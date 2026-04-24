DAHEIM BETREUT AWARD 2026: Ein Fest für große Menschlichkeit

Wien (OTS) - Am 23. April 2026 stand die Wirtschaftskammer Österreich ganz im Zeichen besonderer Wertschätzung: Der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung verlieh den DAHEIM BETREUT AWARD 2026.

Ausgezeichnet wurden Personenbetreuerinnen aus ganz Österreich, die mit ihrem Engagement, ihrer Kompetenz und ihrem Einfühlungsvermögen einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Der feierlichen Preisverleihung ging eine österreichweite Einreichphase voraus. Bis 11. Jänner 2026 konnten Personenbetreuer:innen von den betreuten Personen selbst sowie von deren Familienangehörigen oder Freund:innen nominiert werden. Aus knapp 500 Nominierungen wählte eine hochkarätig besetzte Fachjury insgesamt 17 Preisträgerinnen aus – jeweils zwei pro Bundesland (in Tirol eine Nominierung).

Jede Gewinnerin erhielt ein Preisgeld von 1.500 Euro als Anerkennung für ihre herausragende Leistung. Gemeinsam mit Irene Mitterbacher, der Obfrau des Fachverbandes Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Österreich, überreichten WKÖ-Vizepräsident Andreas Herz sowie Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec die Preise.

„Personenbetreuung verlangt weit mehr als fachliche Kompetenz – sie lebt von Empathie, Geduld und einem tiefen Einfühlungsvermögen, von Verlässlichkeit, Flexibilität, Teamgeist und nicht zuletzt auch von der Fähigkeit, gut auf sich selbst zu achten. All diese Qualitäten ermöglichen es, Menschen in oft anspruchsvollen Lebenssituationen mit Respekt, Würde und Menschlichkeit zu begleiten“, betonte Irene Mitterbacher: „Mit dem DAHEIM BETREUT AWARD machen wir sichtbar, welche enorme Verantwortung und Menschlichkeit selbständige Personenbetreuer:innen täglich leisten. Sie ermöglichen tausenden Menschen ein würdevolles Leben in den eigenen vier Wänden. Dieser Einsatz verdient Anerkennung – und genau dafür steht dieser Award.“

Tragende Säule der Betreuung in Österreich

Aktuell haben rund 57.000 selbständige Personenbetreuer:innen in Österreich ein Gewerbe angemeldet. Mit dem DAHEIM BETREUT AWARD wird bewusst ein Zeichen gesetzt, um die gesellschaftliche Relevanz, die wachsende Bedeutung und die zukünftige Notwendigkeit der Personenbetreuung sichtbar zu machen. Der steigende Bedarf zeigt deutlich: Personenbetreuer:innen sind eine tragende Säule des österreichischen Betreuungssystems.

Ob punktuell, temporär oder rund um die Uhr – Personenbetreuer:innen leisten einen essenziellen Beitrag zur Lebensqualität vieler Menschen und entlasten gleichzeitig Familien und Angehörige, denen eine persönliche Betreuung ihrer Lieben nicht möglich ist. Ihre Tätigkeit macht sie zu einer unverzichtbaren Stütze der heimischen Gesellschaft, der österreichischen Wirtschaft und unzähliger Familien.

Gruppenfoto mit allen Gewinnerinnen

Fotos der einzelnen Gewinnerinnen des DAHEIM BETREUT AWARD 2026

Copyrightangabe Georg Krewenka

Die Gewinnerinnen des DAHEIM BETREUT AWARD 2026 nach Bundesländern

Burgenland: Eugenia-Ana Boitos

Burgenland: Anica Păşcuƫ

Kärnten: Angela Ciobotaru

Kärnten: Daniela Popa

Niederösterreich: Elena-Camelia Iovancea

Niederösterreich: Elena-Camelia Zinca

Oberösterreich: Marioara Alexoaei

Oberösterreich: Ana-Maria Biris

Salzburg: Hajnalka Sütő

Salzburg: Jarmila Sýkorová

Steiermark: Semenica Crăguia

Steiermark: Simona-Corina Rochian

Tirol: Liliana-Renatte Barylka

Vorarlberg: Maria Ragyenovity

Vorarlberg: Gheorghita Screciu

Wien: Emília Halahyjová

Wien: Maria Reitő

„Der Dank der betreuten Personen und ihrer Angehörigen ist groß. Mit dem DAHEIM BETREUT AWARD geben wir diesem Dank eine öffentliche Bühne und rücken außergewöhnliche Leistungen ins verdiente Rampenlicht“, so Mitterbacher abschließend.



