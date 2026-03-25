Handwerkliche Eismacher eröffnen die Saison auch offiziell und präsentieren das „Eis des Jahres“

„Die Eissaison ist eröffnet!“ – mit diesen Worten gaben Andrew Nussbaumer und Luca Alberti, die Branchensprecher im Fachverband Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), heute, Mittwoch, im Eissalon Mauß in Wien vor Medienvertreterinnen den offiziellen Startschuss.

Nach einem gefühlt besonders langen und grauen Winter starten Österreichs handwerkliche Eismacher damit jetzt auch offiziell in die neue Saison.



„Rund 400 Eissalons sowie zahlreiche Gastronomiebetriebe mit hausgemachtem Speiseeis laden mit vielfältigen Kreationen zum Genuss ein. Handwerklich hergestelltes Speiseeis ist weit mehr als nur eine süße Erfrischung. Es steht für sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, transparente Herstellung und echtes Fachwissen“, betonten Nussbaumer und Alberti.

Und weiter „Die handwerklichen Eismacherinnen und Eismacher punkten mit täglich frischer Produktion, kurzen Zutatenlisten und möglichst regionalen Produkten.“

Hinweis Offizielle Fotos gibt es

©WKÖ-Fachverband Gastronomie

Offizielle Fotos gibt es hier zum Download.©WKÖ-Fachverband Gastronomie

Österreichs „Eis des Jahres“ 2026 ist die cremige italienische Spezialität Cassata



Auch in diesem Jahr kürt die Branche wieder das „Eis des Jahres“ – insgesamt bereits zum 15. Mal. 2026 fiel die Wahl auf die Sorte Cassata. „Es handelt sich dabei um die Eis-Variante des berühmten süditalienischen Desserts Cassata siciliana, einer Torte. Kandierte Früchte treffen auf verschiedene Eissorten und eröffnen vielfältige Interpretationsmöglichkeiten in den heimischen Betrieben“, so die Eis-Experten.



Die „Cassata-Eiswoche“, die von 27. April bis 3. Mai 2026 stattfindet, bietet den Betrieben die Möglichkeit, ihre individuellen Kreationen zu präsentieren. Speziell für junge Gäste stehen von 29. Juni bis 12. Juli wieder die beliebten „Kinder-Eiswochen“ im Zeichen bunter und besonders fantasievoller Sorten auf dem Programm.



Europäisches „Eis des Jahres“ trägt klingenden Namen „Melody“

Und auch europaweit wird mittlerweile alljährlich eine Sorte zum „Eis des Jahres“ gekürt. Heuer ist die Sorte, die aus einem Eismacher-Contest als Sieger hervorgegangen ist, eine, die den klingenden Namen „Melody“ trägt. Juanma Guerrero aus Spanien hat all seine Handwerkskunst auf die Kreation eines Milch-Ricotta-Eises mit Orangensauce und Pistazien verwandt.

„Musik verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg. Genau dieses Gefühl spiegelt sich auch und ganz besonders in ‚Melody‘ wider“, hielten Andrew Nussbaumer und Luca Alberti dazu fest.



Langjähriges Engagement für St. Anna Kinderkrebsforschung findet Fortsetzung



Neben dem vielfältigen Genuss steht in der Eismacher-Branche auch das soziale Engagement im Fokus. So unterstützen österreichische Eissalons seit rund 25 Jahren die St. Anna Kinderkrebsforschung.

„Kinder zählen zu unserer wichtigsten Kundschaft. Umso wichtiger ist es, auch jenen zu helfen, denen es nicht gut geht“, betonten Nussbaumer und Alberti. Insgesamt haben Eismacherinnen bereits rund 150.000 Euro gespendet. Auch im vergangenen Jahr wurde die Initiative fortgeführt, der Spendenbetrag belief sich auf rund 6.300 Euro.