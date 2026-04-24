ARGE Geothermie Allianz Österreich begrüßt Nationalratsbeschluss zur Tiefengeothermie

Wien (OTS) - Die ARGE Geothermie Allianz Österreich in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt den einstimmigen Beschluss des Nationalrats zur stärkeren und erleichterten Nutzung der Geothermie in Österreich. Er stellt einen wichtigen energiepolitischen Meilenstein dar und schafft Grundlage für die Ausarbeitung der für eine beschleunigte Entwicklung der Tiefengeothermie notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen im Rahmen der Wärmewende.

Nichtsdestotrotz müssen nun zügig die entsprechenden gesetzlichen Anpassungen im Mineralrohstoffgesetz und im Wasserrechtsgesetz vorgenommen werden, um die erfolgreiche Umsetzung von Tiefengeothermieprojekten im Sinne der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu ermöglichen.



Die ARGE Geothermie Allianz Österreich hat in enger Abstimmung mit dem Verein Geothermie Österreich (GTÖ), zentralen Stakeholdern und Vorsitzenden der beteiligten Organisationen die politische Relevanz der Geothermie in den vergangenen Monaten gezielt in Entscheidungsprozesse eingebracht. Zahlreiche der nun beschlossenen Maßnahmen gehen direkt auf das gemeinsame Positionspapier zurück.



Der Nationalrat hat die Bundesregierung nun ersucht, geplante rechtliche Anpassungen – insbesondere im Mineralrohstoffgesetz und im Wasserrechtsgesetz – zeitnah in Begutachtung zu bringen. Ziel ist eine rasche Umsetzung noch im laufenden Jahr. Grundlage dafür sind das Regierungsprogramm, der Ministerratsvortrag vom 25. März 2026 sowie die Industriestrategie.



Staatssekretärin Elisabeth Zehetner betonte in ihrer Wortmeldung die zentrale Rolle der Wärmewende für das Gelingen der Energiewende. Derzeit liegt der Anteil der Geothermie an der Fernwärmeversorgung noch unter 1 Prozent, das realisierbare Potenzial bis 2030 wird jedoch auf rund eine Terawattstunde geschätzt. Vorgesehen sind unter anderem vereinfachte Genehmigungsverfahren für Tiefengeothermie-Anlagen.



Wichtiger Baustein für Versorgungssicherheit und Klimaziele



Im Parlament wurde Geothermie parteiübergreifend als wichtiger Beitrag zur Reduktion fossiler Abhängigkeiten, zur Stärkung der Versorgungssicherheit sowie zur Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich hervorgehoben. Gleichzeitig wurde auf die Bedeutung wirtschaftlicher Tragfähigkeit, technischer Sicherheit und realistischer Ausbaupfade hingewiesen.



„Mit dem gestrigen Nationalratsbeschluss sehen wir einen wichtigen politischen Meilenstein erreicht. Die einstimmige Zustimmung aller Parlamentsparteien unterstreicht, dass Geothermie als unverzichtbarer Baustein der österreichischen Energiezukunft anerkannt ist. Gemeinsam mit dem GTÖ und allen relevanten Stakeholdern werden wir die weitere Umsetzung aktiv begleiten und die Branche in diesem entscheidenden Transformationsprozess vertreten“, so Clara Habeler, Geschäftsführerin der ARGE Geothermie Allianz Österreich.



Ein zentraler weiterer Schwerpunkt aus Sicht der Branche ist die Verbesserung der Finanzierbarkeit von Tiefengeothermieprojekten. Die ARGE Geothermie Allianz Österreich setzt sich daher für verlässliche Investitionsrahmen, risikoabsichernde Instrumente sowie gezielte Fördermechanismen ein, um die hohen Anfangsinvestitionen in der Projektentwicklung besser abzufedern.



Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung eines spezifischen Geothermie-Förderprogramms des Klima- und Energiefonds (KLIEN). Dieses Programm hat in der Vergangenheit bereits wesentlich dazu beigetragen, erste Projekte anzustoßen und technische sowie geologische Risiken zu reduzieren. Die Branche sieht darin einen entscheidenden Hebel, um bestehende Projekte zu skalieren und neue Vorhaben schneller in die Umsetzung zu bringen.



Die ARGE Geothermie Allianz Österreich versteht sich als zentrale Koordinationsplattform der Branche und arbeitet eng mit dem Verein Geothermie Österreich (GTÖ) sowie weiteren Stakeholdern aus Energiewirtschaft, Industrie, Forschung und Verwaltung zusammen.

Die ARGE Geothermie Allianz Österreich wird von den beiden Trägerverbänden Fachverband Gas Wärme (FGW) und Fachverband der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie (FVEK) getragen, die gemeinsam das organisatorische und fachliche Rückgrat der Allianz bilden.