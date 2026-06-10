„Austrian Ticket“ der ARGE Film und Kino für „VIER MINUS DREI“

Wien (OTS) - Am 10. Juni 2026 überreichte die Arbeitsgemeinschaft Film und Kino das „Austrian Ticket“ für den Film „VIER MINUS DREI“ an dessen Verleiher Alamode Film und Polyfilm. Diese hohe Auszeichnung wird vergeben, wenn mehr als 75.000 Besucher:innen einen österreichischen Film in den heimischen Kinos sehen.

Der Spielfilm „VIER MINUS DREI“ wurde von der 2010 Entertainment GmbH produziert. Das Drama stellt eine Ehefrau und Mutter in den Mittelpunkt, die ihre Familie durch einen Verkehrsunfall verliert.

Drehbuchvorlage (Senad Halilbašić) war der gleichnamige, 2010 erschienene Erlebnisbericht und Bestseller der Österreicherin Barbara Pachl-Eberhart. Regie führte Adrian Goiginger. Die Hauptrolle in der österreichisch-deutschen Koproduktion übernahm Valerie Pachner.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung! Sie zeigt, dass auch schwieriger Stoff in den richtigen Händen (wie denen von Adrian Goiginger) und mit diesem großartigen Cast & Team zur Erfolgsgeschichte werden kann“, so Sabine Hofmann von Polyfilm.

„Für mich ist der schönste und wichtigste Erfolg, den ein Kinofilm haben kann, der Publikumserfolg. Vor allem wegen des schweren Themas war es nicht von vornherein klar, dass VIER MINUS DREI an der Kinokasse so gut funktionieren wird. Deswegen möchte ich mich bei Alamode Film und Polyfilm für ihre tolle Arbeit bedanken und natürlich bei Barbara Pachl-Eberhart, die uns ihre Geschichte anvertraut hat“, sagt Regisseur Adrian Goiginger.

„Ein solcher Kinoerfolg ist alles andere als selbstverständlich. Dass sich so viele Menschen auf diese intensive und berührende Geschichte eingelassen haben, macht uns stolz und dankbar“, ergänzt Filmproduzent Peter Wildling.

„Wir gratulieren im Namen der ARGE Film und Kino den Regisseur:innen, den Verleihern Alamode Film & Polyfilm, der Produktionsfirma 2010 Entertainment GmbH sowie allen Schauspieler:innen und Filmschaffenden des Films VIER MINUS DREI herzlich zu mehr als 75.000 Besucher:innen“, so die Vertreter:innen der ARGE Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„VIER MINUS DREI ist ein Film über Liebe, Verlust und Hoffnung sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Kunst – basierend auf wahren Begebenheiten. Mit VIER MINUS DREI bringen Alamode Film & Polyfilm großes Gefühlskino – klug, präzise und lange nachwirkend – in die österreichischen Kinos.“

Der Spielfilm wurde bei der Berlinale 2026 mit dem ‚Europa Cinemas Label‘ ausgezeichnet und erreichte den 2. Platz beim Panorama Publikumspreis. Valerie Pachner erhielt für ihre Darstellung den Diagonale-Schauspielpreis. Aktuell ist VIER MINUS DREI für den Österreichischen Filmpreis 2026 in 8 Kategorien nominiert (u. a. Bester Spielfilm, Beste Regie und Bestes Drehbuch).

Produziert wurde der Film von der 2010 Entertainment GmbH. Die Weltpremiere von „VIER MINUS DREI“ (internationaler Titel „Four Minus Three“) erfolgte am 16. Februar 2026 im Rahmen der 76. Filmfestspiele Berlin. Der reguläre Kinostart in Österreich erfolgte am 6. März 2026 im gemeinsamen Verleih von Alamode Film und Polyfilm und in Deutschland im April 2026 durch Alamode Film.

Unterstützt wurde der Film vom Österreichischen Filminstitut und dem Filmfonds Wien. Beteiligt war auch der Österreichische Rundfunk im Zuge des Film-Fernsehabkommens.