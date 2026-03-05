FEEI: KV-Verhandlung der Elektro- und Elektronikindustrie gestartet

Wien (OTS) - Heute starteten die diesjährigen KV-Verhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie, bei der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre jeweiligen Forderungen überreichten. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Das Verhandlungsteam des FEEI wies auf die seit Jahren herausfordernde wirtschaftliche Lage der Branche hin – untermauert durch aktuelle Zahlen. Von Juli 2023 bis Oktober 2025 mussten aufgrund der wirtschaftlichen Lage bereits über 2.700 Mitarbeiter:innen abgebaut werden. Aktuelle geopolitische Entwicklungen sorgen zusätzlich für Unsicherheiten. Um den Standort wettbewerbsfähiger und resilienter zu gestalten und nicht noch weitere Arbeitsplätze zu gefährden, ist die Branche gefordert, einen moderaten Abschluss zu erzielen.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 9. April statt.



Über den FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie



Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt in Österreich die Interessen des zweitgrößten Industriezweigs mit rund 300 Unternehmen, rund 72.500 Beschäftigten und einem Produktionswert von 23,43 Milliarden Euro (Stand 2024). Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern – dazu gehören u. a. die Fachhochschule Technikum Wien, UFH, die Plattform Industrie 4.0, Forum Mobilkommunikation (FMK), der Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) und der Verband der Bahnindustrie – ist es das oberste Ziel des FEEI, die Position der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie im weltweit geführten Standortwettbewerb zu stärken. www.feei.at



Rückfragen & Kontakt

FEEI Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

MMag. Katrin Prüller-Nussbaumer

Telefon: +43/1/588 39-63

E-Mail: prueller-nussbaumer@feei.at

Website: www.feei.at





