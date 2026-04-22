Experten warnen: So leicht können Lithium-Akkus zu tickenden Zeitbomben werden

Wien (OTS) - Mit den Gefahren ausgehend von Lithium-Ionen- (Li-Ion-)Akkus oder Batterien sind Entsorgungsbetriebe und deren Mitarbeiter:innen in ganz Österreich tagtäglich konfrontiert. Denn falsch entsorgt können sie zu brennen beginnen oder gar explodieren.

Ein aktueller Vorfall in Innsbruck zeigt, welche Kräfte solche Energiespeicher freisetzen können: In der Tiroler Landeshauptstadt ist unlängst in einer Wohnung ein batteriebetriebener E-Scooter explodiert, sodass sogar Teile der Mauer herausgerissen wurden und drei Menschen verletzt worden sind.

Eine besondere Gefährdung für Menschen, Gebäude und Umwelt geht von falsch entsorgten Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus aus: Tag für Tag werden tausende davon falsch entsorgt und landen etwa zusammen mit den Geräten, in denen sie verbaut sind, im Restmüll. „

Jede einzelne falsche Entsorgung kann allerdings einen Brand oder gar eine Explosion auslösen“, warnt Thomas Kasper, Obmann des Fachverbandes Entsorgungs- und Ressourcenmanagement in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Die Gefahr wird sogar als so groß eingeschätzt, dass manche unserer Betriebe trotz High-Tech-Brandschutzvorkehrungen nicht mehr versicherbar sind“, so der Branchensprecher.

Branchensprecher Kasper: „Richtige Entsorgung daher umso wichtiger“

Umso wichtiger ist die richtige Entsorgung: Gebrauchte größere Gerätebatterien und nicht beschädigte Li-Ion-Akkus können überall dort kostenlos zurückgegeben werden, wo sie gekauft werden können.

Für kleine Batterien gibt es Sammelboxen beispielsweise in Super- und Drogeriemärkten, im Elektrohandel oder in Baumärkten. Größere und beschädigte Akkus müssen zu den kommunalen Sammelstellen der Städte und Gemeinden: Dort ist man auch mit Elektro-Altgeräten mit und ohne Akku an der richtigen Adresse.

Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus - doppelter Schaden durch falsche Entsorgung

„Doch nicht nur die Brand- und Explosionsgefahr falsch entsorgter Batterien und Akkus stellt ein Problem dar. Es gehen auch wertvolle Rohstoffe verloren, die Recyclingbetriebe ansonsten aufbereiten und in die Kreislaufwirtschaft rückführen würden“, ruft Fachverbandsobmann Thomas Kasper in Erinnerung.

„Daher sind wir in Sachen Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung aktiv. Denn viele Menschen wissen gar nicht, wo überall Batterien und Akkus verbaut sind.“