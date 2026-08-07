Golden Ticket der ARGE Film und Kino für „DIE ODYSSEE“

Das neue Meisterwerk DIE ODYSSEE von Regie-Ikone Christopher Nolan (Oppenheimer, The Dark Knight Reihe, Inception, Interstellar) erreicht mit über 300.000 gelösten Eintrittskarten die Branchenauszeichnung „Golden Ticket“ und somit Blockbuster-Status in Österreichs Kinos.

Für Universal Pictures Austria ist es bereits das 3. Golden Ticket in diesem Jahr nach DER SUPER MARIO GALAXY FILM und MICHAEL.

DIE ODYSSEE ist bereits jetzt, nach nur 3 Wochen, Christopher Nolans zweit-erfolgreichster Film in Österreich, nach seinem Oscar®-Erfolg OPPENHEIMER.

Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria: „DIE ODYSSEE ist genau jenes große Kinoereignis, für das die Leinwand gemacht ist: bildgewaltig, emotional und mit einer Sogkraft, die das Publikum in Österreich außergewöhnlich stark mobilisiert. Über 300.000 Besucher:innen nach nur drei Wochen, das 3. Golden Ticket für Universal Pictures Austria in diesem Jahr und historische Rekordwochenenden an allen acht IMAX®-Standorten zeigen eindrucksvoll, welche Strahlkraft Christopher Nolans Film entfaltet. Dieser Erfolg ist ein starkes Signal für das Kino und zugleich das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Kinopartnern sowie des großen Engagements unseres gesamten Teams.“

„Der Erfolg von DIE ODYSSEE unterstreicht eines: Großes Kino entsteht dann, wenn über einen Film gesprochen wird. Christopher Nolan ist es gelungen, mit DIE ODYSSEE ein echtes kulturelles Ereignis zu schaffen und damit ein besonders breites Publikum aller Generationen für das Kino zu begeistern. Nur wenige Filme schaffen es, an ihrem zweiten Wochenende mehr Besucher:innen anzulocken als zum Start. Diese bemerkenswerte Entwicklung zeigt die eindrucksvolle Zugkraft des Films“, ergänzt Barbara Steiner, Marketing Director von Universal Pictures Austria.

Auch international ist DIE ODYSSEE ein riesiger Erfolg: das weltweite Einspielergebnis steht bereits bei über 920 Millionen US-Dollar.

DIE ODYSSEE läuft aktuell in rund 85 österreichischen Kinos.

„Im Namen der ARGE Film und Kino gratulieren wir Universal Pictures Austria herzlich zu ihrem dritten Golden Ticket im heurigen Jahr. Die beeindruckende Resonanz des Publikums unterstreicht einmal mehr die besondere Stärke des Kinos als Ort gemeinsamer kultureller Erfahrungen, an dem Menschen zusammenkommen, mitfiebern und sich von Geschichten berühren lassen. Die Verbindung aus künstlerischer Qualität, emotionaler Erzählkraft und eindrucksvoller Bildsprache macht DIE ODYSSEE zu einem außergewöhnlichen Filmerlebnis. Das Österreichische Kinofest am 12. September bietet die ideale Gelegenheit, die Vielfalt des aktuellen Filmangebots auf der großen Leinwand zu entdecken und die Magie des Kinos gemeinsam zu genießen“, so Vertreter der ARGE Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich.

Über den Film

DIE ODYSSEE, Christopher Nolans neuestes Filmprojekt, ist ein bildgewaltiges Action-Epos, das mit brandneuer IMAX®-Technologie an Schauplätzen auf der ganzen Welt entstanden ist. Der Film bringt Homers mythische Heldensaga am 16. Juli 2026 auf die große Leinwand.

Zur Besetzung von DIE ODYSSEE gehören Matt Damon (Good Will Hunting), Tom Holland (Spider-Man: No Way Home), Anne Hathaway (Les Misérables), Robert Pattinson (Der Leuchtturm) und Lupita Nyong’o (12 Years A Slave). In weiteren Rollen sind Zendaya (Dune) und Charlize Theron (Monster) zu sehen.

Produziert wurde der Film von Emma Thomas (Inception) und Christopher Nolan (Oppenheimer, Dunkirk) über ihre Produktionsfirma Syncopy. Als ausführender Produzent wirkte Thomas Hayslip (The Dark Knight) mit.

Bildmaterial und weitere Inhalte zu DIE ODYSSEE stehen auf unserem Presseserver zum Abruf bereit.