Auch die dritte Verhandlungsrunde zum IT-Kollektivvertrag 2027 zwischen dem Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich und der Gewerkschaft GPA blieb ohne Ergebnis.

Während die Arbeitgeberseite ihr Angebot auf 2,2 Prozent bei den Mindestgehältern und 1,5 Prozent bei der IST-Gehaltssumme erhöhte, beharrt die Gewerkschaft weiterhin auf ihrer ursprünglichen Forderung von jeweils 3,9 Prozent.

Gewerkschaft blockiert Verhandlungsfortschritt

Trotz des verbesserten Arbeitgeberangebots zeigte die Gewerkschaft keine Bereitschaft zur Annäherung. Auch acht von neun konkreten Vorschlägen der Arbeitgeber zur Modernisierung des kollektivvertraglichen Rahmenrechts wurden abgelehnt. Diese sollen insbesondere Arbeitsplätze sichern sowie den Berufseinstieg und die Karrierechancen junger IT-Fachkräfte verbessern.

„Ich kann nicht mit mir selbst verhandeln. Wir haben unser Angebot verbessert und konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt. Es ist an der Zeit, dass die Gewerkschaft ihren Aufgaben nachkommt und endlich in den Verhandlungsmodus schaltet“, kritisiert Martin Zandonella, Verhandlungsleiter der Arbeitgeber im WKÖ-Fachverband UBIT.

Wachstumsdynamik der IT-Branche deutlich abgeschwächt

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern einen Abschluss mit Augenmaß. Laut WIFO-Prognose wird für 2027 im Bereich Information und Kommunikation lediglich ein reales Wachstum von einem Prozent erwartet. Damit liegt die Branche unter der prognostizierten Entwicklung der österreichischen Gesamtwirtschaft von 1,3 Prozent.

Modernisierung des Rahmenrechts soll Beschäftigung sichern

Technologische Veränderungen, insbesondere durch künstliche Intelligenz, und neue betriebliche Arbeitsabläufe erfordern zeitgemäße kollektivvertragliche Regelungen. Die Arbeitgeberseite fordert daher neben einem wirtschaftlich tragfähigen Gehaltsabschluss auch konstruktive Verhandlungen über die Zukunft des IT-Kollektivvertrags.

Der nächste Verhandlungstermin findet am 3. Dezember statt.