Florale Oster-Trends 2026 – Floristikbetriebe laden zur Nestsuche ein

Wien. Wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, steht eines der farbenprächtigen Jahres-Highlights vor der Tür. „Mit Ostern, dem Fest der Hoffnung und des Neubeginns, hält der Frühling Einzug in unser Leben. Damit wird nicht nur traditionell die Gartensaison eröffnet, sondern es wächst auch die Lust, sich die Natur in die eigenen vier Wände zu holen - mit frischen Blumen, zarten Düften und kreativen Dekorationen“, sagt Herbert Eipeldauer, Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen.



Ob klassischer Osterstrauß, farbenfrohe Gestecke oder liebevoll gestaltete Tischdekorationen – die Möglichkeiten, Frühlingsstimmung in den Alltag zu zaubern, sind fast grenzenlos.

„Die österreichischen Blumenfachbetriebe machen mit ihrer Kreativität jedes Arrangement zu etwas Besonderem“, betont Johann Obendrauf, Präsident des Blumenbüro Österreich. Mit handwerklichem Können, Gespür für Trends und viel Liebe zum Detail entstehen florale Kunstwerke, die das Osterfest in voller Blüte erstrahlen lassen.



Heuer haben sich Österreich Florist:innen etwas Besonderes einfallen lassen. In der Osterwoche warten österreichweit 40 Blumennester darauf, entdeckt zu werden. Die glücklichen Finder dürfen die Arrangements mit Pflanzen aus der Region behalten. Sachdienliche Hinweise gibt es via Instagram (Grüne Branche Österreich).



Drei Trendfarben für ein blühendes Osterfest

Zu Ostern stehen drei Trendfarben im Mittelpunkt: Das Pantone Color Institute hat für 2026 die Farbe „Cloud Dancer“ gekürt – einen warmen Off-White-Ton, der an Wolken und weiche Stoffe erinnert und für Ruhe, Leichtigkeit und Eleganz steht.

Für Arrangements eignen sich weiße oder cremefarbene Ranunkeln, Tulpen und Narzissen als Basis, die mit zarten Pastelltönen wie Rosé oder Flieder kombiniert werden. Schön und natürlich wirken auch Zweige, Moos oder zarte Gräser.



Kräftig, warm und naturverbunden zeigt sich hingegen „Crimson Nocturne“, die Trendfarbe 2026 der Plattform Thursd. Der intensive Rotton erinnert an reife Beeren und fruchtbare Böden. Florale Ideen wählen dunkelrote Ranunkeln oder Anemonen als Blickfang, kombiniert mit dem satten Grün von Eukalyptus, Olivenzweigen oder Farn. Dazu wirken Akzente in Gold besonders edel.



Fröhlich, leicht und energievoll präsentiert sich „Lemonade“, ausgewählt von Trendagentur. Gelbe Tulpen, Narzissen oder Freesien bringen den Ostertisch zum Leuchten. Frisches Grün und Weiß sind ideale Kombi-Partner.



Florale Frühlingsblüher aus Österreich

Zur Osterzeit stehen Frühlingsblumen hoch im Kurs – allen voran Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Mimosen, Ranunkeln, Freesien und Vergissmeinnicht. Sie stammen um diese Jahreszeit größtenteils aus heimischer Produktion, was Frische, kurze Transportwege und beste Qualität garantiert.



In den Blumenfachgeschäften findet sich zu Ostern zudem eine große Auswahl an blühenden Topfpflanzen. Besonders beliebt sind Schneerosen, Traubenhyazinthen in Blau und Weiß, duftender Thymian, zarte Kirschzweige sowie Ranunkeln in sanften Pastelltönen. Auch Mohn oder Viburnum sorgen für frühlingshafte Akzente und bringen Leichtigkeit in jedes Arrangement.



Geranien haben im Garten zwar erst bei dauerhaft milden Temperaturen ihren Auftritt, doch für österliche Dekorationen lassen sich die Sommerblüher schon früher einsetzen. Als Zimmerpflanzen kultiviert, zeigen Edelgeranien bereits ab März prachtvollen Blüten - in Apricot, Rosa oder Weiß arrangiert, in Glasvasen, auf Tabletts oder als Blickfang auf der Ostertafel.



Natürlichkeit und Nachhaltigkeit

Die heimischen Florist:innen setzen neben regional produzierten Blumen und saisonalen Frühlingsblühern vermehrt auf biologisch abbaubare Steckunterlagen und wiederverwendbare Gefäße.

„Umweltbewusstsein, Qualität und der achtsame Umgang mit natürlichen Ressourcen sind zentrale Werte unseres Berufsstandes in den grünen Branchen“, betont Bundesinnungsmeister Herbert Eipeldauer.



„Die floralen Trends zu Ostern 2026 greifen den Wunsch nach Ruhe, Stabilität und Klarheit auf – und das Bedürfnis nach etwas Buntheit, Zuversicht und emotionaler Wärme“, so Florist Johann Obendrauf.



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Beispielfotos für Sträuße in den Farbtrends „Cloud Dancer“, „Crimson Nocturne“ und „Lemonade“ © Österreichische Blumenwerbung GmbH/Tina Jedlicka