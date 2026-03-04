Österreichische Möbel- und Designunternehmen zeigen Innovationskraft bei der Milan Design Week

Von Leuchten über Tableware bis hin zu Teppichen, Schulmöbeln und Outdoor-Lösungen: Auch 2026 zeigt sich österreichisches Design auf der Milan Design Week wieder von seiner kreativsten Seite. Im Design Palazzo Austria verwandelt sich ein historischer Palazzo im Herzen des Brera Design District in eine Bühne für mehr als 30 herausragende Möbel- und Interior-Highlights aus ganz Österreich. Vertreten sind renommierte Traditionsbetriebe genauso wie junge Studios und aufstrebende Designer:innen, die ihre Mailand-Premiere feiern. Ein Showcase, der die Vielfalt, Qualität und Innovationskraft österreichischen Designs erlebbar macht.

„Nach dem großartigen Feedback zur Ausstellung 2024 freuen wir uns umso mehr, erneut den Palazzo Confalonieri als Bühne für österreichische Designkultur zu bespielen“, sagt Christoph Plank, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mailand. „2026 gibt es ein besonderes Highlight: die zehnte Edition einer österreichischen Design-Ausstellung auf der Milan Design Week, die eindrucksvoll zeigt, wie vielfältig und innovativ Österreich gestaltet.“

Ausstellende:

Augarten | A Wood | ADAMGEORG | Bene | BRAUN LOCKENHAUS | Conform Badmöbel | Feinedinge Porzellanmanufaktur | FH Salzburg GmbH | Georg Wanker Industrial Design | Harry Miesbauer Yacht Design | Humainprojects | ICHIGO.Vienna | Irene Maria Ganser | J. & L. Lobmeyr | JOKA Kapsamer | Kohlmaier | Lang Outdoor FlexCo | LAUFEN Austria | Lavazza | Lights of Vienna| LILGENAU | Mayr-Schulmöbel | miramondo | SILHOUETTE International Schmied AG | studiopalatin | Studio Khodai | TEAM 7| Thomas Feichtner x Prödl | TREWIT| VELLO Bike| Vera Grillmaier I Wiesner-Hager Möbel | ZAVADSKI.

Mit dabei sind neue Designs für Indoor und Outdoor, die erst in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt haben. Mit über 500.000 Besucher:innen aus mehr als 150 Ländern ist die Milan Design Week eines der weltweit bedeutendsten Design-Events und der zentrale Treffpunkt für das internationale Who’s Who der Branche.

Press Preview: Montag, 20. April 2026, 10:00 - 14:00

Vertreter:innen der Presse sind herzlich zur Vorab-Führung eingeladen. Anmeldung bitte bis 6. April 2026 bei Christina Pikl: aussenwirtschaft.creative@wko.at

Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international – einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich – in enger Zusammenarbeit mit der Österreichischen Möbelindustrie. (PWK079/ST)