Cable Days 2026: Medienpolitik, Netze und Künstliche Intelligenz im Fokus

Die Cable Days des Fachverbandes Telekom|Rundfunk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) finden heuer bereits zum 19. Mal statt. Die hochkarätig besetzte zweitägige Fachveranstaltung für Kabelnetzbetreiber, Rundfunkveranstalter und Branchendienstleister widmet sich am 8. und 9. Oktober 2026 im Design Center Linz aktuellen Themen der Medienwelt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein spannendes Programm mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen und kompakter Wissensvermittlung. Am Abend des ersten Veranstaltungstags lädt der Fachverband zur Cable Night in das Caseli der voestalpine. Im Rahmen eines Aperitifempfangs, eines Abendessens und einer Werkstour bietet sich dort die Gelegenheit zum Networking.

Medienpolitik, Netze und Innovation: Cable Days 2026 vereinen Politik und Wirtschaft

Den ersten Tag der Cable Days eröffnet Gerhard Haidvogel, Obmann des WKÖ-Fachverbandes Telekom|Rundfunk. Es folgt Vizekanzler Andreas Babler, zugleich Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, mit einer Begrüßung. Anschließend hält Medienmanager Markus Breitenecker eine Keynote mit dem Titel „Visionen zu einem modernen Rundfunk“.



Am Vormittag beleuchtet Michael Henrich, Associate Partner bei Altman Solon, das Spannungsverhältnis von Wettbewerb und neuen Geschäftsmodellen in der Telekombranche. Michael Neuber, Head of Government Affairs and Public Policy bei Google Cloud DACH, widmet sich Cloud-Themen, Michael Jungwirth, Vizepräsident ANGA - Der Breitbandverband .e.V. spricht über Investitionssicherheit im Infrastrukturausbau.

Eric van Uden von FRITZ! erläutert, welche Bedeutung europäische Hardware für digitale Souveränität hat, ehe Mladen Stefanovic und Christian Kruijer von BearingPoint unter dem Titel „From Bits to Bots“ zeigen, wie Physical AI, humanoide Roboter und eine digitale Workforce die Rolle der Telekommunikationsunternehmen verändern.



Am Nachmittag rückt die Medienpolitik in den Mittelpunkt. Christian Stögmüller, Präsident des Verbandes Österreichischer Privatsender, beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Medienpolitik, Märkten und Künstlicher Intelligenz aus Sicht des privaten Rundfunks. Karl Petermichl bringt die Perspektive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein.



Im anschließenden Branchentalk „Wem vertrauen wir morgen? Sicherheit und Zukunft des Medienstandorts Österreich“ diskutieren unter anderem Philipp König (KRONEHIT), Christoph Dovits (Sky Österreich), Inga Moser von Filseck (Amazon), Anja Tretbar (Magenta Telekom) und Markus Breitenecker.

Im Anschluss klingt der erste Tag im Rahmen der Cable Night im Caseli der voestalpine aus, wo neben Aperitifempfang und Abendessen auch eine Werkstour durch das Voestalpine-Werk auf dem Programm steht.

Im Fokus: Medienrecht, Cybersecurity und Quantenphysik

Am zweiten Veranstaltungstag stehen aktuelle Rechts- und Technikthemen im Vordergrund. Matthias Traimer, Abteilungsleiter für Medienangelegenheiten im Bundesministerium, gibt einen Überblick zu Entwicklungen der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie (AVMD-RL). Wolfgang Feiel von der RTR beleuchtet die DNA und weitere Entwicklungen in der Telekommunikation, ehe Stefan Tödling einen Erfahrungsbericht aus der Cybersecurity-Praxis gibt und Lukas Helm von Zero3 unter dem Titel „Live on Air.

Secured by Quantum Physics“ die Rolle der Quantenphysik für die sichere Übertragung erläutert. Die Cable Days 2026 enden mit einem Resümee von Helga Tieben, der Geschäftsführerin des WKÖ-Fachverbandes Telekom|Rundfunk.

Über die Cable Days

Die Cable Days sind das Branchenevent für Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen im deutschsprachigen Raum. Sie versammeln jährlich alle relevanten Stakeholder aus Wirtschaft, Politik und Forschung und finden heuer bereits zum 19. Mal statt.

Als kompakte Wissens-, Dialog- und Netzwerkplattform bieten die Cable Days u. a. Breitbandanbietern, Rundfunkveranstaltern sowie KabelTV- und IPTV-Unternehmen wertvolle Impulse zu aktuellen Trends, technologischen Entwicklungen und regulatorischen Rahmenbedingungen der Branche.

Über den Fachverband Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen

Der Fachverband Telekom|Rundfunk vertritt die Interessen von rund 1200 österreichischen Telekommunikations-, Rundfunk- und Kabel-TV-Unternehmen mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und den Standort zu stärken.

Mit ihren Investitionen in Netze und innovative Produkte ist die Branche ein wesentlicher Technologietreiber. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Fachverbands liegt in der Interessenvertretung und Servicierung seiner Mitglieder sowie in der Erarbeitung von Stellungnahmen.



