkleber, sondern ein Entwicklungsversprechen. Die Richtung ist klar: Aus Sommerbahnen werden Ganzjahres-Erlebnisberge, die Naturerlebnis, Komfort und Verantwortung verbinden. Wer zu einer Besten Österreichischen Sommer-Bergbahn fährt, bekommt ein klares Qualitätsversprechen: verlässlich inszenierte Erlebnisse am Berg, die den Gästen gut tun und der Region langfristig nützen – heute und für kommende Generationen.“



Josef Manahl: Region Montafon als Bergsommer- und Ganzjahresdestination

Das Montafon positioniert sich seit Jahren konsequent als alpine Ganzjahresdestination, in der Naturerlebnis, Bewegung, regionale Identität und touristische Qualität eng zusammenspielen.

Der Bergsommer nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Er schafft attraktive Angebote für Familien, Aktivurlauber:innen, Tagesgäste und Erholungssuchende – und stärkt zugleich die regionale Wertschöpfung über die klassische Wintersaison hinaus.



„Der Bergsommer ist für das Montafon längst kein Zusatzangebot mehr, sondern ein wesentlicher Teil unserer touristischen Identität“, sagt Josef Manahl, Leiter Lebensraum, Produkte und Events bei Montafon Tourismus. „Unsere Gäste suchen echte Naturerlebnisse, Abkühlung, Bewegung und gemeinsame Zeit in den Bergen. Genau hier können Bergbahnen, Tourismusorganisationen und Betriebe gemeinsam starke Angebote entwickeln – vom kurzen Ausflug über Familienerlebnisse bis hin zu hochwertigen Aktiv- und Genussangeboten.“



Entscheidend sei dabei das Zusammenspiel in der Region: Seilbahnen, Gastgeber:innen, Gastronomie, Landwirtschaft, Events und Mobilität müssten gemeinsam gedacht werden. So werde aus dem Bergsommer nicht nur ein touristisches Produkt, sondern ein Beitrag zu einem lebendigen, ganzjährig funktionierenden Lebensraum.



Judith Grass: Golm als Beispiel für konsequente Sommerentwicklung



Am Erlebnisberg Golm zeigt sich, wie aus einer klassischen Bergbahn ein vielseitiger Sommer- und Ganzjahres-Erlebnisberg werden kann. Die Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH hat früh begonnen, den Sommer strategisch zu entwickeln und den gesamten Berg als Erlebnisraum zu denken – mit einem klaren Fokus auf Familien, Natur, Bewegung und Qualität. Angebote wie Waldrutschen, Flying Fox, Wanderwege, Bergerlebnisse und eine weiterentwickelte Berggastronomie verbinden Abenteuer, Erholung und regionale Wertschöpfung.



„Wir haben am Golm früh erkannt, dass der Bergsommer kein Nebenschauplatz ist, sondern ein wichtiger Zukunftsraum für unsere Gäste, unsere Mitarbeitenden und die gesamte Region“, sagt Judith Grass, Geschäftsführerin der Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH.

„Unser Ziel ist es, Angebote zu schaffen, die Familien begeistern, Natur erlebbar machen und gleichzeitig verantwortungsvoll mit dem sensiblen alpinen Raum umgehen.“



Die 10 Zukunftsthesen der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen werden am Golm damit konkret sichtbar: in der ganzjährigen Nutzung bestehender Infrastruktur, in qualitätsvollen und sicheren Erlebnisangeboten, in regionaler Verankerung, nachhaltigem Denken und einer Angebotsvielfalt, die unterschiedliche Zielgruppen anspricht.

„Ein erfolgreicher Bergsommer entsteht nicht durch einzelne Attraktionen, sondern durch ein stimmiges Gesamtbild“, so Grass. „Wenn Erlebnis, Natur, Gastronomie, Sicherheit und Gastfreundschaft zusammenspielen, entsteht ein Bergangebot, das Gäste berührt – und der Region langfristig nützt.“





Über die Studie „Bergurlaub im Sommer“

Die Studie „Bergurlaub im Sommer“ der Österreich Werbung liefert wertvolle Erkenntnisse zu Zielgruppen, Trends und Potenzialen im alpinen Sommertourismus. Sie steht allen Partner:innen der Branche kostenfrei zur Verfügung.





Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich) und steht für Qualität, Kooperation und nachhaltige Regionalentwicklung. Das Gütesiegel vereint die Fachleute und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 84 Mitglieder mit 101 Themenbergen.

Nur Betriebe, die mindestens 100 Qualitätskriterien erfüllen, werden eine der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen.

Abwechslungsreiche Erlebnisangebote sind garantiert - nicht zuletzt deshalb ist das Gütesiegel mittlerweile ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Destinationswahl der Urlaubsgäste.

