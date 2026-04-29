Food Defense: Schutz vor gezielten Beeinträchtigungen

Die zweite Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG stellt Food Defense ins Zentrum: Food Defense als Schutzkonzept für Trinkwasser und Lebensmittel zeigt, dass Lebensmittelsicherheit mehr ist als eine Frage der Hygiene. Zwei Übersichtsartikel widmen sich den Grundlagen, Pflichten und Anforderungen: Martina Strobl, Senior Lecturer an der Universität für Bodenkultur Wien, erklärt kompakt Food Defense und die Umsetzung in verschiedenen Lebensmittelstandards. Carolin Bischoff, Christina Deser und Jörg Rau, ein Autorenteam des Chemischen und Veterinär-untersuchungsamts (CVUA) Stuttgart, geben die Erfahrungen mit zwanzig Jahren Food Defense weiter.

Im CEO-Interview spricht die erfolgreiche Managerin Tinneke Gies von Loacker über die Herausforderungen für die Süßwarenindustrie wie volatile Rohstoffpreise, den Lebensmittelmarkt und Konzepte für erfolgreichen Export.

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich, widmet sich dem Thema Ernährungsarmut. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Lösung. Ernährungsarmut wird jetzt auch digital und mithilfe einer neuen Allianz bekämpft.

Mikroplastik ist in aller Munde

Redewendung oder Realität? Das wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes untersucht. Isabel Niederkofler von der Lebensmittelversuchsanstalt LVA in Wien berichtet über Ergebnisse aus dem Projekt MICROPLEXFOOD. Dabei ging es um die Entwicklung neuer Methoden zur Detektion von Mikroplastik in komplexen Lebensmitteln. Obwohl erste Ergebnisse vorliegen, bestehen weiterhin methodische und analytische Herausforderungen. Lesen Sie mehr darüber im Wissenschaftsteil.

DER ALIMENTARIUS: Darmgesundheit

DER ALIMENTARIUS-Preisträger Lukas Meusburger, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, hat untersucht, wie sich oxidierte Fette auf die Darmgesundheit auswirken. Denn obwohl entzündliche Darmerkrankungen zunehmend häufiger auftreten, sind ihre genauen Ursachen weiterhin unzureichend geklärt. Erfahren Sie mehr im Artikel.

Algen im Trend

Elisabeth Sperr und Marlies Gruber, forum. ernährung heute, geben einen fundierten Überblick über Mikro- und Makroalgen als Ernährungstrend. Algen zeichnen sich durch eine hohe Vielfalt aus, sind von Süßwasserseen bis hin zu Ozeanen zu finden und werden seit Jahrtausenden gegessen. Nun kommen sie vermehrt auch bei uns auf die Teller.

Wann ist Gin tatsächlich Gin?

Im Rechtsteil stellen die Juristinnen Iliyana Sirakova, und Syedda Maryam Ali von Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH, das EuGH-Urteil vor, wonach alkoholfreier "Gin" aus rechtlicher Sicht kein Gin ist. Lesen Sie rein und bleiben Sie am Puls der Zeit.

Eine Zeitreise von Michael Blass nimmt Sie mit auf die Stationen von Heinrich Wohlmeyer, der für neun Jahrzehnte Einsatz für Ernährungssicherheit und Autarkie im Ernährungssektor steht.

Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe von DIE ERNÄHRUNG?

In der Ausgabe 03/04.2026 der ERNÄHRUNG erwarten Sie neue Impulse im Bereich Wissenschaft, Technik und Recht rund um Lebensmittel – dieses Mal mit einem Schwerpunkt zu Qualitätsmanagement.

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Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG:

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und zählt heute zu den etablierten Fachmedien im deutschsprachigen Raum. Die Fachzeitschrift bietet aktuelle Berichte, Reportagen und wissenschaftliche Beiträge aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht rund um Lebensmittel und Futtermittel. Das Themenspektrum reicht von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen der Produktion. Ergänzt wird das Angebot durch eine regelmäßige Interviewreihe mit CEOs der Lebensmittelindustrie. Herausgeber ist der Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

Rückfragehinweis:

DI Oskar Wawschinek MAS MBA

Chefredakteur DIE ERNÄHRUNG Mobil: +43 664 545 63 50

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