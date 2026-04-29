Sozialpartner einigen sich auf KV-Abschluss in der Flughafenbranche

Wien (OTS) - In zwei Verhandlungsrunden einigten sich die Gewerkschaften vida, GPA und die Berufsgruppe Luftfahrt des Fachverbands der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auf einen neuen Kollektivvertrag.

„Trotz eines enorm herausfordernden Marktumfelds ist es uns gelungen, eine Einigung zu erzielen, die nach mehreren Jahren hoher Abschlüsse der gegenwärtigen Situation Rechnung trägt“, hält Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt, fest.

Die Löhne und Gehälter der Arbeiter und Angestellten an den Flughäfen werden um 2,4 Prozent erhöht. Dazu kommen rahmenrechtliche Verbesserungen für die Arbeitnehmenden, wie etwa einer neuen Bestimmung zur Anrechnung von Vordienstzeiten.

„Es zeigt sich auch in schwieriger werdenden Zeiten, dass ein partnerschaftlicher Stil und ein beidseitiges, pragmatisches Aufeinander-Zugehen essenzielle Bestandteile einer lebendigen Sozialpartnerschaft sind“, schließt Ofner anerkennend.

Der Kollektivvertragsabschluss gilt für 6.500 Arbeiter und Angestellte rückwirkend ab 1. Mai 2026 mit einer Laufzeit von einem Jahr.