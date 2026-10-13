Brennpunkt PPWR: Überblick und Expertenforum

(Wien, 13.10.2026) Mit der EU-Verpackungsverordnung PPWR werden ambitionierte Ziele für Verpackungen und Verpackungsabfälle vorgegeben. Viele Vorschriften bringen umfangreichen Anpassungsbedarf für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit sich und werfen zahlreiche Umsetzungsfragen auf. Katharina Högler vom Fachverband der Lebensmittelindustrie gibt einen Überblick über den aktuellen Stand.



In einem Expertenforum lesen Sie, wie sich Unternehmen von Manner bis NÖM und von Kotányi bis PET to PET bereits vorbereitet haben und was noch in der Pipeline ist. Weiters haben wir vielfältige Stimmen aus der Praxis, Wissenschaft, Forschung und Beratung eingeholt. Informieren Sie sich topaktuell im Wirtschaftsteil.

House of Sparkling – Tradition trifft Moderne

DIE ERNÄHRUNG sprach mit Florian Czink, CEO der Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH, über aktuelle Herausforderungen der Branche, Alkoholsteuer, Werbeverbote, die EU-Verpackungsverordnung sowie Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit. Zudem gab er Einblicke in die wachsende Marktdynamik, den neuen Unternehmensstandort und die Bedeutung von Zeit für bewussten Genuss.



Warum eine Alkoholsteuer ein fiskalisches Eigentor ist und den Standort Österreich noch mehr belastet als es ohnehin schon der Fall ist, lesen Sie im Kommentar von Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie.



Ist eine Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) ein Schreckgespenst oder vielmehr nützliches Tool? Die (teils überraschenden) Antworten auf diese Frage geben das Autorenteam Ulrike Zitz und Klaus Dürrschmid von der BOKU University.

DER ALIMENTARIUS 2026: Festvortrag und Laudationes

Mit der aktuellen Ausgabe präsentiert DIE ERNÄHRUNG die heurige Preisverleihung. Florian Aigner von der TU Wien begeisterte das Auditorium mit seinem Festvortrag zum Thema „Wissenschaft – das sind wir alle“. Er zeigte auf, was Wissenschaft kann und was wir nicht erwarten dürfen: Sie ist kein Bausatz an Dogmen, sie ist eine Gemeinschaftsleistung. So kann klar zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen, Fake News und Wissenschafts-feindlichkeit unterschieden werden.



Die Laudationes für alle Preisträgerinnen und Preisträger DER ALIMENTARIUS 2026 geben einen Eindruck von der Bandbreite der Themen und der Exzellenz der wissenschaftlichen Leistungen. Eine Bildstrecke rundet den Bericht ab.



Die zweite prämierte Forschungsarbeit des Wissenschaftspreises stammt von Preisträger Cameron Strachan. Er zeigt in seiner Dissertation, wie die mikrobielle Populationsgenomik im Wiederkäuer-Pansen aussieht und welche Bedeutung ein gesundes Mikrobiom für die Tiergesundheit hat. Tiergesundheit ist eine wichtige Grundlage für sichere und hochwertige Lebensmittel.

Gentechnik und Saatgut-Tresor

Die ausbleibenden Niederschläge und die große Hitze haben in vielen Regionen unseres Landes große Probleme für die Wasserversorgung und Agrarproduktion gebracht. Welche Ansätze kann es in Zukunft für die Aufrechterhaltung unserer Ernährungssicherheit geben?



Josef Plank, Vorsitzender des Universitätsrats der BOKU University, bringt die Neue Gentechnik als potenziellen Ansatz zur Stärkung der Ernährungssicherheit ins Spiel.



Die freie Journalistin Sylvie Maier-Kubala beleuchtet Idee und Aufgaben des Global Seed Vault, des weltweit größten Saatgut-Tresors für landwirtschaftliche Nutzpflanzen auf der norwegischen Insel Spitzbergen.

Recht im Fokus: Beschluss der Codex Kommission

Der vorliegende Beschluss befasst sich mit Aktionswerten für nicht relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch. Jetzt reinlesen und informiert bleiben.



Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe von DIE ERNÄHRUNG?

In der ERNÄHRUNG 06.2026 erwarten Sie neue Impulse im Bereich Wissenschaft, Technik und Recht rund um Lebensmittel — dieses Mal mit einem Schwerpunkt zum Empfang der Lebensmittelindustrie und seinem Leitthema „Appetitbremse als Markttreiber: Was bedeutet der GLP-1-Trend für die Branche?“

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DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und zählt heute zu den etablierten Fachmedien im deutschsprachigen Raum. Die Fachzeitschrift bietet aktuelle Berichte, Reportagen und wissenschaftliche Beiträge aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht rund um Lebensmittel und Futtermittel.

Das Themenspektrum reicht von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen der Produktion. Ergänzt wird das Angebot durch eine regelmäßige Interviewreihe mit CEOs der Lebensmittelindustrie. Herausgeber ist der Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.



