Lebensmittelhandel erfreut über dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

Wien (OTS) - Das Bundesgremium Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die von der Bundesregierung angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ausdrücklich.

„Das ist ein wichtiges Signal zur Entlastung der Haushalte und wird vom Lebensmittelhandel bestmöglich und konsequent an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben“, betont Fachverbandsobmann Christian Prauchner.

Besonders positiv ist aus Sicht des Lebensmittelhandels, dass es sich bei der Steuersenkung um eine dauerhafte Maßnahme handelt. „Eine befristete Lösung hätte Nachzieheffekte beim Auslaufen der Regelung verursacht und neue Preissprünge nach sich gezogen“, so Prauchner.

„Die angekündigte Dauerhaftigkeit schafft hingegen Planungssicherheit kann damit einen echten Beitrag im Kampf gegen die Inflation leisten.“

„Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass die Gegenfinanzierung verursachergerecht und unbürokratisch ausgestaltet wird. Die Entlastung bei Grundnahrungsmitteln darf nicht durch neue Belastungen an anderer Stelle wieder aufgefressen werden“, so Prauchner.

„Zusätzliche Kosten für Betriebe würden letztlich unweigerlich in die Produktpreise einfließen und damit die beabsichtigte Entlastung konterkarieren“, hält der Branchensprecher des heimischen Lebensmittelhandels fest.

Entscheidend für nachhaltig stabile Lebensmittelpreise sind darüber hinaus insgesamt sinkende Energiekosten. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist laut Christian Prauchner, dass der angekündigte Industriestrompreis entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette zur Anwendung kommt – von der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion über die Verarbeitung bis hin zum Lebensmittelhandel.

„Nur wenn die hohen Energiekosten strukturell gesenkt werden, lässt sich der Preisdruck dauerhaft reduzieren“, so der WKÖ-Fachverbandsobmann abschließend.

(PWK015/JHR)