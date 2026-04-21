„Golden Ticket“ der ARGE Film und Kino für „SUPER MARIO GALAXY“ Mehr als 337.000 Kinobesucher:innen in Österreich - Kino- und Verleihbranche vergibt

Wien. Let's-A-Go: Seit dem Kinostart am 1. April belegt der Animations-Hit DER SUPER MARIO GALAXY FILM nunmehr für drei Wochen in Folge die klare Nummer 1 der österreichischen Kinocharts. Als erster Film des Jahres 2026 erreicht DER SUPER MARIO GALAXY FILM das „Golden Ticket“, das für 300.000 Besuche verliehen wird, in nur 18 Tagen und steht nach dem 3. Wochenende bereits bei über 337.000 verkauften Kinotickets.

„DER SUPER MARIO GALAXY FILM bringt Generationen von Fans in die österreichischen Kinos. Illumination Entertainment und Nintendo zeigen einmal mehr ihre Power im Animationsbereich und inszenierten diese beliebte Marke in bester Qualität für die große Leinwand“, zeigt sich Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria, über den Erfolg erfreut.

Barbara Steiner, Marketing Director von Universal Pictures Austria, ergänzt: „Dieser Erfolg zeigt, wie stark die SUPER-MARIO-Brand auch in Österreich ist. Neben einer umfangreichen Kampagne war und ist vor allem die großartige Kooperation und Zusammenarbeit mit den österreichischen Kinos ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Films.“

„DER SUPER MARIO GALAXY FILM zeigt eindrucksvoll, was Animationsfilme im Kino leisten können. Sie verbinden Generationen, entfalten ihre volle Wirkung auf der großen Leinwand und sorgen für wiederkehrende Kinobesuche. Das ‚Golden Ticket‘ für Universal Pictures International Austria würdigt einen außergewöhnlichen Erfolg und eine starke Partnerschaft. Animationsfilme sind ein zentraler Motor des Kinomarkts. Die Kinos sind ihr natürlicher und wirksamster Ausspielungsort“, sagen Michael Stejskal und Christian Dörfler als Vertreter der ARGE Film und Kino.

Auch international ist DER SUPER MARIO GALAXY FILM ein Hit, ist er nach 3 Wochen bereits am Weg die 750 Mio. Dollar Box Office- Marke zu erreichen.

DER SUPER MARIO GALAXY FILM läuft aktuell in rund 80 österreichischen Kinos.

Bildmaterial und weitere Inhalte zu DER SUPER MARIO GALAXY FILM stehen auf dem Presseserver zum Abruf bereit.

Über den Film

DER SUPER MARIO GALAXY FILM ist der neue Animationsfilm, basierend auf der Welt von „SUPER MARIO BROS.“ Das erste Mario-Abenteuer Der SUPER MARIO BROS. FILM startete 2023 in den Kinos, spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein und begeisterte in Österreich rund 700.000 Kinobesucher:innen.

Der SUPER MARIO BROS. FILM und DER SUPER MARIO GALAXY FILM wurden federführend von Chris Meledandri (Illumination) und Shigeru Miyamoto (Nintendo) produziert. Universal Pictures und Nintendo fungieren als Co-Produzenten. Den weltweiten Filmverleih übernimmt Universal Pictures.

DER SUPER MARIO GALAXY FILM entstand erneut unter der Regie der beiden Filmemacher Aaron Horvath und Michael Jelenic. Matthew Fogel verantwortet ein weiteres Mal das Drehbuch. Brian Tyler komponierte auch für die Fortsetzung die Filmmusik.

DER SUPER MARIO GALAXY FILM läuft aktuell in den österreichischen Kinos.