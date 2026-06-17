Beste österreichische Sommer-Bergbahnen blicken mit Zuversicht ins Jubiläumsjahr 2026

Im Jubiläumsjahr, in dem Österreich 100 Jahre Seilbahngeschichte feiert und das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ seit 25 Jahren besteht, blicken die zertifizierten Sommer-Bergbahnen mit Zuversicht auf den weiteren Verlauf der Sommersaison 2026.

Eine aktuelle Blitzumfrage unter den Mitgliedsbetrieben der Qualitätsinitiative gibt Einblick in Erwartungen, Schwerpunkte und Neuheiten für den Bergsommer.

Der Rückblick auf die Sommersaison 2025 fällt sehr positiv aus: Rund 86 % der Betriebe bewerten die vergangene Saison mit „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. Der Bergsommer hat sich damit für die befragten Bergbahnen längst als starke zweite Säule neben dem Winter etabliert. „

Vor 25 Jahren galt der Sommer vielerorts noch als Nebensaison“, erinnert Franz Hörl, Obmann Fachverband der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich. „Heute ist der Bergsommer ein bewusst entwickeltes Geschäftsmodell und ein eigenständiges, starkes Standbein – für unsere Betriebe, aber auch für die Regionen.“

Auch 2026 zeigt sich, dass der Sommer weit über die klassischen Ferienwochen hinaus Bedeutung hat. Viele Bergbahnen nutzen Frühling und Herbst gezielt, um Angebote für Familien, Tagesgäste und Aktivurlauber:innen zu platzieren – etwa rund um Feiertage, lange Wochenenden und die Nebensaison.

„Der Bergsommer ist heute ein wichtiges Element des Ganzjahrestourismus“, so Hörl. „Von März bis in den Herbst hinein entstehen Fenster, in denen Menschen bewusst in die Berge fahren, um Natur, Ruhe und frische Luft zu genießen.“

Einschätzung der Buchungslage: Stabil auf hohem Niveau – mit vorsichtigem Optimismus

Wie die Mitgliedsbetriebe in den Sommer starten, zeigt das aktuelle Stimmungsbild zur Buchungslage: 50 % der befragten Betriebe rechnen mit einer ähnlich guten Buchungslage wie im Vorjahr, 23 % erwarten eine bessere Saison. 24 % können die Buchungslage derzeit noch nicht beurteilen, nur 4 % gehen von einer schwächeren Saison aus.

Damit überwiegen positive Erwartungen: Die Mehrheit stellt sich auf eine stabile Entwicklung auf Vorjahresniveau ein, ein gutes Fünftel hofft auf Zuwächse. Der vergleichsweise hohe Anteil an „noch unklar“-Antworten ist für Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen, vor allem ein Zeichen der Zeit: „Wir sehen eine robuste Ausgangslage, aber auch, wie stark kurzfristige Entscheidungen unseren Markt prägen. Viele Gäste entscheiden spontan nach Wetter, Freizeitfenster und Stimmung. Darauf stellen sich die Bergbahnen mit flexiblen, leicht zugänglichen Angeboten ein.“

Zielgruppen 2026: Familienerlebnis, Tagesgäste und Aktivurlaub im Mittelpunkt

Inhaltlich setzen die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen klare Schwerpunkte – mit einem deutlichen Fokus auf Familien- und Aktivangebote. 92 % der Befragten fokussieren sich auf Familien mit Kindern, 73 % sprechen gezielt Tagesgäste an.

Knapp dahinter folgt mit 70 % der Fokus auf Aktivurlauber:innen (Wandern, Biken), 55 % nennen Genießer:innen als wichtige Zielgruppe. 24 % sehen Gruppen und Events als wichtigen Gästesektor; internationale Gäste werden vielerorts stärker in den Blick genommen.

Damit bestätigt die Umfrage, was sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat: Familienerlebnis und Aktivurlaub bilden das Herzstück des Sommerbergs, ergänzt um wachsende Potenziale bei Tagesgästen – insbesondere dort, wo gute Erreichbarkeit und regionale Anbindung gegeben sind.

„Die Gäste wünschen sich heute Natur, Bewegung und Zeit miteinander – verlässlich inszeniert, gut erreichbar und mit einem Plus an Komfort“, sagt Grundner.

Tourismustrends aus Sicht der Bergbahnen: Naturerlebnis, Sommerfrische und Ganzjahresdenken

Die Umfrage zeigt deutlich, welche Trends aus Sicht der Bergbahnen derzeit den Sommer prägen. An erster Stelle steht das Naturerlebnis: Entschleunigung, Bewegung in der frischen Luft und gemeinsame Erlebnisse am Berg werden als stärkster Trend wahrgenommen.

Viele Rückmeldungen betonen Kombinationen wie „Natur – Sport – Erholung – Genuss“ sowie das Familienerlebnis am Berg, etwa durch Themenwege, Wasser-Spielbereiche und interaktive Erlebniswelten.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Thema „Sommerfrische statt Hitze“. Mehrere Betriebe berichten explizit von Gästen, die der Hitze im Tal oder in den Städten entfliehen wollen. Der Berg wird als kühle, gut erreichbare Sommerfrische positioniert. Kurzfristige Entscheidungen, Urlaub in Österreich und Tagesausflüge spielen dabei eine zentrale Rolle.

Digitale Angebote wie Online-Tickets, digitale Erlebniswege, Informations-Apps oder personalisierte Empfehlungen werden klar wahrgenommen, aber selten als alleiniger Kern des Angebots gesehen. Sie entwickeln sich zunehmend zu einem erwarteten Standard, der das Bergerlebnis unterstützt.

„Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Serviceverstärker“, so Grundner. „Die Bühne bleibt das Naturerlebnis, digitale Lösungen sorgen dafür, dass der Weg dorthin einfacher, komfortabler und individueller wird.“

Mit solidem Potenzial wird der Ganzjahrestourismus eingeschätzt. Rund zwei Drittel der Betriebe sehen Chancen in einem stärkeren Frühjahrs- und Herbstgeschäft – etwa über neue Angebote in der Nebensaison oder zielgruppenspezifische Formate außerhalb der klassischen Ferienzeiten.

Bewusst unterwegs: Nachhaltigkeit bei den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Neben den genannten Trends wird Nachhaltigkeit von einem Großteil der Betriebe als relevant eingeschätzt und auf mehreren Ebenen vorangetrieben. Die Umfrage zeigt: Viele Mitgliedsbetriebe setzen konkrete Projekte insbesondere in den Bereichen Energie und Ressourcenschonung um – etwa Photovoltaik, Eigenstromnutzung, Wasserkraft oder Effizienzsteigerungen im Betrieb. Hinzu kommen punktuelle Maßnahmen in Naturschutz, Biodiversität, Abfalltrennung und Barrierefreiheit.

Ein wesentlicher Hebel im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Mobilität und Anreise. Hier spielt die Kooperation mit dem Österreichischen KlimaTicket eine zentrale Rolle, die auch 2026 fortgeführt wird und eine klimafreundliche Anreise in die Bergdestinationen erleichtert.

KlimaTicket Ö-Besitzer:innen erhalten 10 %-Rabatt auf die Berg- und Talfahrt bei 52 teilnehmenden Betrieben. Ebenfalls wichtig ist die Bewusstseinsbildung rund um ein achtsames Verhalten am Berg. Mit der „Gipfelcharta“ wurde ein gemeinsamer Verhaltenskodex ins Leben gerufen, der Gästen ein respektvolles Miteinander von Mensch, Natur und Tierwelt näherbringt.

„Nachhaltigkeit ist für unsere Mitglieder kein kurzfristiger Trend, sondern längst Teil der unternehmerischen Verantwortung“, sagt Grundner. „Von Energie und Mobilität über Natur- und Landschaftsschutz bis zur Regionalität – viele Sommer-Bergbahnen investieren ganz bewusst in eine Bergzukunft, die auch für kommende Generationen funktioniert.“

Berghighlights 2026: Von Naturgenuss über Familienerlebnisse bis zu Bike & Kultur

Auch diesen Sommer zeigen die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen einmal mehr, wie vielfältig moderner Bergsommer sein kann. Im Mittelpunkt stehen Angebote, die Naturgenuss, Bewegung und Zeit mit der Familie verbinden – ergänzt um kulinarische Qualität, Wissensvermittlung und Events.

Auffällig ist die große Bandbreite: Neben klassischen Familien-Erlebniswelten entstehen gezielte Formate für neue Zielgruppen, von Genuss- und Gesundheitsangeboten bis zu Bike-Segmenten.

Konkrete Beispiele aus den Mitgliedsbetrieben:

In Niederösterreich sorgen die Annaberger Lifte mit der Zipline Annaberg für Nervenkitzel mit Panorama; ein neuer Themen- und Erlebnisweg rund um „Nikis Almabenteuer“ spricht Familien mit Kindern an.

mit der Zipline Annaberg für Nervenkitzel mit Panorama; ein neuer Themen- und Erlebnisweg rund um „Nikis Almabenteuer“ spricht Familien mit Kindern an. In Salzburg bringt „Lofi’s Wasseralm“ bei der Bergbahn Lofer mit einem naturnahen Spieleteich frischen Wasserspaß auf den Berg, während die Hinterglemmer Bergbahnen mit Bike-Festivals, neuen Trails und dem Familienhighlight „OKIDOKI Kinderfest“ ein dichtes Sommerprogramm bieten.

mit einem naturnahen Spieleteich frischen Wasserspaß auf den Berg, während die mit Bike-Festivals, neuen Trails und dem Familienhighlight „OKIDOKI Kinderfest“ ein dichtes Sommerprogramm bieten. In Tirol wird das Erlebnisangebot an vielen Orten erweitert – etwa durch neue Familien- und Spielbereiche in der KaiserWelt Scheffau, zusätzliche Stationen der Kugelbahn „Spoggolino“ in Westendorf oder den Ninja Park in Hochoetz für alle, die es sportlich mögen.

zusätzliche Stationen der Kugelbahn „Spoggolino“ in oder den Ninja Park in für alle, die es sportlich mögen. In Vorarlberg setzt das Brandnertal auf Bike- und Familienerlebnisse mit Bikepark und interaktiven Themenwegen; die neue 10er-Gondelbahn Loischkopfbahn mit speziellen Bike-Cabs gilt als Komfort-Highlight und erstes Angebot dieser Art in Europa.

Darüber hinaus entstehen kulturelle Höhepunkte wie neue Ausstellungen und Museen, etwa das neue Museum „100 Jahre Tiroler Zugspitzbahn“, sowie markante Anlässe im Saisonverlauf – von Jubiläumsveranstaltungen bis zu Kinder- und Familienfesten.

„Unsere Mitglieder zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie kreativ und vielfältig der Bergsommer sein kann“, fasst Grundner zusammen. „Von der Familienrutsche über Wasserspielwelten bis zum Kultur-Highlight – entscheidend ist immer die gleiche Idee: Wir wollen den Menschen gute Momente am Berg schenken. Wer zu einer Besten Österreichischen Sommer-Bergbahn fährt, soll sich darauf verlassen können.“

Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich) und steht für Qualität, Kooperation und nachhaltige Regionalentwicklung.

Das Gütesiegel vereint die Fachleute und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 82 Mitglieder mit 100 Themenbergen. Nur Betriebe, die mindestens 100 Qualitätskriterien erfüllen, werden eine der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen.

Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen. Abwechslungsreiche Erlebnisangebote sind garantiert - nicht zuletzt deshalb ist das Gütesiegel mittlerweile ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Destinationswahl der Urlaubsgäste.