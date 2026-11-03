Weihnachtssterne bringen Farbe und Vielfalt in die Adventszeit

Wien (OTS) - Wenn es draußen winterlich grau wird, bringt der Weihnachtsstern Farbe und festlichen Zauber ins Zuhause. Mit seinen leuchtenden Hochblättern sorgt er zwischen Kerzenschein, Tannengrün und liebevoll ausgewählten Dekorationen für stimmungsvolle Akzente – egal, ob man es klassisch und nostalgisch, elegant, modern oder ganz natürlich mag.



Denn Weihnachtssterne, auch Poinsettie genannt, begeistern mit ihrer Farbvielfalt. Von klassischem Rot über Cremeweiß, Bordeaux und Apricot bis hin zu Rosé, Pink und Orange: Der Blumengroßhandel bietet mehrere hundert Sorten an, jährlich kommen neue hinzu.

„Wer besondere Farben und Neuheiten wie die gesprenkelte „Superba Galaxy new“ oder „Fantasy Star“ in Orange entdecken möchte, sollte am besten früh zugreifen. Denn die größte Auswahl gibt es meist zu Saisonbeginn im November“, rät Monika Burket, Berufsgruppensprecherin der österreichischen Blumengroßhändler:innen.

Kleine Pflanzen, große Wirkung

Auch im Mini-Format können Weihnachtssterne große Wirkung entfalten und passen auf Fensterbänke ebenso wie auf Beistelltische oder als festlicher Tischschmuck. Kombiniert mit Gold, Eukalyptus, Gräsern oder natürlichen Materialien wie Moos und Zapfen entstehen vielseitige Arrangements.

Auch kreative Adventskalender mit Mini-Weihnachtssternen, Schnittpoinsettien und kleinen Geschenken bringen persönliche Akzente in die Vorweihnachtszeit.

Burket hat hier auch einige Tipps für kreative DIY-Ideen: „Sehr dekorativ ist ein Türkranz mit Überraschungen. Dafür werden kleine, nummerierte Geschenke auf einem Strohkranz angebracht, am besten mit Draht oder Heißkleber und durch Schnittweihnachtssterne in wassergefüllten Glasröhrchen ergänzt. Aber auch ein schwebender Ast, der mit Mini-Weihnachtssternen, kleinen Geschenken und nostalgischen Anhängern geschmückt wird, sorgt im Kerzenschein für eine stimmungsvolle Adventsatmosphäre.“

Qualität und richtige Pflege

Um sich möglichst lange an den Dekorationen zu erfreuen, kommt es auf gute Qualität und die richtige Pflege an. „Wenn Sie lange Freude an Ihrem Weihnachtsstern haben möchten, achten Sie beim Kauf auf dichtes Laub und gelb-grüne Knospen. Sie sind ein gutes Zeichen für Frische und Vitalität“, empfiehlt Burket.

Zudem sind für eine lange Haltbarkeit ein heller, zugfreier Standort bei 15 bis 22 Grad und mäßiges Gießen entscheidend. Die Erde sollte vor dem nächsten Gießen leicht abtrocknen, Staunässe ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sollte überschüssiges Wasser nach rund 15 Minuten entfernt werden. Während der Blütezeit ist keine zusätzliche Düngung nötig.

Tag des Weihnachtssterns am 12. Dezember

Der internationale Poinsettia Day am 12. Dezember bietet einen besonderen Anlass, mit einem liebevoll arrangierten Weihnachtsstern Freude zu schenken. Die Tradition dieses Tages reicht bis ins Jahr 1852 zurück, als er erstmals in den USA begangen wurde. Heute gewinnt er auch in Europa zunehmend an Beliebtheit.

Über Stars for Europe

Stars for Europe (SfE) ist die Marketinginitiative der europäischen Weihnachtssternzüchter Dümmen Orange, Beekenkamp Plants, Florensis und Selecta One. Sie wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, den Absatz von Weihnachtssternen in Europa zu fördern und langfristig zu sichern.

Heute ist SfE in 22 europäischen Ländern aktiv. Im Rahmen der EU-Kampagne „Stars Unite a Europe in Bloom – Sterne vereinen ein blühendes Europa“ werden die Aktivitäten in fünf Ländern – Belgien, Italien, den Niederlanden, Österreich und Spanien – im Zeitraum von 2024 bis 2027 von der Europäischen Union unterstützt.



