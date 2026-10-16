Chemie begeistert: Österreichs Schulen treten im TV-Wettbewerb gegeneinander an

Wien (OTS) – Wer hat das beste Gespür für chemische Reaktionen, löst knifflige Aufgaben und behält beim Experimentieren einen kühlen Kopf? Ab 1. November stellen sechs österreichische Schulen ihr Können bei „Chemical Intelligence: Das School Battle“ unter Beweis.

Gemeinsam mit PULS 4 hat der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) ein TV-Format auf den Weg gebracht, das junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern und ihnen die Welt der Chemie näherbringen soll. An vier Sonntagen treten die Schulteams jeweils um 18:55 Uhr auf PULS 4 und JOYN gegeneinander an.

„Chemie begegnet uns überall im Alltag, doch wie spannend sie tatsächlich ist, wird oft erst beim eigenen Experimentieren sichtbar. Mit dem School Battle möchten wir diese Begeisterung wecken und zeigen, dass Chemie weit mehr ist als Formeln und Reaktionsgleichungen. Dahinter stecken auch zahlreiche Möglichkeiten für die berufliche Zukunft“, erklärt Ulrich Wieltsch, Obmann des FCIO.

Chemie als Beruf mit Zukunft

Mit der Initiative möchte der FCIO das Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildungswegen stärken. Die chemische Industrie bietet vielfältige Einstiegsmöglichkeiten – von der Lehre bis zum Studium. Ob bei der Entwicklung neuer Materialien, in der Arzneimittelproduktion oder bei innovativen Technologien: Chemisches Know-how ist in zahlreichen Bereichen gefragt.

„Wir brauchen junge Menschen, die neugierig sind, Fragen stellen und gerne Neues ausprobieren. Genau diese Eigenschaften machen gute Fachkräfte aus. Wenn wir mit dem School Battle Jugendliche dazu bewegen, sich näher mit einer Ausbildung in der Chemie zu beschäftigen, haben wir viel erreicht“, so Wieltsch.

Wissen, Geschick und Teamarbeit entscheiden.

In drei Vorrunden treten jeweils zwei Schulen gegeneinander an. Wer sich durchsetzt, qualifiziert sich für das Finale am 22. November. Moderatorin Julia Winkler begleitet die Teams durch unterschiedliche Aufgaben, bei denen neben chemischem Fachwissen auch Kreativität, Geschick und Zusammenarbeit gefragt sind.

Pro erspieltem Punkt erhalten die Teams 50 Euro, im Finale sogar 100 Euro, für ein Schulprojekt ihrer Wahl. Das Siegerteam gewinnt außerdem den Titel „Chemical Intelligence“-School Champion und einen Pokal.

Sechs Schulen aus fünf Städten sind dabei

Gymnasium & RG Albertus Magnus (Wien)

Modellschule Graz

BRG Kepler (Graz)

BG/BRG St. Pölten

BRG Gröhrmühlgasse (Wiener Neustadt)

BG/BRG/BORG Eisenstadt Kurzwiese

Sendetermine

1., 8., 15. und 22. November 2026, jeweils sonntags um 18:55 Uhr auf PULS 4 und JOYN

Über den FCIO

Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) ist die gesetzliche Interessenvertretung der chemischen Industrie in Österreich. Die etwa 230 Mitgliedsunternehmen produzieren in unterschiedlichen Sektoren z. B. Pharmazeutika, Kunststoffe und Kunststoffwaren, Fasern, Lacke, Düngemittel sowie organische und anorganische Chemikalien. Die mehr als 50.000 Beschäftigten der Branche stellten 2025 Waren im Wert von 21,3 Milliarden Euro her.

