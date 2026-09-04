Hitzesommer 2026 macht den Berg zur Sommerfrische

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen ziehen zur Saisonmitte eine erfreuliche Bilanz. Eine aktuelle Blitzumfrage unter 39 Expert:innen aus 84 Mitgliedsbetrieben zeigt: Die erste Hälfte der Sommersaison 2026 wird im Durchschnitt mit 4,3 von 5 Punkten bewertet. 54 % der Betriebe vergeben die Höchstnote. Im Vorjahr lag der Vergleichswert bei 3,7 Punkten. Auch die Gästezahlen entwickeln sich klar positiv: 87 % der befragten Betriebe verzeichnen gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg, Rückgänge meldet kein einziger Betrieb.

„Der Sommer 2026 zeigt, wie attraktiv die österreichischen Berge als Ausflugs- und Urlaubsziel sind. Die hohe Nachfrage trifft auf vielfältige Angebote und auf einen besonderen Vorteil an heißen Tagen: Der Berg wird zur Sommerfrische vor der Haustür“, so Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen.

Hitze bringt Gäste auf den Berg – Angebote machen den Ausflug zum Erlebnis

Der Juli hat dem Bergsommer kräftigen Rückenwind verliehen. Nach dem regenreicheren Sommer 2025 zeigt sich, wie stark die Wetterlage die Ausflugsentscheidung beeinflusst. Die Umfrage macht aber auch deutlich: Die Hitze ist nicht nur ein Wetterfaktor, sondern entwickelt sich für die Berge zunehmend zum Standortvorteil. 71 % der Betriebe beobachten einen eher oder deutlich positiven Einfluss der hohen Temperaturen auf die Gästezahlen. Nur 8 % nehmen einen eher negativen Effekt wahr, deutlich negative Auswirkungen meldet kein Betrieb.

Der Berg wird damit zur Sommerfrische vor der Haustür – mit angenehmeren Temperaturen, Wäldern, Schatten und natürlichen Rückzugsorten. Zugleich sorgen neue Angebote für Kinder und Familien, Veranstaltungen, beliebte Wanderziele und Social-Media-Trends für zusätzliche Nachfrage. Das positive Saisonergebnis ist somit das Zusammenspiel aus günstiger Witterung und attraktiven Bergerlebnissen.

Bergbahnen stellen sich auf heiße Sommer ein

Der außergewöhnlich warme und trockene Sommer stellt die Betriebe zugleich vor neue Aufgaben. Genannt werden unter anderem die Belastung technischer Anlagen, die Sensibilisierung der Gäste für die Waldbrandgefahr sowie die Anpassung von Betriebszeiten und Angeboten.

Die Auswirkungen auf die Betriebe bleiben insgesamt moderat: 87 % sehen sich wenig bis gar nicht betroffen, 13 % fühlen sich eher stark betroffen. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Folgen je nach Region und Betrieb unterschiedlich ausfallen.

Die Betriebe reagieren vorausschauend: 59 % planen bereits konkrete Anpassungen oder prüfen derzeit entsprechende Investitionen. Im Fokus stehen zusätzliche Schattenplätze, Wasser- und Erfrischungsangebote, Informationen für Gäste und Mitarbeitende sowie – je nach Standort – angepasste Betriebszeiten.

„Die Hitze wirkt heuer wie ein zusätzlicher Nachfrageimpuls“, erklärt Grundner. „Gleichzeitig sehen wir, dass sich die Betriebe auf neue Bedingungen einstellen müssen – von der Sensibilisierung der Gäste über die Belastung technischer Anlagen bis hin zu angepassten Angeboten und Betriebszeiten.”

Sommerfrische geht in die Verlängerung

Mit Zuversicht blicken die Mitgliedsbetriebe auf die zweite Saisonhälfte. September und Oktober bieten angenehme Temperaturen, klare Sicht und die Farbenpracht des Herbstes – ideale Bedingungen für Tagesausflüge, Bewegung und Erholung in den Bergen. Rund die Hälfte der Bergbahnen bleibt bis Oktober in Betrieb, einzelne Bahnen fahren je nach Standort sogar bis in den November hinein.

„Der Bergsommer endet nicht mit dem Ende der Ferien“, schließt Grundner ab. „Wer Abkühlung, Bewegung und besondere Naturerlebnisse sucht, findet auch in den kommenden Wochen beste Gründe für einen Ausflug in die österreichischen Berge.”

Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich) und steht für Qualität, Kooperation und nachhaltige Regionalentwicklung. Das Gütesiegel vereint die Fachleute und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 84 Mitglieder mit 101 Themenbergen. Nur Betriebe, die mindestens 100 Qualitätskriterien erfüllen, werden eine der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen. Abwechslungsreiche Erlebnisangebote sind garantiert - nicht zuletzt deshalb ist das Gütesiegel mittlerweile ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Destinationswahl der Urlaubsgäste.

(PWK412/DFS)







