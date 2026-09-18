Chemie steckt in weit mehr, als viele Menschen vermuten. Von innovativen Materialien bis zu Technologien, die Wasser aus der Luft gewinnen können: Was auf den ersten Blick unglaublich klingt, ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung. Mit der neuen Kampagne „Das Wunder der Chemie“ rückt der Fachverband der Chemischen Industrie Österreich (FCIO) ab kommenden Montag die spannenden Leistungen der Wissenschaft ins Rampenlicht.

In drei Werbespots treffen Fabelwesen auf außergewöhnliche Innovationen aus der Welt der Chemie. Yeti, Fee, Meerjungfrauen und -männer sowie ein Dschinn staunen über neue Technologien aus der Chemie − mit dem Kampagnenmotto: „Unglaublich, aber wahr.“

Chemie hat Lösungspotential

„Chemie ist eine Schlüsselbranche für Innovation und Fortschritt – und gleichzeitig vielen Menschen in ihrer ganzen Bedeutung kaum bewusst. Dabei begegnen uns die Leistungen der chemischen Industrie jeden Tag und reichen von neuen Materialien und medizinischen Anwendungen bis hin zu Lösungen für Energie, Ressourcen und Klimaschutz“, erklärt Ulrich Wieltsch, Obmann des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreich. „Mit unserer Kampagne wollen wir neugierig machen und zeigen, welche Lösungen die Chemie ermöglicht.“

Chemie als Branche mit Zukunft

Mit der Kampagne soll auch bei jungen Menschen Interesse für einen Job in der chemischen Industrie geweckt werden. Die Branche bietet ein breites Spektrum an Berufsfeldern – von Forschung und Entwicklung über Produktion und Technik bis hin zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Management.

„Wer heute in der chemischen Industrie arbeitet, arbeitet an den Lösungen von morgen. Junge Menschen können hier neue Materialien entwickeln, Ressourcen besser nutzen, Technologien vorantreiben und damit konkrete Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit finden“, betont Wieltsch und ergänzt: „Die Chemie bietet spannende Jobs mit Sinn, attraktiven Verdienstmöglichkeiten und der Chance, mit Wissen, Kreativität und technischem Know-how die Zukunft mitzugestalten.“

Die Kampagne „Das Wunder der Chemie“ ist ab 21. September 2026 österreichweit in TV, Kino, Online und Social Media zu sehen.

Über den FCIO

Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) ist die gesetzliche Interessenvertretung der chemischen Industrie in Österreich. Die etwa 230 Mitgliedsunternehmen produzieren in unterschiedlichen Sektoren z.B. Pharmazeutika, Kunststoffe und Kunststoffwaren, Fasern, Lacke, Düngemittel oder auch organische und anorganische Chemikalien. Die mehr als 50.000 Beschäftigten der Branche stellten 2025 Waren im Wert von 21,3 Milliarden Euro her.