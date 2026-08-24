Lkw-Maut Burgenland: WKÖ Bundessparte Industrie setzt auf Umdenken
Angekündigte Gespräche sind positives Signal – Zusätzliche Belastungen für Betriebe und Konsument:innen müssen verhindert werden
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Die vom Landeshauptmann angekündigten politischen Gespräche über die geplante Lkw-Maut auf Landesstraßen im Burgenland sind aus Sicht der Industrie ein wichtiges erstes Signal. Entscheidend ist jetzt, gemeinsam eine Lösung zu finden, die zusätzliche Belastungen für Unternehmen verhindert und keinen weiteren Preisdruck erzeugt.
Denn zusätzliche Kosten für den Güterverkehr treffen nicht nur die Transportbranche. Für die Industrie ist eine leistungsfähige Logistik unverzichtbarer Bestandteil der Wertschöpfung: Rohstoffe und Vorprodukte müssen zu Produktionsstandorten, Komponenten zwischen Betrieben und fertige Produkte zu Kunden und Märkten gelangen. „Wer Transporte verteuert, verteuert damit auch industrielle Produktion. Gerade angesichts des hohen internationalen Kosten- und Wettbewerbsdrucks wäre eine zusätzliche Belastung das falsche Signal“, so Menz.
Gespräche für wirtschaftsfreundliche Lösung nutzen
Die Industrie lehnt die geplante Maut daher weiterhin ab. Umso wichtiger ist es, die angekündigten Gespräche jetzt zu nutzen. „Es braucht eine Lösung, die den Wirtschaftsstandort nicht mit neuen Kosten belastet. Jetzt besteht die Chance, eine solche vernünftige Lösung auf den Weg zu bringen“, so Menz abschließend
(PWK399/JHR)