Das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels unterstützt die Kritik der Bundesinnung der Elektrotechniker am jüngsten Photovoltaik-Fördercall. Dass die Mittel bereits nach 33 Sekunden ausgeschöpft waren, zeigt, dass das bestehende Fördersystem seinen Zweck verfehlt.

Dieses Förder-Stop-and-Go lehnt das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels ab. Kurzfristig angekündigte Förderungen führen dazu, dass Konsument:innen geplante Anschaffungen verschieben und auf die nächste Aktion warten. Nach dem raschen Ausschöpfen der Mittel sind Verunsicherung, Enttäuschung und neuerliche Kaufzurückhaltung die Folge. Auch für Handels- und Elektrotechnikbetriebe entstehen dadurch schwer planbare Nachfrageschwankungen.

„Ein Fördertopf, der nach 33 Sekunden ausgeschöpft ist, schafft keine nachhaltigen Investitionsanreize. Solche punktuellen Aktionen führen vielmehr zu Kaufstopps, Frust und großer Unsicherheit. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen statt eines Wettlaufs um begrenzte Fördertöpfe“, erklärt Robert Pfarrwaller, Obmann des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels.

Das Bundesgremium fordert daher einen grundlegenden Systemwechsel. Statt kurzfristiger Fördercalls braucht es langfristige steuerliche Erleichterungen, Investitionsfreibeträge und attraktive Abschreibungsmöglichkeiten.

„Steuerliche Anreize bieten mehr Planungssicherheit, sind unbürokratischer und nachhaltiger. Sie ermöglichen Investitionen dann, wenn sie tatsächlich benötigt werden, und geben Konsument:innen und Unternehmen langfristige Sicherheit“, so Robert Pfarrwaller.

Die Energiewende braucht stabile Rahmenbedingungen, klare Qualitätsstandards und ein Gesamtkonzept, das Photovoltaik, Speicher, Gebäudeautomatisierung, Smart-Home-Technologien und energieeffiziente Systeme gemeinsam berücksichtigt.

(PWK348/SR)

