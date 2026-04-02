Lukas Koo zum Vizepräsidenten der Europäischen Normungsorganisation SBS gewählt

Brüssel/Wien. Österreichs Klein- und Mittelbetriebe sind ab sofort mit einer starken Stimme in der Europäischen Normungsorganisation Small Business Standards (SBS) in Brüssel vertreten. Der aus dem Burgenland stammende Jurist Lukas Koo, seit Juni 2024 Board-Mitglied bei SBS, wurde am 31. März 2026 zum Vizepräsidenten der Organisation mit Zuständigkeit für die Außenbeziehungen („external affairs“) bestellt.

„96 % aller Normen werden bereits auf internationaler Ebene erstellt. Daher müssen die Interessen und Bedürfnisse auch auf dieser Ebene mit Nachdruck vertreten werden. Ich gratuliere Lukas Koo herzlich zu seiner Bestellung als Vizepräsident. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und beweist, welchen Eindruck seine Arbeit in Brüssel hinterlassen hat“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Lukas Koo war als Jurist im Bankwesen und im Bundeskanzleramt tätig. Er arbeitet eng mit Austrian Standards zusammen und kennt sowohl die regulatorische als auch die praktische Seite durch den familiären Hintergrund eines Bäckereibetriebs. Seit 2022 ist er in der WKÖ für die Bundessparte Gewerbe und Handwerk tätig, vorrangig in den Bereichen Normung, Nachhaltigkeit und Umwelt.

„Standards sind eine Voraussetzung für das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes, sie ermöglichen Innovation und erleichtern den Marktzugang“, betont Koo: „Standards müssen den Unternehmen dienen - und nicht umgekehrt. Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass Normungsprozesse auf europäischer Ebene für Klein- und Mittelbetriebe inklusiv, transparent und offen ablaufen. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten.“

Über Small Business Standards

Small Business Standards (SBS) ist eine europäische Non-Profit-Organisation, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Bereich der Normung vertritt und ihre Interessen verteidigt. Sie wird von der Europäischen Union sowie der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) kofinanziert und berät und unterstützt SBS, KMU und deren Organisationen in ganz Europa dabei, Normungsprozesse auf europäischer und internationaler Ebene bestmöglich zu beeinflussen.

SBS (gegründet 2013) spricht dabei für 22 Mitgliedsorganisationen und im Namen von rund 22,5 Millionen KMU in Europa, die ihrerseits zur aktiven Teilnahme an Normungsprozessen motiviert werden sollen.