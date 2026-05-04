Blumenhandwerk aus der Region: Ein liebevolles Danke an die Mütter

Wien. Blumen zum Muttertag – das ist mehr als eine schöne Tradition. Die blühenden Präsente stehen für Wertschätzung, Nähe und leise Botschaften, die am besten durch florale Gesten zum Ausdruck kommen.

„Blumen sind die poetischste Form des Dankes: Sie sprechen ohne große Worte, wirken wie eine Umarmung und lassen Wertschätzung aufblühen. Gerade zum Muttertag zeigen handwerklich gebundene Blumen aus der Region, wie viel Herz in einem ehrlichen Danke liegen kann“, sagt Herbert Eipeldauer, Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen.

Natürlich, elegant, emotional

„In einer Welt, die sich immer schneller dreht, suchen wir am Muttertag nach Beständigkeit und echter Emotion“, ergänzt Johann Obendrauf, Präsident des Blumenbüros Österreich: „Unsere Kundinnen und Kunden greifen aktuell sehr gerne zu Blumensträußen, die durch ihre edle Ausstrahlung und elegante Gestaltung überzeugen.“

Heuer prägen vor allem romantisch-florale Arrangements und regionale Angebote das Bild in den österreichischen Fachgeschäften. Besonders gefragt sind Farbwelten in Altrosa, Violett, Pink und zarten Pastelltönen.

© Österreichische Blumenwerbung Gmbh/Drop the butter

Statt streng gebundener symmetrischer Sträuße dominieren locker gebundene, wie frisch gepflückt wirkende Arrangements. Saisonale Klassiker wie Pfingstrosen, Hortensien oder Flieder sorgen dabei für Duft, Leichtigkeit und frühsommerliche Stimmung.

Nachhaltig schenken mit Bestand

Auch zum Muttertag bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Thema: Regionale Blumen, kurze Transportwege, umweltfreundliche Verpackungen und natürliche Steckmaterialien sind fixer Bestandteil im Floristikhandwerk. Zusätzlich gewinnen langlebige Pflanzen wie Orchideen, Hortensien, Rosenstöcke, Pelargonien oder mediterrane Gewächse wie Zitrusbäumchen, Oleander oder Olive an Bedeutung.

„Erstmals wird es zum Muttertag eine österreichweite Aktion des Blumenbüros Österreich geben, bei der florale Herzen als Symbol für Liebe, Dankbarkeit und Verbundenheit verschenkt werden“, sagt Obendrauf.

In jedem Bundesland werden diese handgefertigten Blumenkreationen von den regionalen Florist:innen übergeben. Durch Social-Media-Aktivitäten werden persönliche Gespräche sowie spontane Begegnungen und emotionale Geschichten rund ums Mama-Sein eingefangen.

„Jeder Strauß und jedes Blumengeschenk erzählt seine eigene Geschichte und transportiert eine individuelle Botschaft: Unsere Gärtnerinnen und Gärtner sowie Floristinnen und Floristen beraten gerne bei der Auswahl und geben auch wertvolle Tipps zur Pflege und zum idealen Standort mit auf den Weg, damit die Freude besonders lange währt“, sagt Bundesinnungsmeister Eipeldauer.

Zum Muttertag – ein Tag mit Geschichte

Der Muttertag wird in Österreich seit 1924 am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Marianne Hainisch, Mutter des damaligen Bundespräsidenten, förderte die Einführung dieser Tradition, deren Ursprung in den Vereinigten Staaten liegt. Dort wird der Muttertag bereits seit 1907 zelebriert.