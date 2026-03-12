EDAY am 7. Mai in der WKÖ: Robotik, KI und digitale Zukunft im Fokus – Anmeldung ab sofort möglich!

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt am Donnerstag, den 7. Mai 2026, zum EDAY ins Haus der österreichischen Wirtschaft in Wien ein. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Spezialthema Robotik, welches sich rasant zur Schlüsseltechnologie für Unternehmen aller Größen entwickelt hat.

Angelika Sery-Froschauer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die den diesjährigen EDAY eröffnen wird, lädt zum Besuch ein und hält fest: „Ob Automatisierung von Produktionsprozessen, intelligente Assistenzsysteme oder neue Geschäftsmodelle durch KI-gestützte Robotik – der EDAY 2026 zeigt praxisnah, wie heimische Betriebe diese Potenziale konkret nutzen können und beleuchtet zugleich Cybersicherheit, digitale Souveränität sowie moderne digitale Kommunikation“.

Die Eröffnungs-Keynote wird heuer von Dominik Bösl gehalten, einem internationalen Robotik-Experten und Vordenker für intelligente Automatisierung. Er gibt exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen, zeigt strategische Perspektiven für Europa auf und erläutert, welche Chancen sich für Unternehmen durch die nächste Generation autonomer Systeme eröffnen. Ergänzt wird das Programm durch hochkarätige Fachvorträge von Katharina Kainz (EY), Dino Velic (Voestalpine), Julia Krickl (ÖIAT) usw., Best-Practice-Beispiele und interaktive Formate.

Breites Info- und Serviceangebot inkl. Workshops

Für die Teilnahme an einem oder mehreren Workshops ist keine Anmeldung erforderlich. Die Plätze werden unmittelbar vor Beginn des jeweiligen Workshops nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben.

Darüber hinaus bietet der EDAY am 7. Mai in der WKÖ ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Infoständen, VR-Stationen und vielem mehr. Besucher:innen haben vor Ort die Möglichkeit praktische Services wie die Aktivierung der ID Austria ohne Voranmeldung (Lichtbildausweis nicht vergessen!) in Anspruch zu nehmen.

Die Anmeldung ist ab sofort online möglich:







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