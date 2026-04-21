Hotelstars Union (HSU) nimmt die Slowakei als 22. Mitglied auf

Die Hotelstars Union (HSU) hat anlässlich ihrer gestrigen 11. Generalversammlung in Cork (Irland) die Slowakei in ihren Mitgliederkreis aufgenommen. Inhaltlich stand einmal mehr die intransparente Darstellung von Hotelsternen auf Buchungsplattformen im Fokus. Die HSU und ihre Mitgliedsländer fordern insbesondere Booking.com auf, die irreführende Darstellung von Hotelsternen in Europa zu beenden und ausschließlich offiziell vergebene Sterne anzuzeigen.

„Mit der Einführung des HSU-Sterneklassifizierungssystems wird unser Nachbarland seine Hotels künftig nach denselben Kriterien klassifizieren und damit einen wichtigen Beitrag zu mehr grenzüberschreitender Vergleichbarkeit und Transparenz für Gäste in Europa leisten“, erklärt Karin Rosenberger, Branchensprecherin für Hotelklassifizierung des Fachverbandes Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„Wir freuen uns sehr, die Slowakei nun als assoziiertes Mitglied in unserer Sternefamilie willkommen zu heißen. Der Übergang vom Beobachterstatus zum 22. Mitglied der Hotelstars Union ist ein starkes Zeichen für europäische Zusammenarbeit, Vertrauen und gemeinsame Qualitätsstandards in der Hotellerie“, betont Markus Luthe, Präsident der Hotelstars Union.

Ein weiterer Schwerpunkt der Generalversammlung war die weiterhin fehlende einheitliche Darstellung offizieller Sternekategorien auf Buchungsplattformen – allen voran auf Booking.com. Anlass dafür ist eine aktuelle Entscheidung der niederländischen Werbeaufsicht, die bestätigt, dass Konsument:innen davon ausgehen, dass Hotelsterne auf einem objektiven Klassifizierungssystem beruhen. Fehlt diese Transparenz, liegt eine Irreführung vor.

„Die derzeitige Praxis untergräbt das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher massiv. Diese problematische Sternedarstellung muss ein Ende haben“, kritisiert Rosenberger. Booking.com zeige in vielen Ländern, darunter auch Österreich, Sterne an, die nicht auf einer anerkannten Klassifizierung beruhen. Nicht klassifizierte Betriebe würden mit selbst vergebenen Sternen dargestellt – für Nutzer:innen sei dies kaum nachvollziehbar.

Gemeinsam mit der HSU fordert der Fachverband Hotellerie Booking.com daher auf, Hotelsterne ausschließlich für offiziell klassifizierte Betriebe zu verwenden und diese europaweit transparent und einheitlich darzustellen. Nicht klassifizierte Unterkünfte müssten klar davon abgegrenzt werden. „Booking.com verfügt über alle technischen Möglichkeiten dafür. Der einfachste Weg wäre die kostenlose Anbindung an die HSU-Datenbank zur Übermittlung der offiziellen Klassifizierungsdaten“, so Rosenberger. Diesen Schritt habe Booking.com bislang verweigert.

„Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass Sterne überall Relevanz und Aussagekraft haben. Wir fordern Booking.com daher auf, seine Praxis endlich entsprechend anzupassen und mit der Hotelstars Union zu kooperieren“, betonen Markus Luthe und Karin Rosenberger abschließend.

Über die Hotelstars Union

Unter der Schirmherrschaft von HOTREC Hospitality Europe bilden die Hotelverbände von Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Georgien, Griechenland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn die Hotelstars Union. Sie wurde 2009 gegründet und firmiert seit 2021 als Vereinigung nach belgischem Recht mit Sitz in Brüssel. Die Hotelstars Union stuft Hotels nach einem einheitlichen Kriterienkatalog verlässlich in Kategorien von 1 bis 5 Hotelsternen ein. Sie bietet in ihren Mitgliedsländern mit über 22.000 klassifizierten Hotels bzw. 1,2 Millionen klassifizierten Hotelzimmern Transparenz, Qualität und Sicherheit für Gäste und Hoteliers. Ausführliche Informationen unter hotelstars.eu.