Schiene stärken, Regionen beleben – Wintertagung des Fachverbandes setzt klare Signale für mehr Bahn

Die Wintertagung des Fachverbandes der Schienenbahnen versammelte Entscheider:innen, Branchenexpert:innen und Führungskräfte unter dem traditionsreichen Dach der Remise 1894 in Gmunden. Gastgeber war Stern & Hafferl Verkehr – und im Zentrum stand, wie die Bahn in Österreich und Europa Fahrt aufnehmen kann.



„Ich komme selbst aus einem privaten Regionalbahnunternehmen und weiß, wie hoch der Alltagspuls oft ist. Aber gerade in herausfordernden Zeiten müssen wir die Schiene als DEN Hebel für klimafreundliche Mobilität und eine stabile Konjunktur in den Mittelpunkt stellen“, so Obmann Ing. Günter Neumann, Geschäftsführer von Stern & Hafferl Verkehr.



Private Regionalbahnen: Rückgrat der Mobilität und Gesellschaft

Klares Thema: Die geplanten Kürzungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) betreffen vor allem die Infrastruktur der Privatbahnen. Neumann mahnt: „Wir erleben einen wachsenden Fahrgastzuwachs, aber gleichzeitig eine zunehmende Unterfinanzierung – das passt nicht zusammen.“

Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Infrastruktur der Privatbahnen zum Teil über 100 Jahre alt ist und notwendige Investitionen bereits wie eine Bugwelle über Jahrzehnte aufgeschoben werden mussten, sei die aktuelle Lage rückwärtsgewandt.



Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Privatbahnen wurde durch eine aktuelle Studie des Instituts Economica deutlich untermauert: Diese zeigt, dass Investitionen in regionale Bahninfrastruktur nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch erhebliche Wertschöpfungseffekte in zahlreichen Branchen auslösen und einen großen Teil der eingesetzten öffentlichen Mittel direkt oder indirekt wieder zurück an den Bund fließen lassen.

Die Ergebnisse belegen überdies die wichtige Rolle der Privatbahnen für regionale Entwicklung und Klimaschutz. „Regionalbahnen haben nicht nur betriebswirtschaftlichen, sondern vor allem volkswirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Nutzen. Sie schaffen regionale Wertschöpfung in zahlreichen Branchen, sichern Arbeitsplätze, stärken den ländlichen Raum und entlasten unsere Umwelt“, so Neumann.



Europäische Bahn: weniger Flickwerk, mehr Klarheit



Neumann fordert von der europäischen Politik: „Schluss mit nationalen Alleingängen, her mit einem echten europäischen Bahnraum.“ Besonders im grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr sind einheitliche Rahmenbedingungen überfällig – sei es bei Sicherungssystemen, Sprachen und technischen Vorgaben. Expert:innen und Gäste unterstrichen, dass wiederholte Adaptionen von Standards wie ETCS die Planungssicherheit belasten und finanzielle Ressourcen binden, während die eigentlichen Zukunftsinvestitionen vorangetrieben werden müssen. Europa war auch virtuell zu Gast: Eine Videobotschaft der österreichischen Europaabgeordneten Sophia Kircher, zuständig im EU-Parlament für Verkehr und Infrastruktur, bot den Teilnehmer:innen einen aktuellen Blick auf die europäische Bahnpolitik und die Herausforderungen auf EU-Ebene.



Die Schiene braucht politische Rückendeckung

Die Wintertagung zeigte: Nur durch kluge Investitionen, klare Rahmenbedingungen und europäische Zusammenarbeit kann die Bahn ihre Rolle als nachhaltige Verkehrslösung weiter ausbauen. „Wir brauchen mehr Einfachheit, Klarheit und Planungssicherheit, nur dann können wir die Schiene europaweit nach vorne bringen“, so Neumann abschließend. Die nächste Tagung des Fachverbands findet am 11./12. Juni 2026 in St. Pölten bei den Niederösterreich Bahnen statt. (PWK043/ST)



Über den Fachverband der Schienenbahnen

Der Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich ist die österreichweite Interessensvertretung für alle Eisenbahnen und städtischen Nahverkehrsunternehmen. Derzeit umfasst der Fachverband rund 150 Mitglieder und vertritt diese auch auf EU-Ebene.

Neben der Initiierung und Begutachtung von Gesetzen fungiert der Fachverband auch als bewährter Sozialpartner und verhandelt für seine Mitgliedsunternehmen branchenweit die Kollektivverträge im Eisenbahnbereich.



Pressefotos (Fachverbandsobmann Günter Neumann bei der Wintertagung des Fachverbandes der Schienenbahnen) | Copyright FV Schienenbahnen

