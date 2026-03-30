CSE Jahrestreffen 2026: Transformation im Fokus

Am 26. März 2026 fand das jährliche CSE‑Jahrestreffen im Julius‑Raab‑Saal der Wirtschaftskammer Österreich statt. Wilfried Drexler, Obmann im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT der WKÖ (UBIT) und UBIT-Akademie incite‑Geschäftsführer Andreas Schweighofer begrüßten heuer mehr als 320 Certified Supervisory Experts (CSE) – ein neuer Teilnehmerrekord.

Schwerpunkt 2026: Transformation zwischen Strategie, Aufsicht und Praxis

Die diesjährige Veranstaltung stand ganz im Zeichen der unternehmerischen und technologischen Transformation, die Organisationen, Führungskräfte und Aufsichtsräte in einem bisher nicht gekannten Ausmaß herausfordert. Den Start machte Betina Kitzler, Co‑Founder von Forward und Executive Advisor für KI‑Transformation, mit ihrer Keynote zu „KI‑Transformation jenseits des Hypes“.

In seinem Impulsvortrag erläuterte anschließend Martin Ohneberg, President/CEO der HENN Group und Aufsichtsratsvorsitzender der Verbund AG: „Krisen haben wir schon viele erlebt – sie kommen, um zu gehen. Transformation allerdings haben die wenigsten in dem Ausmaß erlebt – sie kommt, um zu bleiben. Das ist der große Unterschied und die Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Corporate Governance.“

Neu: Runder Tisch als eigenes Diskussionsformat

Erstmals wurde zusätzlich zu den Impulsvorträgen ein Round Table angeboten – eine praxisnahe Diskussionsrunde, in der Herausforderungen und Erwartungen im Aufsichtsrat offen beleuchtet wurden. Viktoria Kickinger unterstrich dabei die Entwicklung der Aufsichtsratslandschaft: „Aufsichtsräte werden zunehmend jünger. Man will Personen, die einen echten Transfer aus ihrer operativen Tätigkeit mitbringen – und die lieber weniger als mehr Mandate haben. Multimandatsträger sind over.“

Susanne Höllinger hob auch die zunehmende Relevanz von Aufsichtsräten hervor: „In Transformationsphasen ist der Aufsichtsrat in all seinen drei Hauptaufgaben sehr gefordert. Vom primären Kontrollorgan zum aktiven Mitgestalter. Das Gremium beeinflusst nicht nur die strategischen Leitplanken zur Transformation, sondern überwacht konsequent die Umsetzung und stellt sicher, dass die richtigen Führungskräfte den Wandel tragen.“

Zertifizierung „Certified Supervisory Expert“ (CSE)

Die exklusive Veranstaltung richtet sich an Certified Supervisory Experts (CSE) und dient als zentrale Plattform für Weiterbildung, Wissensaustausch und strategische Diskussionen. Das CSE‑Jahrestreffen ist auch anrechenbar als Weiterbildung für die Rezertifizierung Certified Supervisory Expert (CSE) und Certified Foundation Director (CFD). Jährlich werden zukunftsweisende Themen behandelt, um Aufsichtsrätinne

n und Aufsichtsräte optimal auf die Herausforderungen der modernen Unternehmensführung vorzubereiten.