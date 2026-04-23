Best-of-Talent im Gewerbe und Handwerk 2026: "Bühne frei" für Österreichs beste Lehrlinge

Mehr als die Hälfte der jungen Menschen (51 Prozent) sieht laut Österreichs größter Jugendumfrage die besten Berufschancen mit einer Lehre – und 38 Prozent davon im Handwerk, weit mehr als mit einem Studium oder einer Höheren Schule. „Die Lehre ist durch nichts zu ersetzen - und schon gar nicht durch Künstliche Intelligenz. Handwerkliche Skills stehen mehr denn je hoch im Kurs“, betonte Manfred Denk, der Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, am Dienstagabend in der WKÖ vor Österreichs bestem Fachkräfte-Nachwuchs.

Der feierliche Anlass: Mit der traditionellen „Best-of-Talent“-Gala zeichnete die Bundessparte Gewerbe und Handwerk die Gewinnerinnen und Gewinner aus den österreichweiten Bundeslehrlingswettbewerben aus.

Alle „Best-of-Talent“-Gewinner:innen im Überblick

Österreichs beste Lehrlinge der Sparte Gewerbe und Handwerk wurden am 21. April 2026 in der WKÖ ausgezeichnet: Gruppenfoto (WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein, Bundesspartenobmann Manfred Denk, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger und Skills-Präsident Josef Herk mit allen Gewinner:innen © Weinwurm Fotografie)

Alle Fotos der „Best-of-Talent“-Verleihung (© Weinwurm Fotografie)

Die Reihe der Laudator:innen war heuer besonders hochrangig: WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein und WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger durften Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner begrüßen, die den Leistungswillen der talentierten Nachwuchsfachkräfte und das Engagement der Ausbildungsbetriebe besonders betonten. Familienministerin Claudia Bauer schloss sich den Gratulationen per Videobotschaft an.

Jonas Danninger, amtierender Europameister in der Kälte- und Klimatechnik und Best-of-Nation-Sieger bei EuroSkills 2025 in Dänemark, erhielt aus den Händen von Bundesminister Hattmannsdorfer den „Excellent Performance“-Sonderpreis überreicht: Der Oberösterreicher, der bei der Hauser Kältetechnik GmbH beschäftigt ist, steht bereits voll im Wettkampftraining für die Weltmeisterschaft WorldSkills im September 2026 in Shanghai. (Foto v.l. Bundesspartenobmann Manfred Denk, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, EuroSkills-Gewinner Jonas Danninger, Erfolgscoach Rupert Danninger, WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein © Weinwurm Fotografie)

Als Sieger des Publikumsvotings wurde Philipp Putz, Tischlereitechniker bei der Hutter Acustix GmbH aus Birkfeld in der Steiermark, von WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger ausgezeichnet (Foto: Philipp Putz und Jochen Danninger © Weinwurm Fotografie).

Mit Leidenschaft und Engagement

„Ihr seid mit eurer Leidenschaft und Liebe zum Beruf Vorbilder, zu denen andere junge Menschen aufschauen“, sagte Spartenobmann Denk. Besonders dankte er den Ausbilderinnen und Ausbildern, aber auch den Familien: „Wir brauchen Betriebe, die das Engagement vorleben und ihre Lehrlinge anspornen, sich den Herausforderungen eines Wettbewerbs zu stellen. Ja, das bedeutet viel Aufwand und Mühe, es schafft aber Zusammenhalt, stärkt die Identifikation mit dem Betrieb und auch mit dem Beruf. Danke auch den Eltern, die euch nicht in eine oft fade Schule geschickt haben, sondern bei uns in den Betrieben spannende Aufgaben übernehmen lassen.“

„Ihr habt eindrucksvoll gezeigt, dass ihr euch nicht mit Durchschnitt zufriedengebt, sondern wachsen und euch entwickeln wollt. Das ist der wichtigste erste Schritt zu großen Erfolgen. Wer mit so viel Mut, Leidenschaft und Engagement seinen beruflichen Weg geht, darf zurecht stolz sein“, ergänzte WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein.

Mit den Ausbildungsbetrieben und ihren ausgezeichneten Lehrlingen feierten u.a. auch WK-Steiermark- und Skills-Präsident Josef Herk, WK-Oberösterreich-Vizepräsident Leo Jindrak, Bundesspartenobmann-Stellvertreter Martin Schöfbeck, die langjährige Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster, der Nationalratsabgeordnete Klaus Mair, Sabine Jungwirth von der Grünen Wirtschaft sowie der stv. WKÖ-Generalsekretär Thomas Spann.

Auch viele Spitzenfunktionär:innen der Bundesinnungen und Fachverbände wie Christine Schnöll, Harald Schinnerl, Andreas Kandioler, Marcus Kleemann und Gerhard Komarek reihten sich unter die Gratulantinnen und Gratulanten ein, ebenso wie Leiter:innen der Meisterprüfungsstellen, der Meister Alumni Club (MAC) sowie die Geschäftsführer:innen der Bundesinnungen und Fachverbände sowie zahlreiche Lehrlingswarte, die mit ihrem großen Einsatz die Durchführung der Wettbewerbe ermöglichen.

(PWK181/HSP)